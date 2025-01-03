الجيش الإسرائيلي يأمر سكان عدد من المناطق في غزة بالإخلاء فورا بعد إطلاق قذائف منها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250103/الجيش-الإسرائيلي-يأمر-سكان-عدد-من-المناطق-في-غزة-بالإخلاء-فورا-بعد-إطلاق-قذائف-منها-1096442787.html
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان عدد من المناطق في غزة بالإخلاء فورا بعد إطلاق قذائف منها
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان عدد من المناطق في غزة بالإخلاء فورا بعد إطلاق قذائف منها
سبوتنيك عربي
أمر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أهالي عدد من المناطق في قطاع غزة بالإخلاء فورا بعد إطلاق قذائف منها. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T12:04+0000
2025-01-03T12:09+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
العالم العربي
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095001478_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_554f68438f564ee94539a68ebfe7a92e.jpg
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا على صفحته الرسمية على "إكس"، مساء اليوم الجمعة، وجه من خلاله تحذيرا إلى عدد من أهالي منطقة البريج بقطاع غزة.وقال أدرعي في بيانه: "إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في البلوكات: 2220-2223 (منطقة البريج)، هذا تحذير مسبق قبل هجوم وبعد عملية الإطلاق نحو منطقة غلاف غزة قبل قليل، تطلق المنظمات الإرهابية القذائف الصاروخية مرة أخرى من هذه المنطقة التي تم تحذيرها عدة مرات في الماضي".وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "من أجل أمنكم، انتقلوا فوراً الى المنطقة الإنسانية". وفي سياق متصل، أكدت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، أنها سلمت مصر أسماء مقترحة لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي بهدف إدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، مشددة في بيان لها على أن "فلسطين أرضا وقضية، تتعرّض لمخاطر حقيقية، بهدف الشطب والإلغاء".وقالت الحركة إنه "تلقينا واستمعنا مؤخرا إلى العديد من المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة مما يتعرض له من إبادة جماعية، وتدمير ممنهج على أيدي العصابات الصهيونية، بتواطؤ غربي، وفشل دولي صادم". وأكدت الحركة الفلسطينية في بيانها تواصلها مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية الفلسطينية، واختيار مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى مصر. وشددت حماس على أن "فلسطين أرضا وقضية، تتعرض لمخاطر حقيقية بهدف الشطب والإلغاء، بما يتطلب الوحدة والتماسك وتجميع قوانا الوطنية الفلسطينية في كل مكان، ومستوى للتحرك على قاعدة المقاومة الشاملة، لمواجهة هذه التحديات والمخاطر". ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
https://sarabic.ae/20241231/إسرائيل-تتبنى-رسميا-مسؤولية-اغتيال-المسؤول-الكبير-بـحماس-صالح-العاروري-في-لبنان-1096360865.html
https://sarabic.ae/20250103/الشاباك-ارتفاع-بنسبة-400-في-عدد-الجواسيس-لإيران-في-إسرائيل-1096440950.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095001478_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5446412ca7ab3dce9a9725775f841d42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يأمر سكان عدد من المناطق في غزة بالإخلاء فورا بعد إطلاق قذائف منها

12:04 GMT 03.01.2025 (تم التحديث: 12:09 GMT 03.01.2025)
© Ajwad Jradatالأمطار تعمق معاناة النازحين في قطاع غزة وسط شح الملابس والأغطية
الأمطار تعمق معاناة النازحين في قطاع غزة وسط شح الملابس والأغطية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أمر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أهالي عدد من المناطق في قطاع غزة بالإخلاء فورا بعد إطلاق قذائف منها.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا على صفحته الرسمية على "إكس"، مساء اليوم الجمعة، وجه من خلاله تحذيرا إلى عدد من أهالي منطقة البريج بقطاع غزة.
وقال أدرعي في بيانه: "إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في البلوكات: 2220-2223 (منطقة البريج)، هذا تحذير مسبق قبل هجوم وبعد عملية الإطلاق نحو منطقة غلاف غزة قبل قليل، تطلق المنظمات الإرهابية القذائف الصاروخية مرة أخرى من هذه المنطقة التي تم تحذيرها عدة مرات في الماضي".
صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
إسرائيل تتبنى رسميا مسؤولية اغتيال المسؤول الكبير بـ"حماس" صالح العاروري في لبنان
31 ديسمبر 2024, 12:11 GMT
وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "من أجل أمنكم، انتقلوا فوراً الى المنطقة الإنسانية".
وفي سياق متصل، أكدت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، أنها سلمت مصر أسماء مقترحة لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي بهدف إدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، مشددة في بيان لها على أن "فلسطين أرضا وقضية، تتعرّض لمخاطر حقيقية، بهدف الشطب والإلغاء".
وقالت الحركة إنه "تلقينا واستمعنا مؤخرا إلى العديد من المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة مما يتعرض له من إبادة جماعية، وتدمير ممنهج على أيدي العصابات الصهيونية، بتواطؤ غربي، وفشل دولي صادم".
وأكدت الحركة الفلسطينية في بيانها تواصلها مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية الفلسطينية، واختيار مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى مصر.
وشددت حماس على أن "فلسطين أرضا وقضية، تتعرض لمخاطر حقيقية بهدف الشطب والإلغاء، بما يتطلب الوحدة والتماسك وتجميع قوانا الوطنية الفلسطينية في كل مكان، ومستوى للتحرك على قاعدة المقاومة الشاملة، لمواجهة هذه التحديات والمخاطر".
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
"الشاباك": ارتفاع بنسبة 400% في عدد الجواسيس لإيران في إسرائيل
10:05 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала