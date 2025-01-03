https://sarabic.ae/20250103/مدير-اتصالات-ترامب-لا-ينبغي-أن-يكون-هناك-أي-حكم-بالسجن-ضد-الرئيس-المنتخب-1096458741.html

مدير اتصالات ترامب: لا ينبغي أن يكون هناك أي حكم بالسجن ضد الرئيس المنتخب

مدير اتصالات ترامب: لا ينبغي أن يكون هناك أي حكم بالسجن ضد الرئيس المنتخب

سبوتنيك عربي

انتقد ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قرار محكمة نيويورك، بشأن قضية تزوير الوثائق. 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T23:38+0000

2025-01-03T23:38+0000

2025-01-03T23:38+0000

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وقال تشيونغ، اليوم السبت، إن القرار يعد انتهاكا مباشر لقرار حصانة ترامب الصادر عن المحكمة العليا، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وتابع: "هذه القضية غير القانونية لم يكن ينبغي أن تُرفع أبدا والدستور يقتضي إسقاطها فورا"، مضيفا: "لا ينبغي أن يكون هناك أي حكم بالسجن ضد ترامب".وحدد قاض المحكمة في نيويورك، 10 يناير/ كانون الثاني، موعدا للنطق بالحكم على ترامب، في قضية تزوير وثائق، وألزم الرئيس المنتخب بالمثول أمام المحكمة.ويمكن ألا يمثل الرئيس المنتخب أمام المحكمة شخصيًا ويستبدل ذلك بالظهور عبر الإنترنت، لكنه يتعين على محامي ترامب إخطار المحكمة بشكل حضوره في موعد أقصاه، 5 يناير، بحسب بيان المحكمة.يذكر أن المحكمة في نيويورك رفضت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلغاء حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين ضد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.ومن المقرر أن يتم تنصيب ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، في 20 يناير/ كانون الثاني الحالي، خلفا للرئيس الحالي جو بايدن.

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