https://sarabic.ae/20250103/باحث-الإرهاب-الذي-يثار-الآن-في-أمريكا-قد-يكون-جزءا-من-أجندة-استخباراتية-لإعادة-تشكيل-سياسة-واشنطن-1096438843.html
باحث: الإرهاب الذي يثار الآن في أمريكا قد يكون جزءا من أجندة استخباراتية لإعادة تشكيل سياسة واشنطن
باحث: الإرهاب الذي يثار الآن في أمريكا قد يكون جزءا من أجندة استخباراتية لإعادة تشكيل سياسة واشنطن
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور بشير بدور، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية من سوريا، أنّ "العالم اليوم يشهد تحولات جيوسياسية حاسمة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في الشرق... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T08:55+0000
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وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "من سوريا إلى أمريكا، المسافة ليست قصيرة، وهي تفصل بين قارتين محاطتين بالمحيطات والبحار، لكن رغم ذلك، شهدنا في العام الماضي متغيرات ضبابية على المستوى الدولي، لا سيما في ما يتعلق بالتطورات في مناطق مثل روسيا وأوكرانيا والصين، فضلًا عن التبدلات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط". وتابع بدور قائلاً: "من هنا يمكننا التطرق إلى الوضع الداخلي للإدارة الأمريكية، الذي لا يبدو في أفضل حالاته، فقد كان المجتمع الداخلي الأمريكي غير راضٍ عن سياسات الإدارة الأمريكية لثلاثة عقود من الزمن". ورغم ما تعلنه الإدارة من قوة اقتصادية وعلمية، فإنّ "الواقع الداخلي يشير إلى وجود خلل في العلاقات الدولية، خصوصًا في ظل الأزمة الحالية".وبخصوص العنف الداخلي في الولايات المتحدة، اعتبر بدور أنّ "هذا قد يكون جزءًا من خطة استخباراتية قد تتبناها الإدارة الأمريكية للتخلص من صورة الهيمنة التي التصقت بها خلال فترة الإدارة السابقة". وقال: "قد يكون هذا العنف الداخلي جزءًا من سيناريو أكبر لتغيير الصورة الدولية للولايات المتحدة، وهو تلازم مع ولادة عالم جديد متعدد الأقطاب، بعكس ما كان عليه الحال في السابق".وشدّد على أن "الإدارة الأمريكية، رغم ما تقدمه من صورة لنجاحاتها التكنولوجية، ترسل جيوشها لتقاتل في الخارج وتستغل الدول وسيادتها وخيراتها، وتستغل هذه الحروب لأغراض سياسية".وفي ما يتعلق بعودة الحديث عن الإرهاب في الولايات المتحدة، أشار بدور إلى أنّ "هذه الأحاديث قد تكون جزءًا من أجندة استخباراتية تهدف إلى تحقيق مصلحة الإدارة الأمريكية". وقال: "قد يكون الإرهاب الذي يُثار الآن جزءًا من أجندة مخابراتية جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل السياسات الأمريكية وتحقيق أهداف قد تصب في مصلحة الإدارة الحالية، على الرغم من أن هذا الإرهاب قد يرتد في نهاية المطاف ضد صانعيه".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
باحث: الإرهاب الذي يثار الآن في أمريكا قد يكون جزءا من أجندة استخباراتية لإعادة تشكيل سياسة واشنطن
حصري
أكد الدكتور بشير بدور، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية من سوريا، أنّ "العالم اليوم يشهد تحولات جيوسياسية حاسمة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا والصين"، معتبرا أن "هذه التحولات تؤثر بشكل كبير على السياسة الأمريكية في الساحة الدولية".
وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "من سوريا إلى أمريكا، المسافة ليست قصيرة، وهي تفصل بين قارتين محاطتين بالمحيطات والبحار، لكن رغم ذلك، شهدنا في العام الماضي متغيرات ضبابية على المستوى الدولي، لا سيما في ما يتعلق بالتطورات في مناطق مثل روسيا وأوكرانيا والصين، فضلًا عن التبدلات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط".
