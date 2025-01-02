https://sarabic.ae/20250102/هل-تجر-الخروقات-الإسرائيلي-في-لبنان-حزب-الله-إلى-معارك-جديدة-1096428866.html

هل تجر الخروقات الإسرائيلية في لبنان "حزب الله" إلى معارك جديدة؟

هل تجر الخروقات الإسرائيلية في لبنان "حزب الله" إلى معارك جديدة؟

سبوتنيك عربي

في خضم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، على الرغم من إقرار اتفاق وقف إطلاق النار، لوح "حزب الله" بإمكانية الرد على هذه التحركات. 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T17:34+0000

2025-01-02T17:34+0000

2025-01-02T17:34+0000

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ويأتي التلويح من قبل حزب الله بالرد على الخروقات الإسرائيلي على لسان النائب حسن فضل الله، الذي أكد أن الوضع الحالي في جنوب لبنان لن يستمر، وبأن إسرائيل لن تتمكن من أن الحصول بهذه الطرق على ما عجزت عنه في الميدان.وأضاف فضل الله: "الآن نرى النتيجة من الدعوة التي كانت توجّه إلينا بترك الأمر في الجنوب لليونيفيل وللمؤسسات الرسمية لتقوم بواجباتها"، متابعا: "لن تكون للعدو ضمانة في أرضنا من أحد ولن تكون له حرية التصرف بأرضنا كيفما كان".وأكد أن "المقاومة تعرف واجباتها وما عليها فعله"، مشيرا إلى أن "الذين كانوا يطالبوا حزب الله بترك الأمر للدولة وللقرارات الدولية، أمامهم فترة 60 يوماً وهي اختبار لكل هذه المقولات".وتوغلت دورية للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة بيت ليف جنوبي لبنان، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها البلدة هذا النوع من التوغل، منذ اندلاع الحرب البرية على لبنان، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية أن تتسبب الخروقات الإسرائيلية المستمرة للبنان من جر "حزب الله" إلى المعارك من جديد.فشل إسرائيلياعتبر الدكتور حسان الأشمر، المحلل السياسي اللبناني، والأمين العام للجمعية العربية للعلوم السياسية، أن "العدوان المستمر من قبل إسرائيل على الجنوب، وتدمير المنازل والدخول لمناطق لم يكن تجرؤ على دخولها حتى خلال فترة العدوان، كان يستوجب ردا عسكريا من حزب الله، الذي التزم بتنفيذ آليات القرار 1701، وقام بنقل المهمة للدولة والحكومة والجيش اللبناني، حتى لا تقوم إسرائيل بعدوان أكبر وأوسع بحجة أن حزب الله لم يلتزم بالقرار".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "تهديد حزب الله بالرد على الخروقات الإسرائيلية أمر طبيعي، باعتبار أن بعد مهلة الـ 60 يوما وفي حال لا تزال إسرائيل متمادية في هذه الخروقات، يصبح من حق المقاومة أن تتخذ موقفا للرد على هذا العدوان، حتى بغض النظر عن القدرات التي باتت موجودة لديها، والجميع يعلم أن القدرات الكبرى والعتاد الكبير لا يزال موجودا لدى المقاومة، ولكن يمكن أن تقوم بالرد من خلال تطبيق المبادئ الأولية للعمل المقاوم، عبر العبوات والكمائن التي يمكن أن تنصبها للعدو".وتابع: "لا بد من إسرائيل أن توقف هذه الخروقات وتلتزم بآليات تنفيذ القرار، لا سيما وأن أمام الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي المقاومة ملتزمة بوقف إطلاق النار ووقف القصف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو مزارع شبعا".ويرى أن "ما يحدث نوع من العنجهية الإسرائيلية التي تحاول أن تثبت وتعطي الأمل لمستوطنيها في الشمال، وأنها لا يزال لها اليد العليا، وقادرة على أن تطل أي مكان تريده، لتعطي نوعا من الأمل لسكان المستوطنات الشمالية الذين يرفضون العودة، معتبرًا أن أي رد سيكون في المستقبل إذا ما استمر العدوان الإسرائيلي".