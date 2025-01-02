تجربة بقيمة 10 آلاف دولار للكشف عما يجعل البشر أكثر سعادة

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
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29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250102/تجربة-بقيمة-10-آلاف-دولار-للكشف-عما-يجعل-البشر-أكثر-سعادة-1096425220.html
تجربة بقيمة 10 آلاف دولار للكشف عما يجعل البشر أكثر سعادة
تجربة بقيمة 10 آلاف دولار للكشف عما يجعل البشر أكثر سعادة
سبوتنيك عربي
بحثت دراسة حديثة في تأثير اختيارات الإنفاق على السعادة، مشيرة إلى أن الثروة ترتبط غالبا بمستويات أعلى من السعادة. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T15:50+0000
2025-01-02T15:50+0000
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وشارك في الدراسة 200 شخص من 7 دول متنوعة، إذ حصل كل منهم على 10,000 دولار لإنفاقها خلال 3 أشهر، وتم توزيع المشاركين بين مجموعتين: الأولى تحتفظ بخصوصية الإنفاق، والثانية تشارك تجربتها علنا، وتضمنت المشتريات التبرعات، والهدايا، والتجارب الشخصية، والرفاهية الذاتية، وتم تقييم السعادة بعد كل عملية شراء باستخدام استطلاعات دورية ومذكرات إنفاق.وتباينت أعمار المشاركين ما بين 21 - 75 عاما، ودخلهم (0-400000 دولار)، وكان معظمهم متعلمين، وكان 85% منهم حاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل، وكانوا من ذوي الميول الليبرالية، علاوة على ذلك، كان 53% من المشاركين من الإناث، و46.5% من الذكور، أجرى كل مشارك 16 عملية شراء، في المتوسط، بتكلفة 565 دولارا لكل عملية شراء.النتائج الرئيسيةالخلاصةتعزز الدراسة التي نُشرت في مجلة "Communications Psychology" فكرة أن السعادة الناتجة عن الإنفاق تعتمد على طريقة وهدف الإنفاق، مع دور كبير للاستقلالية والثقافة المحلية في تعزيز السعادة.وأكدت الدراسة أن نوع الإنفاق يؤثر على السعادة بشكل متفاوت حسب السياقات الاقتصادية والثقافية، وأظهرت نتائجها أن المشاركين الذين أنفقوا بطرق جلبت لهم السعادة حققوا تحسينات أكبر في رفاهيتهم الذاتية، إذ زادت بمقدار 0.78 نقطة في الخُمس الأعلى من السعادة، مقارنة بـ 0.31 نقطة في الخُمس الأدنى خلال 3 أشهر.وخلصت الدراسة كذلك أن الإنفاق على الآخرين والتجارب يحقق أعلى مستويات السعادة، متفقا مع دراسات سابقة، كما أن الإنفاق على الرعاية الشخصية والتعليم أسهم بشكل كبير في تحسين السعادة.كما توصلت الدراسة أن سكان البلدان ذات الدخل المنخفض، يستمد الناس سعادة أقل من شراء الهدايا وشراء الوقت، لكنهم يستمدون سعادة أكبر من إنفاق المال على السكن وسداد الديون، مقارنة بأولئك في البلدان ذات الدخل المرتفع.وتوفر الدراسة رؤى حول العلاقة بين الإنفاق والسعادة، إلا أنها تفتقر إلى تمثيل عالمي بسبب اعتمادها على مستخدمي تويتر الناطقين بالإنجليزية.
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تجربة بقيمة 10 آلاف دولار للكشف عما يجعل البشر أكثر سعادة

15:50 GMT 02.01.2025
© Photo / Unsplash/ Nathan Dumlaoالسعادة
السعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
السعادة
© Photo / Unsplash/ Nathan Dumlao
تابعنا عبر
بحثت دراسة حديثة في تأثير اختيارات الإنفاق على السعادة، مشيرة إلى أن الثروة ترتبط غالبا بمستويات أعلى من السعادة.
وشارك في الدراسة 200 شخص من 7 دول متنوعة، إذ حصل كل منهم على 10,000 دولار لإنفاقها خلال 3 أشهر، وتم توزيع المشاركين بين مجموعتين: الأولى تحتفظ بخصوصية الإنفاق، والثانية تشارك تجربتها علنا، وتضمنت المشتريات التبرعات، والهدايا، والتجارب الشخصية، والرفاهية الذاتية، وتم تقييم السعادة بعد كل عملية شراء باستخدام استطلاعات دورية ومذكرات إنفاق.
وتباينت أعمار المشاركين ما بين 21 - 75 عاما، ودخلهم (0-400000 دولار)، وكان معظمهم متعلمين، وكان 85% منهم حاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل، وكانوا من ذوي الميول الليبرالية، علاوة على ذلك، كان 53% من المشاركين من الإناث، و46.5% من الذكور، أجرى كل مشارك 16 عملية شراء، في المتوسط، بتكلفة 565 دولارا لكل عملية شراء.
النتائج الرئيسية
1.
التبرعات والتجارب الشخصية: كانت الأكثر تأثيرا في تعزيز السعادة.
2.
الاستقلالية في الإنفاق: شعر المشاركون في الظروف الخاصة بسعادة أكبر مقارنة بالظروف العامة.
3.
الفروقات الاقتصادية: الأشخاص في البلدان ذات الدخل المرتفع استفادوا أكثر من شراء الوقت والهدايا، بينما ركزت السعادة في البلدان منخفضة الدخل على الإنفاق على السكن وسداد الديون.
4.
التأثير طويل الأمد: الأشخاص الذين أنفقوا بطرق جلبت لهم السعادة الفورية، حققوا تحسنا مستداما في رفاهيتهم لمدة تصل إلى 6 أشهر.
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الخلاصة
تعزز الدراسة التي نُشرت في مجلة "Communications Psychology" فكرة أن السعادة الناتجة عن الإنفاق تعتمد على طريقة وهدف الإنفاق، مع دور كبير للاستقلالية والثقافة المحلية في تعزيز السعادة.
وأكدت الدراسة أن نوع الإنفاق يؤثر على السعادة بشكل متفاوت حسب السياقات الاقتصادية والثقافية، وأظهرت نتائجها أن المشاركين الذين أنفقوا بطرق جلبت لهم السعادة حققوا تحسينات أكبر في رفاهيتهم الذاتية، إذ زادت بمقدار 0.78 نقطة في الخُمس الأعلى من السعادة، مقارنة بـ 0.31 نقطة في الخُمس الأدنى خلال 3 أشهر.
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وخلصت الدراسة كذلك أن الإنفاق على الآخرين والتجارب يحقق أعلى مستويات السعادة، متفقا مع دراسات سابقة، كما أن الإنفاق على الرعاية الشخصية والتعليم أسهم بشكل كبير في تحسين السعادة.
كما توصلت الدراسة أن سكان البلدان ذات الدخل المنخفض، يستمد الناس سعادة أقل من شراء الهدايا وشراء الوقت، لكنهم يستمدون سعادة أكبر من إنفاق المال على السكن وسداد الديون، مقارنة بأولئك في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وتوفر الدراسة رؤى حول العلاقة بين الإنفاق والسعادة، إلا أنها تفتقر إلى تمثيل عالمي بسبب اعتمادها على مستخدمي تويتر الناطقين بالإنجليزية.
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