وأوضح بدور أنّ "نواة هذه المتغيرات هي الإدارة الأمريكية التي تقود المجتمع الدولي بقبضة الأحادية القطبية، وهو ما يؤثر على الواقع الدولي بشكل كبير".
وتابع بدور قائلاً: "من هنا يمكننا التطرق إلى الوضع الداخلي للإدارة الأمريكية
، الذي لا يبدو في أفضل حالاته، فقد كان المجتمع الداخلي الأمريكي غير راضٍ عن سياسات الإدارة الأمريكية لثلاثة عقود من الزمن". ورغم ما تعلنه الإدارة من قوة اقتصادية وعلمية، فإنّ "الواقع الداخلي يشير إلى وجود خلل في العلاقات الدولية، خصوصًا في ظل الأزمة الحالية".
وفي السياق نفسه، أشار المتخصص في العلاقات الدولية إلى أنّ "الفترة التي تفصلنا عن تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التي لا تزيد عن 20 يومًا، قد تكون فرصة لتقييم السياسات بشكل أعمق". وطرح تساؤلاً "حول ما إذا كانت هذه الإدارة مرتبطة باللوبيات الصهيونية"، موضحًا أن "الرئيس يعين وينفذ أجندات معينة، وبالتالي تغيير الأسماء في المناصب السياسية لا يعني بالضرورة تغيير السياسات الأمريكية".
وبخصوص العنف الداخلي في الولايات المتحدة، اعتبر بدور أنّ "هذا قد يكون جزءًا من خطة استخباراتية قد تتبناها الإدارة الأمريكية للتخلص من صورة الهيمنة التي التصقت بها خلال فترة الإدارة السابقة". وقال: "قد يكون هذا العنف الداخلي جزءًا من سيناريو أكبر لتغيير الصورة الدولية للولايات المتحدة، وهو تلازم مع ولادة عالم جديد متعدد الأقطاب، بعكس ما كان عليه الحال في السابق".
وأضاف ضيف "سبوتنيك"، أن "الكل يحلم بأن تكون الولايات المتحدة، أو ما يعرف بـ"مدينة العم سام"، مكانًا يلتقي فيه ازدواجية الرومانسية والتكنولوجيا، ويتطلع الكثيرون إلى الهجرة إليها، لكن هذا الحلم قد يصبح عائقًا سياسيًا أمام المهجرين، خاصة في ظل التوجهات السياسية الحالية التي قد تتغير في المستقبل القريب".
وشدّد على أن "الإدارة الأمريكية، رغم ما تقدمه من صورة لنجاحاتها التكنولوجية، ترسل جيوشها لتقاتل في الخارج
وتستغل الدول وسيادتها وخيراتها، وتستغل هذه الحروب لأغراض سياسية".
وتطرق بدور أيضًا إلى "السياسة الأمريكية الجديدة في ظل الرئيس القادم"، موضحًا أنها "قد تشهد تحولًا في النهج السياسي، خاصة في مجالات الحروب، حيث يبدو أن الرئيس الأمريكي الجديد لا يتبنى سياسات حربية، بل يركز أكثر على القضايا الداخلية". وقال: "نرى أن هناك انعطافة جديدة في السياسة الأمريكية، خاصة في ظل الاهتمام بالداخل الأمريكي، وهو ما يشير إلى تغييرات قد تحدث في النهج العام للإدارة الأمريكية".
وفي ما يتعلق بعودة الحديث عن الإرهاب في الولايات المتحدة، أشار بدور إلى أنّ "هذه الأحاديث قد تكون جزءًا من أجندة استخباراتية تهدف إلى تحقيق مصلحة الإدارة الأمريكية". وقال: "قد يكون الإرهاب الذي يُثار الآن جزءًا من أجندة مخابراتية جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل السياسات الأمريكية وتحقيق أهداف قد تصب في مصلحة الإدارة الحالية، على الرغم من أن هذا الإرهاب قد يرتد في نهاية المطاف ضد صانعيه".