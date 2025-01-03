https://sarabic.ae/20250103/الجيش-الإسرائيلي-يأمر-سكان-عدد-من-المناطق-في-غزة-بالإخلاء-فورا-بعد-إطلاق-قذائف-منها-1096442787.html

الجيش الإسرائيلي يأمر سكان عدد من المناطق في غزة بالإخلاء فورا بعد إطلاق قذائف منها

الجيش الإسرائيلي يأمر سكان عدد من المناطق في غزة بالإخلاء فورا بعد إطلاق قذائف منها

سبوتنيك عربي

أمر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أهالي عدد من المناطق في قطاع غزة بالإخلاء فورا بعد إطلاق قذائف منها. 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T12:04+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا على صفحته الرسمية على "إكس"، مساء اليوم الجمعة، وجه من خلاله تحذيرا إلى عدد من أهالي منطقة البريج بقطاع غزة.وقال أدرعي في بيانه: "إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في البلوكات: 2220-2223 (منطقة البريج)، هذا تحذير مسبق قبل هجوم وبعد عملية الإطلاق نحو منطقة غلاف غزة قبل قليل، تطلق المنظمات الإرهابية القذائف الصاروخية مرة أخرى من هذه المنطقة التي تم تحذيرها عدة مرات في الماضي".وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "من أجل أمنكم، انتقلوا فوراً الى المنطقة الإنسانية". وفي سياق متصل، أكدت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، أنها سلمت مصر أسماء مقترحة لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي بهدف إدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، مشددة في بيان لها على أن "فلسطين أرضا وقضية، تتعرّض لمخاطر حقيقية، بهدف الشطب والإلغاء".وقالت الحركة إنه "تلقينا واستمعنا مؤخرا إلى العديد من المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة مما يتعرض له من إبادة جماعية، وتدمير ممنهج على أيدي العصابات الصهيونية، بتواطؤ غربي، وفشل دولي صادم". وأكدت الحركة الفلسطينية في بيانها تواصلها مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية الفلسطينية، واختيار مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى مصر. وشددت حماس على أن "فلسطين أرضا وقضية، تتعرض لمخاطر حقيقية بهدف الشطب والإلغاء، بما يتطلب الوحدة والتماسك وتجميع قوانا الوطنية الفلسطينية في كل مكان، ومستوى للتحرك على قاعدة المقاومة الشاملة، لمواجهة هذه التحديات والمخاطر". ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.

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