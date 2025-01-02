ترامب يصف رئاسة بايدن بـ"الكارثية"

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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117 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250102/ترامب-يصف-رئاسة-بايدن-بـالكارثية-1096431378.html
ترامب يصف رئاسة بايدن بـ"الكارثية"
ترامب يصف رئاسة بايدن بـ"الكارثية"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن، بالكارثة الكاملة والمطلقة للولايات المتحدة، بسبب انتشار العنف والإرهاب في... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T19:36+0000
2025-01-02T19:36+0000
العالم
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الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
دونالد ترامب
جو بايدن
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جاء هذا التصريح من خلال منشور له على شبكة "تروث" الاجتماعية، حيث كتب ترامب: "جو بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي، إنها كارثة كاملة ومطلقة. ما فعله هو ومجموعته من "البلطجية" الذين يتدخلون في الانتخابات ببلادنا لن يُنسى قريبًا!".وأكد ترامب أن "سياسات الهجرة الناعمة التي ينتهجها بايدن، جعلت الإرهاب الإسلامي المتطرف وغيره من أشكال جرائم العنف سيئة للغاية في أمريكا لدرجة يصعب تصديقها".وفي وقت سابق، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه في حوالي الساعة 3:15 بتوقيت نيو أورليانز (12:15 بتوقيت موسكو)، دهست شاحنة، يوم أمس الأربعاء، حشدًا من الناس في شارع بوربون في المركز التاريخي للمدينة، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 35 آخرين. وفتح المشتبه به النار على الشرطة، مما أسفر عن مقتل اثنين. وقُتل هو بنيران الشرطة.كما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز هو مواطن أمريكي، يبلغ من العمر 42 عامًا، من ولاية تكساس ويدعى شمس الدين جبار، وتم العثور على رموز لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في السيارة التي نفذ فيها الهجوم.أمريكا... إصابة 10 أشخاص جراء هجوم مسلح بملهى ليلي في نيويوركهل تفجير سيارة "تسلا" قرب برج ترامب مرتبط بهجوم نيو أورليانز.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يوضح
https://sarabic.ae/20250102/بايدن-وماسك-يؤكدان-احتمال-وجود-صلة-بين-حادث-نيو-أورليانز-وانفجار-سيارة-تسلا-أمام-برج-ترامب-1096398972.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن

ترامب يصف رئاسة بايدن بـ"الكارثية"

19:36 GMT 02.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن، بالكارثة الكاملة والمطلقة للولايات المتحدة، بسبب انتشار العنف والإرهاب في البلاد.
جاء هذا التصريح من خلال منشور له على شبكة "تروث" الاجتماعية، حيث كتب ترامب: "جو بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي، إنها كارثة كاملة ومطلقة. ما فعله هو ومجموعته من "البلطجية" الذين يتدخلون في الانتخابات ببلادنا لن يُنسى قريبًا!".
وأكد ترامب أن "سياسات الهجرة الناعمة التي ينتهجها بايدن، جعلت الإرهاب الإسلامي المتطرف وغيره من أشكال جرائم العنف سيئة للغاية في أمريكا لدرجة يصعب تصديقها".
وعلّق ترامب، يوم أمس الأربعاء، أيضا على الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيو أورليانز، وربط الحادث بالهجرة غير الشرعية للمجرمين إلى الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
بايدن وماسك يؤكدان احتمال وجود صلة بين حادث نيو أورليانز وانفجار سيارة "تسلا" أمام برج "ترامب"
01:07 GMT
وفي وقت سابق، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه في حوالي الساعة 3:15 بتوقيت نيو أورليانز (12:15 بتوقيت موسكو)، دهست شاحنة، يوم أمس الأربعاء، حشدًا من الناس في شارع بوربون في المركز التاريخي للمدينة، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 35 آخرين. وفتح المشتبه به النار على الشرطة، مما أسفر عن مقتل اثنين. وقُتل هو بنيران الشرطة.
كما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز هو مواطن أمريكي، يبلغ من العمر 42 عامًا، من ولاية تكساس ويدعى شمس الدين جبار، وتم العثور على رموز لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في السيارة التي نفذ فيها الهجوم.
أمريكا... إصابة 10 أشخاص جراء هجوم مسلح بملهى ليلي في نيويورك
هل تفجير سيارة "تسلا" قرب برج ترامب مرتبط بهجوم نيو أورليانز.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يوضح
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