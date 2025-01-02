https://sarabic.ae/20250102/قوة-إسرائيلية-معززة-بالدبابات-تتوغل-في-أطراف-بلدة-بيت-ليف-لأول-مرة-منذ-بدء-العدوان-على-لبنان-1096417031.html

قوة إسرائيلية معززة بالدبابات تتوغل في أطراف بلدة بيت ليف لأول مرة منذ بدء العدوان على لبنان

قوة إسرائيلية معززة بالدبابات تتوغل في أطراف بلدة بيت ليف لأول مرة منذ بدء العدوان على لبنان

سبوتنيك عربي

توغلت دورية للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة بيت ليف جنوبي لبنان، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها البلدة هذا النوع من التوغل، منذ اندلاع الحرب البرية... 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T12:19+0000

2025-01-02T12:19+0000

2025-01-02T12:19+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093306991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7fa6661dbd457b944792cef4e070308f.jpg

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "دوريات معادية توغلت في بلدة بيت ليف، في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، وفتش جنودها المنازل الواقعة لجهة بلدتي راميا والقوزح".وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أمس الأربعاء، أن "المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكّنها أن تصبح أقوى".وقال نعيم قاسم، في كلمة له، إن "المقاومة في لبنان لم تمكّن العدو الإسرائيلي من أن يتقدم"، مضيفًا أن "هناك فرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، رصده لعناصر من "حزب الله" اللبناني، وهم ينقلون وسائل قتالية من مستودع للأسلحة في جنوب لبنان إلى مركبة قريبة، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو استهدف مركبة ومستودعا للأسلحة وأزال التهديد"، مؤكدًا أنه سيبقى "ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان"، وهو منتشر في منطقة جنوب لبنان، ليعمل على "إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ولا يزال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي، في ذلك الحين، إن لواءه السابع "أنهى مهمته في الخيام جنوب لبنان، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث يتم نشر جنود من الجيش اللبناني في المنطقة جنبًا إلى جنب مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة (اليونيفيل)".

https://sarabic.ae/20241231/وزير-المهجرين-اللبناني-لا-ذريعة-بيد-الغرب-لعرقلة-عودة-النازحين-السوريين-من-لبنان-إلى-ديارهم-1096352847.html

https://sarabic.ae/20241231/إسرائيل-تتبنى-رسميا-مسؤولية-اغتيال-المسؤول-الكبير-بـحماس-صالح-العاروري-في-لبنان-1096360865.html

https://sarabic.ae/20250101/جنود-إسرائيليون-يشعلون-النار-بمنازل-في-بلدة-عيترون-جنوبي-لبنان-1096394128.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي