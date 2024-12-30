https://sarabic.ae/20241230/وزير-الدفاع-السلوفاكي-سيتعين-على-كييف-التنازل-عن-بعض-الأراضي-1096321552.html

وزير الدفاع السلوفاكي: سيتعين على كييف التنازل عن بعض الأراضي

وزير الدفاع السلوفاكي: سيتعين على كييف التنازل عن بعض الأراضي

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك، أن أوكرانيا سيتعين عليها أن تتصالح مع خسارة "جزء من أراضيها". 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T06:39+0000

2024-12-30T06:39+0000

2024-12-30T06:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال كالينياك: "الواقع يظهر أن أوكرانيا سيتعين عليها التخلي عن جزء من أراضيها".وأضاف: "من المرجح أن أوكرانيا لا تدرك أنها لن تتحرك أبدًا ولن تجد نفسها بين ألمانيا وسويسرا، بل ستبقى دائمًا على الحدود مع روسيا".وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صرح لصحفيين، بأن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، تحدث عن حل النزاع في أوكرانيا، خلال لقائهما، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأضاف أن موسكو لا تعارض أن تصبح براتيسلافا منصة للتفاوض.وعلى خلفية الإفلاس الاقتصادي الفعلي لأوكرانيا، وهزائمها على الجبهة وإرهاق شركاء نظام كييف الغربيين بتمويله إلى ما لا نهاية، بدأوا يتحدثون بشكل متزايد عن الحاجة إلى بدء مفاوضات السلام.إعلام غربي: الولايات المتحدة والغرب سيدفعان أوكرانيا المنهكة للتفاوضضابط أمريكي متقاعد: روسيا ستحقق نصرا مقنعا في الصراع الأوكراني

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