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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241230/وزير-الدفاع-السلوفاكي-سيتعين-على-كييف-التنازل-عن-بعض-الأراضي-1096321552.html
وزير الدفاع السلوفاكي: سيتعين على كييف التنازل عن بعض الأراضي
وزير الدفاع السلوفاكي: سيتعين على كييف التنازل عن بعض الأراضي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك، أن أوكرانيا سيتعين عليها أن تتصالح مع خسارة "جزء من أراضيها". 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T06:39+0000
2024-12-30T06:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كالينياك: "الواقع يظهر أن أوكرانيا سيتعين عليها التخلي عن جزء من أراضيها".وأضاف: "من المرجح أن أوكرانيا لا تدرك أنها لن تتحرك أبدًا ولن تجد نفسها بين ألمانيا وسويسرا، بل ستبقى دائمًا على الحدود مع روسيا".وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صرح لصحفيين، بأن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، تحدث عن حل النزاع في أوكرانيا، خلال لقائهما، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأضاف أن موسكو لا تعارض أن تصبح براتيسلافا منصة للتفاوض.وعلى خلفية الإفلاس الاقتصادي الفعلي لأوكرانيا، وهزائمها على الجبهة وإرهاق شركاء نظام كييف الغربيين بتمويله إلى ما لا نهاية، بدأوا يتحدثون بشكل متزايد عن الحاجة إلى بدء مفاوضات السلام.إعلام غربي: الولايات المتحدة والغرب سيدفعان أوكرانيا المنهكة للتفاوضضابط أمريكي متقاعد: روسيا ستحقق نصرا مقنعا في الصراع الأوكراني
https://sarabic.ae/20241229/لافروف-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-قد-يمنح-كييف-فرصة-لزيادة-إمكانات-قواتها-المسلحة-1096293978.html
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روسيا, العالم

وزير الدفاع السلوفاكي: سيتعين على كييف التنازل عن بعض الأراضي

06:39 GMT 30.12.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© ROMAN PILIPEY
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أعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك، أن أوكرانيا سيتعين عليها أن تتصالح مع خسارة "جزء من أراضيها".
وقال كالينياك: "الواقع يظهر أن أوكرانيا سيتعين عليها التخلي عن جزء من أراضيها".

وأشار كالينياك، في مقابلة مع قناة "تي أي 3" التلفزيونية، إلى أن أوكرانيا لا تدرك خصوصيات موقعها الجغرافي ولا تفهم أن أطول حدودها هي مع روسيا.

وأضاف: "من المرجح أن أوكرانيا لا تدرك أنها لن تتحرك أبدًا ولن تجد نفسها بين ألمانيا وسويسرا، بل ستبقى دائمًا على الحدود مع روسيا".
لافروف خلال مشاركته في مؤتمر مينسك حول الأمن الأوراسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
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أمس, 03:18 GMT
وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صرح لصحفيين، بأن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، تحدث عن حل النزاع في أوكرانيا، خلال لقائهما، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأضاف أن موسكو لا تعارض أن تصبح براتيسلافا منصة للتفاوض.
وعلى خلفية الإفلاس الاقتصادي الفعلي لأوكرانيا، وهزائمها على الجبهة وإرهاق شركاء نظام كييف الغربيين بتمويله إلى ما لا نهاية، بدأوا يتحدثون بشكل متزايد عن الحاجة إلى بدء مفاوضات السلام.
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