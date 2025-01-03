https://sarabic.ae/20250103/باحث-الإرهاب-الذي-يثار-الآن-في-أمريكا-قد-يكون-جزءا-من-أجندة-استخباراتية-لإعادة-تشكيل-سياسة-واشنطن-1096438843.html

باحث: الإرهاب الذي يثار الآن في أمريكا قد يكون جزءا من أجندة استخباراتية لإعادة تشكيل سياسة واشنطن

باحث: الإرهاب الذي يثار الآن في أمريكا قد يكون جزءا من أجندة استخباراتية لإعادة تشكيل سياسة واشنطن

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور بشير بدور، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية من سوريا، أنّ "العالم اليوم يشهد تحولات جيوسياسية حاسمة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في الشرق... 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T08:55+0000

2025-01-03T08:55+0000

2025-01-03T08:55+0000

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وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "من سوريا إلى أمريكا، المسافة ليست قصيرة، وهي تفصل بين قارتين محاطتين بالمحيطات والبحار، لكن رغم ذلك، شهدنا في العام الماضي متغيرات ضبابية على المستوى الدولي، لا سيما في ما يتعلق بالتطورات في مناطق مثل روسيا وأوكرانيا والصين، فضلًا عن التبدلات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط". وتابع بدور قائلاً: "من هنا يمكننا التطرق إلى الوضع الداخلي للإدارة الأمريكية، الذي لا يبدو في أفضل حالاته، فقد كان المجتمع الداخلي الأمريكي غير راضٍ عن سياسات الإدارة الأمريكية لثلاثة عقود من الزمن". ورغم ما تعلنه الإدارة من قوة اقتصادية وعلمية، فإنّ "الواقع الداخلي يشير إلى وجود خلل في العلاقات الدولية، خصوصًا في ظل الأزمة الحالية".وبخصوص العنف الداخلي في الولايات المتحدة، اعتبر بدور أنّ "هذا قد يكون جزءًا من خطة استخباراتية قد تتبناها الإدارة الأمريكية للتخلص من صورة الهيمنة التي التصقت بها خلال فترة الإدارة السابقة". وقال: "قد يكون هذا العنف الداخلي جزءًا من سيناريو أكبر لتغيير الصورة الدولية للولايات المتحدة، وهو تلازم مع ولادة عالم جديد متعدد الأقطاب، بعكس ما كان عليه الحال في السابق".وشدّد على أن "الإدارة الأمريكية، رغم ما تقدمه من صورة لنجاحاتها التكنولوجية، ترسل جيوشها لتقاتل في الخارج وتستغل الدول وسيادتها وخيراتها، وتستغل هذه الحروب لأغراض سياسية".وفي ما يتعلق بعودة الحديث عن الإرهاب في الولايات المتحدة، أشار بدور إلى أنّ "هذه الأحاديث قد تكون جزءًا من أجندة استخباراتية تهدف إلى تحقيق مصلحة الإدارة الأمريكية". وقال: "قد يكون الإرهاب الذي يُثار الآن جزءًا من أجندة مخابراتية جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل السياسات الأمريكية وتحقيق أهداف قد تصب في مصلحة الإدارة الحالية، على الرغم من أن هذا الإرهاب قد يرتد في نهاية المطاف ضد صانعيه".

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك