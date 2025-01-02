https://sarabic.ae/20250102/ترامب-يصف-رئاسة-بايدن-بـالكارثية-1096431378.html
ترامب يصف رئاسة بايدن بـ"الكارثية"
ترامب يصف رئاسة بايدن بـ"الكارثية"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن، بالكارثة الكاملة والمطلقة للولايات المتحدة، بسبب انتشار العنف والإرهاب في... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T19:36+0000
2025-01-02T19:36+0000
2025-01-02T19:36+0000
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جاء هذا التصريح من خلال منشور له على شبكة "تروث" الاجتماعية، حيث كتب ترامب: "جو بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي، إنها كارثة كاملة ومطلقة. ما فعله هو ومجموعته من "البلطجية" الذين يتدخلون في الانتخابات ببلادنا لن يُنسى قريبًا!".وأكد ترامب أن "سياسات الهجرة الناعمة التي ينتهجها بايدن، جعلت الإرهاب الإسلامي المتطرف وغيره من أشكال جرائم العنف سيئة للغاية في أمريكا لدرجة يصعب تصديقها".وفي وقت سابق، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه في حوالي الساعة 3:15 بتوقيت نيو أورليانز (12:15 بتوقيت موسكو)، دهست شاحنة، يوم أمس الأربعاء، حشدًا من الناس في شارع بوربون في المركز التاريخي للمدينة، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 35 آخرين. وفتح المشتبه به النار على الشرطة، مما أسفر عن مقتل اثنين. وقُتل هو بنيران الشرطة.كما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز هو مواطن أمريكي، يبلغ من العمر 42 عامًا، من ولاية تكساس ويدعى شمس الدين جبار، وتم العثور على رموز لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في السيارة التي نفذ فيها الهجوم.أمريكا... إصابة 10 أشخاص جراء هجوم مسلح بملهى ليلي في نيويوركهل تفجير سيارة "تسلا" قرب برج ترامب مرتبط بهجوم نيو أورليانز.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يوضح
https://sarabic.ae/20250102/بايدن-وماسك-يؤكدان-احتمال-وجود-صلة-بين-حادث-نيو-أورليانز-وانفجار-سيارة-تسلا-أمام-برج-ترامب-1096398972.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن
ترامب يصف رئاسة بايدن بـ"الكارثية"
وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن، بالكارثة الكاملة والمطلقة للولايات المتحدة، بسبب انتشار العنف والإرهاب في البلاد.
جاء هذا التصريح من خلال منشور له على شبكة "تروث" الاجتماعية، حيث كتب ترامب: "جو بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي، إنها كارثة كاملة ومطلقة. ما فعله هو ومجموعته من "البلطجية" الذين يتدخلون في الانتخابات ببلادنا لن يُنسى قريبًا!".
وأكد ترامب أن "سياسات الهجرة الناعمة التي ينتهجها بايدن، جعلت الإرهاب الإسلامي المتطرف وغيره من أشكال جرائم العنف سيئة للغاية في أمريكا لدرجة يصعب تصديقها".
وعلّق ترامب، يوم أمس الأربعاء، أيضا على الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيو أورليانز، وربط الحادث بالهجرة غير الشرعية للمجرمين إلى الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه في حوالي الساعة 3:15 بتوقيت نيو أورليانز (12:15 بتوقيت موسكو)، دهست شاحنة، يوم أمس الأربعاء، حشدًا من الناس في شارع بوربون في المركز التاريخي للمدينة، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا
وإصابة 35 آخرين. وفتح المشتبه به النار على الشرطة، مما أسفر عن مقتل اثنين. وقُتل هو بنيران الشرطة.
كما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز هو مواطن أمريكي، يبلغ من العمر 42 عامًا، من ولاية تكساس ويدعى شمس الدين جبار،
وتم العثور على رموز لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في السيارة التي نفذ فيها الهجوم.