https://sarabic.ae/20250103/الجيش-اللبناني-اشتباكات-مسلحة-مع-سوريين-حاولوا-فتح-معبر-على-الحدود-بـجرافة-1096446665.html

الجيش اللبناني: اشتباكات مسلحة مع سوريين حاولوا فتح معبر على الحدود بـ"جرافة"

الجيش اللبناني: اشتباكات مسلحة مع سوريين حاولوا فتح معبر على الحدود بـ"جرافة"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، وقوع اشتباكات أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر "غير شرعي" عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون. 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T12:49+0000

2025-01-03T12:49+0000

2025-01-03T12:49+0000

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ونشر الجيش اللبناني بيانا عسكريا، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلاله وقوع اشتباكات مسلحة مع سوريين حاولوا فتح معبر معربون على الحدود المشتركة من خلال "جرافة".وأكد الجيش اللبناني في بيانه العسكري أنه أطلق النيران التحذيرية في الهواء، بينما عمد السوريون إلى إطلاق النار نحو عناصر الجيش ما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين.وشدد الجيش اللبناني على أن وحداته المنتشرة في المنطقة قد اتخذت التدابير العسكرية المشددة، في وقت تقوم الجهات المعنية بمتابعة التحقيقات والوقائع المرتبطة بالحادث لضمان السلامة والأمن في المنطقة الحدودية المشتركة.ويأتي هذا في وقت أعلنت السفارة السورية لدى لبنان أن العمل في القسم القنصلي سيتم استئنافه الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الخدمات المتاحة والرسوم المتعلقة بكل منها قريبا.جاء ذلك في منشور على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أمس الخميس.وقالت السفارة إن بداية العمل في القسم القنصلي ستكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ7 من يناير/ كانون الثاني الحالي، فيما كانت السفارة أعلنت في الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعليق العمل القنصلي حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق.كما وجهت دعوة للمغتربين في لبنان لمتابعة صفحتها الرسمية لتصلهم البيانات المحدثة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي.وسيطرت المعارضة السورية المسلحة على السلطة في البلاد، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ أذار المقبل.

https://sarabic.ae/20241228/السفارة-السورية-في-لبنان-تعلق-عملها-حتى-إشعار-آخر-1096278366.html

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