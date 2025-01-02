https://sarabic.ae/20250102/السفارة-السورية-في-بيروت-تحدد-موعد-استئناف-عمل-القسم-القنصلي-1096426357.html
السفارة السورية في بيروت تحدد موعد استئناف عمل القسم القنصلي
السفارة السورية في بيروت تحدد موعد استئناف عمل القسم القنصلي
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة السورية لدى لبنان أن العمل في القسم القنصلي سيتم استئنافه الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الخدمات المتاحة والرسوم المتعلقة بكل منها... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في منشور على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الخميس.وقالت السفارة إن بداية العمل في القسم القنصلي ستكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ7 من يناير/ كانون الثاني الحالي.وكانت السفارة أعلنت في الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعليق العمل القنصلي حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق.كما وجهت دعوة للمغتربين في لبنان لمتابعة صفحتها الرسمية لتصلهم البيانات المحدثة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي.وسيطرت المعارضة السورية المسلحة على السلطة في البلاد، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ أذار المقبل.
https://sarabic.ae/20241228/السفارة-السورية-في-لبنان-تعلق-عملها-حتى-إشعار-آخر-1096278366.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان
السفارة السورية في بيروت تحدد موعد استئناف عمل القسم القنصلي
أعلنت السفارة السورية لدى لبنان أن العمل في القسم القنصلي سيتم استئنافه الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الخدمات المتاحة والرسوم المتعلقة بكل منها قريبا.
جاء ذلك في منشور على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الخميس.
28 ديسمبر 2024, 12:29 GMT
وقالت السفارة إن بداية العمل في القسم القنصلي ستكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ7 من يناير/ كانون الثاني الحالي.
وكانت السفارة أعلنت في الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعليق العمل القنصلي
حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق.
كما وجهت دعوة للمغتربين
في لبنان لمتابعة صفحتها الرسمية لتصلهم البيانات المحدثة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي.
وسيطرت المعارضة السورية
المسلحة على السلطة في البلاد، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ أذار المقبل.