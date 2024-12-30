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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241230/إعلام-الولايات-المتحدة-والغرب-سيدفعان-أوكرانيا-المنهكة-للتفاوض-1096320389.html
إعلام: الولايات المتحدة والغرب سيدفعان أوكرانيا المنهكة للتفاوض
إعلام: الولايات المتحدة والغرب سيدفعان أوكرانيا المنهكة للتفاوض
سبوتنيك عربي
أكدت تقارير غربية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا سيدفعون أوكرانيا المنهكة فعليا، ونظام كييف فلاديمير زيلينسكي، للتفاوض مع روسيا. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T04:23+0000
2024-12-30T04:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الدكتور جيمي شيا أستاذ الاستراتيجية والأمن: "من الواضح أن أوكرانيا منهكة وتواجه صعوبة في حشد قوات جديدة لتحل محل القتلى والجرحى، واحتواء المزيد من التقدم الروسي في دونيتسك".وقال الخبير مقال نشر في مجلة "نيوزويك": "الولايات المتحدة - لأنهم سئموا من دعم أوكرانيا، والأوروبيون - لأن الأسلحة التي يمكنهم توريدها إلى كييف نفدت، ومعظم هذه الأسلحة يتم إنتاجها في الولايات المتحدة على أي حال".وعلى خلفية الإفلاس الفعلي لأوكرانيا، وهزائمها على الجبهة وإرهاق الغرب من تمويل كييف، بدأ الحديث بشكل متزايد عن الحاجة إلى بدء المفاوضات.صرح فلاديمير زيلينسكي، الذي حظر على المستوى التشريعي الحوار مع روسيا، أن المفاوضات ممكنة بشرط دعم أوكرانيا من قبل دول ثالثة.وفي ديسمبر/كانون الأول، قال دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد اجتماعه مع زيلينسكي، إنه يريد وقف إطلاق النار والسلام.ضابط أمريكي متقاعد: روسيا ستحقق نصرا مقنعا في الصراع الأوكرانيجاءت في عام 2024... خبير عسكري أمريكي يكشف عن نقطة تحول في مسار الصراع الأوكراني لصالح روسيا
https://sarabic.ae/20241229/صحفي-إيرلندي-نظام-كييف-لا-يتحدث-عن-السلام-على-الرغم-من-إخفاقات-جيشه-1096317172.html
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إعلام: الولايات المتحدة والغرب سيدفعان أوكرانيا المنهكة للتفاوض

04:23 GMT 30.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أكدت تقارير غربية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا سيدفعون أوكرانيا المنهكة فعليا، ونظام كييف فلاديمير زيلينسكي، للتفاوض مع روسيا.
وقال الدكتور جيمي شيا أستاذ الاستراتيجية والأمن: "من الواضح أن أوكرانيا منهكة وتواجه صعوبة في حشد قوات جديدة لتحل محل القتلى والجرحى، واحتواء المزيد من التقدم الروسي في دونيتسك".

ووفقاً للخبير فإن "أوكرانيا تحتاج إلى المفاوضات الآن ، وإلا فإنها تخاطر بخسارة المزيد من الأراضي، ولم تعد الولايات المتحدة والدول الأوروبية مهتمة بدعم كييف حاليا مع تكبد الخسائر".

وقال الخبير مقال نشر في مجلة "نيوزويك": "الولايات المتحدة - لأنهم سئموا من دعم أوكرانيا، والأوروبيون - لأن الأسلحة التي يمكنهم توريدها إلى كييف نفدت، ومعظم هذه الأسلحة يتم إنتاجها في الولايات المتحدة على أي حال".

بدورها، أعربت كوري شاك مديرة دراسات السياسة الخارجية والدفاعية في معهد "أمريكا إنتربرايز" للأبحاث، ، عن رأي مفاده أنه "إذا توقف شركاء كييف عن تقديم المساعدة العسكرية والمالية، فإن اتفاق السلام المرتقب قد يكون كارثيا على أوكرانيا بسبب نجاحات روسيا المستمرة في ساحة المعركة".

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صحفي إيرلندي: نظام كييف لا يتحدث عن السلام على الرغم من إخفاقات جيشه
أمس, 18:49 GMT
وعلى خلفية الإفلاس الفعلي لأوكرانيا، وهزائمها على الجبهة وإرهاق الغرب من تمويل كييف، بدأ الحديث بشكل متزايد عن الحاجة إلى بدء المفاوضات.
صرح فلاديمير زيلينسكي، الذي حظر على المستوى التشريعي الحوار مع روسيا، أن المفاوضات ممكنة بشرط دعم أوكرانيا من قبل دول ثالثة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح أحد مطالب كييف ــ عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991 ــ أقل سماعاً. وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، قال زيلينسكي في مقابلة إن "المرحلة الساخنة" من الصراع في أوكرانيا يمكن إيقافها من خلال قبول الأراضي التي تسيطر عليها كييف تحت مظلة الناتو. ووصفت وسائل الإعلام الغربية وبعض السياسيين ذلك بأنه إشارة إلى استعداده لتقديم تنازلات إقليمية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قال دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد اجتماعه مع زيلينسكي، إنه يريد وقف إطلاق النار والسلام.
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جاءت في عام 2024... خبير عسكري أمريكي يكشف عن نقطة تحول في مسار الصراع الأوكراني لصالح روسيا
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