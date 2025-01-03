https://sarabic.ae/20250103/تحطم-طائرة-في-كاليفورنيا-والشرطة-تكشف-حصيلة-الضحايا-فيديو-1096434154.html
تحطم طائرة في كاليفورنيا.. فيديو
تحطم طائرة في كاليفورنيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع شخصان وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم طائرة ببناية سكنية في منطقة فولرتون بولاية كاليفورنيا. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T00:38+0000
2025-01-03T00:38+0000
2025-01-03T00:59+0000
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وقالت كريستي ويلز، متحدثة الشرطة لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، مشيرة إلى أنه تم نقل تسعة مصابين إلى مستشفيات المنطقة، وتم علاج ستة آخرين وخروجهم بالفعل".وكتبت شرطة فولرتون في منشور عبر منصة "إكس":"حادث نشط: تحطم طائرة في الكتلة 2300 من شارع رايمر. تقع منطقة تجمع وسائل الإعلام في الزاوية الجنوبية الشرقية من شارع رايمر وشارع غيلبرت. ضحايا غير معروفين. عمليات الإخلاء جارية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
تحطم طائرة في كاليفورنيا.. فيديو
00:38 GMT 03.01.2025 (تم التحديث: 00:59 GMT 03.01.2025)
أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع شخصان وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم طائرة ببناية سكنية في منطقة فولرتون بولاية كاليفورنيا.
وقالت كريستي ويلز، متحدثة الشرطة لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، مشيرة إلى أنه تم نقل تسعة مصابين
إلى مستشفيات المنطقة، وتم علاج ستة آخرين وخروجهم بالفعل".
وكتبت شرطة فولرتون في منشور عبر منصة "إكس":"حادث نشط: تحطم طائرة
في الكتلة 2300 من شارع رايمر. تقع منطقة تجمع وسائل الإعلام في الزاوية الجنوبية الشرقية من شارع رايمر وشارع غيلبرت. ضحايا
غير معروفين. عمليات الإخلاء جارية".