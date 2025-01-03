https://sarabic.ae/20250103/تقرير-يكشف-عن-هدايا-فخمة-تلقاها-بايدن-خلال-رئاسته-بينها-هدية-من-الرئيس-المصري-1096453877.html

تقرير يكشف عن هدايا فخمة تلقاها بايدن خلال رئاسته بينها هدية من الرئيس المصري

تقرير يكشف عن هدايا فخمة تلقاها بايدن خلال رئاسته بينها هدية من الرئيس المصري

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير أمريكية عن هدايا فخمة حصل عليها الرئيس الأمريكي، جو بايدن وعائلته، تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدولارات قدمها له زعماء أجانب في عام 2023. 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T16:31+0000

2025-01-03T16:31+0000

2025-01-03T16:31+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية بيانات تضمنها حساب سنوي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، أفاد بأن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن كانت قد تلقت أغلى هدية على الإطلاق، وهي ماسة بقيمة 20 ألف دولار من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.وتعتبر الماسة التي يبلغ وزنها 7.5 قيراط التي قدمها مودي أغلى هدية يحصل عليها أي عضو في عائلة الرئيس الأمريكي في عام 2023، على الرغم من أن جيل بايدن تلقت أيضًا بروشًا بقيمة 14063 دولارًا من السفير الأوكراني لدى الولايات المتحدة، وسوارًا ودبوسًا وألبوم صور بقيمة 4510 دولارًا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته.كما تلقى الرئيس بايدن عددًا من الهدايا الباهظة الثمن، من بينها ألبوم صور تذكاري بقيمة 7100 دولار من الرئيس الكوري الجنوبي المعزول مؤخرًا سوك يول يون، وتمثال لمحاربين منغوليين بقيمة 3495 دولارًا من رئيس الوزراء المنغولي، ووعاء فضي بقيمة 3300 دولار من سلطان بروناي، وصينية فضية إسترلينية بقيمة 3160 دولارًا من رئيس إسرائيل، وملصقة بقيمة 2400 دولار من فلاديمير زيلينسكي.ويلزم القانون الأمريكي مسؤولي السلطة التنفيذية الإعلان عن الهدايا التي يتلقونها من القادة الأجانب ونظرائهم والتي تقدر قيمتها بأكثر من 480 دولارًا.وزعم أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب في تقرير جديد أن ترامب وعائلته لم يبلغوا عن هدايا بقيمة 300 ألف دولار تقريبًا من الحكومات الأجنبية.وفقًا لوثيقة وزارة الخارجية، تم الاحتفاظ بالماس بقيمة 20 ألف دولار للاستخدام الرسمي في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، بينما تم إرسال الهدايا الأخرى المقدمة لبايدن وزوجته إلى الأرشيف، فيما قالت فانيسا فالديفيا، المتحدثة باسم جيل بايدن، إن الماس سيتم تسليمه إلى الأرشيف بعد مغادرة بايدن للبيت الأبيض.ووفقًا لمكتب البروتوكول التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إن العديد من موظفي وكالة المخابرات المركزية تلقوا هدايا باهظة الثمن من الساعات والعطور والمجوهرات، والتي تم تدميرها كلها تقريبًا، وقد بلغت قيمة الهدايا المدمرة أكثر من 132 ألف دولار مجتمعة.وتلقى مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز جهازاً فلكياً بقيمة 18 ألف دولار، وهو عبارة عن تلسكوب وكاميرا فلكية، من مصدر أجنبي تم تصنيفه على أنه سري، وقد تم نقل هذا الجهاز إلى إدارة الخدمات العامة، لكن بيرنز أفاد بأنه تلقى ساعة أوميجا بقيمة 11 ألف دولار وقام بتدميرها، في حين قام العديد من الآخرين بنفس الشيء بتدمير ساعات فاخرة.ولم يتم تحديد هوية موظفي وكالة المخابرات المركزية ممن هم دون رتبة المدير، الذين أبلغوا عن تلقي هدايا، لكن أحدهم سجل ساعة "أوميغا سيماستر أكوا تيرا"، وساعة "أوميغا كونستليشن" للسيدات، وعدة قطع من المجوهرات، والتي بلغت قيمتها مجتمعة 65100 دولار.وقد تم تدمير كل هذه الأشياء، وفقاً للتقرير، بالإضافة إلى مجموعة مجوهرات نسائية بقيمة 30 ألف دولار من صائغ المجوهرات الليبي آل جرو تتكون من قلادة وسوار وخاتم وأقراط تلقاها موظف آخر في وكالة المخابرات المركزية.

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