ويعتقد الأشمر أن الظروف المحلية الداخلية في لبنان وإسرائيل، وكذلك الإقليمية والدولية التي فرضت وقف إطلاق النار لا تزال قائمة، وتتعزز خلال المرحلة المقبلة مع وصول ترامب للبيت الأبيض، لأنه يريد أن يبدأ عهده بإطفاء الحروب، أو بإطلاق عمليات تفاوض أو صفقات جديدة في المنطقة.واستبعد أن تتمكن إسرائيل من جر حزب الله إلى حرب جديدة، على العكس، الأيام المقبلة ستشهد انفراجات بموضوع الصفقة الإسرائيلية مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى والعمل على فك كل اشتباك في المنطقة، ووصول ترامب في مرحلة يمكن من خلالها عقد التسويات والصفقات.ولفت إلى أن إسرائيل لن تجر حزب الله لحرب، لا سيما في ظل الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدتها خلال الحرب الأخيرة.مخاوف التصعيدقال سركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللبناني، إنه قبل تهديد حزب الله، إسرائيل استمرت في تجاوز اتفاق وقف إطلاق النار ولم تحترمه، وظلت التجاوزات موجودة، وهناك عجز وعدم قدرة لدى اللجنة الخماسية، لا سيما أمريكا وفرنسا من ضبط هذا الموضوع وتنفيذه بشكل جيد، حتى لا يكون هناك ردة فعل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ردة الفعل تحرج حزب وتجعله مضطرا إلى الرد حتى يلبي الجو العام وضغط البيئة وكل هذه المسائل بدأت تظهر تحركات شعبية وشبابية تحذر أن استمرار هذه التجاوزات ستؤدي إلى ولادة مقاومات جديدة، أو مجموعات شابة جديدة أكثر جرأة ومواجهة لهذا الموضوع.وتابع: "مطلوب من الأمريكيين والفرنسيين المسؤولين عن هذا الموضوع من ضبط عملية وقف إطلاق النار وتنفيذه حتى لا يفسح المجال لاحد لتجاوز هذا الأمر، وتذهب الأمور إلى الحرب".وقال إن المتتبع للأحداث يجد وكأن نتنياهو يفتش عن تصعيد للحرب، لأن ذلك ينقذ وضعه الشخصي والداخلي، ويفتح المجال أمام استمرار الحرب لمدة أطول، عبر جر حزب الله للعنف، ولكن حتى الآن يؤكد الحزب بأنه سيكون منضبطا لآخر درجة، حتى لا يعطي حجة لإسرائيل لتقول بإنه من عطل وقف إطلاق النار.ويرى أن هناك نوعا من شد الحبال، وقد يؤدي إلى حرب لا أحد يمكن تقدير عواقبها، ومطلوب من الجهات المعنية والدولة اللبنانية القيام بدور فعال وجدي، لضبط وقف إطلاق النار، وحتى لا تترك مجال لحزب الله أو غيره بالدخول على الخط، وإعطاء مجال لإسرائيل لشن حرب لا أحد يعرف نتائجها.وأوضح أبو زيد أن هذه التطورات تأتي في مرحلة دقيقة وحساسة، خاصة قبل موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، وانتهاء مهلة 60 يوما لتنفيذ وقف إطلاق النار، والمطلوب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته حتى لا تذهب الأمور إلى الأسوأ.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.وفي الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية نفذت أول انسحاب من بلدة في جنوب لبنان وتم استبدالها بالجيش اللبناني، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.وقال الجيش الإسرائيلي، في ذلك الحين، إن لواءه السابع "أنهى مهمته في الخيام جنوب لبنان، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث يتم نشر جنود من الجيش اللبناني في المنطقة جنبًا إلى جنب مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة (اليونيفيل)".

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