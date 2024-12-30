https://sarabic.ae/20241230/إعلام-الولايات-المتحدة-والغرب-سيدفعان-أوكرانيا-المنهكة-للتفاوض-1096320389.html

إعلام: الولايات المتحدة والغرب سيدفعان أوكرانيا المنهكة للتفاوض

إعلام: الولايات المتحدة والغرب سيدفعان أوكرانيا المنهكة للتفاوض

سبوتنيك عربي

أكدت تقارير غربية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا سيدفعون أوكرانيا المنهكة فعليا، ونظام كييف فلاديمير زيلينسكي، للتفاوض مع روسيا. 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T04:23+0000

2024-12-30T04:23+0000

2024-12-30T04:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال الدكتور جيمي شيا أستاذ الاستراتيجية والأمن: "من الواضح أن أوكرانيا منهكة وتواجه صعوبة في حشد قوات جديدة لتحل محل القتلى والجرحى، واحتواء المزيد من التقدم الروسي في دونيتسك".وقال الخبير مقال نشر في مجلة "نيوزويك": "الولايات المتحدة - لأنهم سئموا من دعم أوكرانيا، والأوروبيون - لأن الأسلحة التي يمكنهم توريدها إلى كييف نفدت، ومعظم هذه الأسلحة يتم إنتاجها في الولايات المتحدة على أي حال".وعلى خلفية الإفلاس الفعلي لأوكرانيا، وهزائمها على الجبهة وإرهاق الغرب من تمويل كييف، بدأ الحديث بشكل متزايد عن الحاجة إلى بدء المفاوضات.صرح فلاديمير زيلينسكي، الذي حظر على المستوى التشريعي الحوار مع روسيا، أن المفاوضات ممكنة بشرط دعم أوكرانيا من قبل دول ثالثة.وفي ديسمبر/كانون الأول، قال دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد اجتماعه مع زيلينسكي، إنه يريد وقف إطلاق النار والسلام.ضابط أمريكي متقاعد: روسيا ستحقق نصرا مقنعا في الصراع الأوكرانيجاءت في عام 2024... خبير عسكري أمريكي يكشف عن نقطة تحول في مسار الصراع الأوكراني لصالح روسيا

https://sarabic.ae/20241229/صحفي-إيرلندي-نظام-كييف-لا-يتحدث-عن-السلام-على-الرغم-من-إخفاقات-جيشه-1096317172.html

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