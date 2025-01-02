السفارة السورية في بيروت تحدد موعد استئناف عمل القسم القنصلي

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20250102/السفارة-السورية-في-بيروت-تحدد-موعد-استئناف-عمل-القسم-القنصلي-1096426357.html
السفارة السورية في بيروت تحدد موعد استئناف عمل القسم القنصلي
السفارة السورية في بيروت تحدد موعد استئناف عمل القسم القنصلي
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة السورية لدى لبنان أن العمل في القسم القنصلي سيتم استئنافه الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الخدمات المتاحة والرسوم المتعلقة بكل منها... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T16:26+0000
2025-01-02T16:26+0000
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جاء ذلك في منشور على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الخميس.وقالت السفارة إن بداية العمل في القسم القنصلي ستكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ7 من يناير/ كانون الثاني الحالي.وكانت السفارة أعلنت في الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعليق العمل القنصلي حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق.كما وجهت دعوة للمغتربين في لبنان لمتابعة صفحتها الرسمية لتصلهم البيانات المحدثة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي.وسيطرت المعارضة السورية المسلحة على السلطة في البلاد، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ أذار المقبل.
https://sarabic.ae/20241228/السفارة-السورية-في-لبنان-تعلق-عملها-حتى-إشعار-آخر-1096278366.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان

السفارة السورية في بيروت تحدد موعد استئناف عمل القسم القنصلي

16:26 GMT 02.01.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributorعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributor
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أعلنت السفارة السورية لدى لبنان أن العمل في القسم القنصلي سيتم استئنافه الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الخدمات المتاحة والرسوم المتعلقة بكل منها قريبا.
جاء ذلك في منشور على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الخميس.
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
السفارة السورية في لبنان تعلق عملها حتى إشعار آخر
28 ديسمبر 2024, 12:29 GMT
وقالت السفارة إن بداية العمل في القسم القنصلي ستكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ7 من يناير/ كانون الثاني الحالي.
وكانت السفارة أعلنت في الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعليق العمل القنصلي حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق.
كما وجهت دعوة للمغتربين في لبنان لمتابعة صفحتها الرسمية لتصلهم البيانات المحدثة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي.
وسيطرت المعارضة السورية المسلحة على السلطة في البلاد، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ أذار المقبل.
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