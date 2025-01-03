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هل تنوي أمريكا بناء قاعدة أمريكية في منطقة عين العرب "كوباني" في سوريا.. البنتاغون يرد
هل تنوي أمريكا بناء قاعدة أمريكية في منطقة عين العرب "كوباني" في سوريا.. البنتاغون يرد
سبوتنيك عربي
ردت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، على تقارير تفيد بأن الجيش الأمريكي بدأ في إنشاء قاعدة جديدة في شمال شرق سوريا، يوم الاثنين الماضي، بعد... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T19:10+0000
2025-01-03T19:10+0000
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ونفت نائبة المتحدث باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ، هذه التقارير بشدة، قائلة إنه لا توجد خطط أو نية لبناء قاعدة أمريكية في منطقة عين العرب "كوباني" السورية.يشار إلى أن واشنطن تدعم وتدرب المقاتلين الأكراد من "قوات سوريا الديمقراطية"، مما أثار انتقادات علنية من تركيا بسبب معارضتها لمثل هذا الدعم، وانخرطت قوات سوريا الديمقراطية وتركيا في اشتباكات متزايدة منذ تنحي الرئيس السوري، بشار الأسد، عن الحكم.ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن تقع "قوات سوريا الديمقراطية" تحت مظلة الحكومة السورية الجديدة.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241220/أمريكا-تعلن-أنها-لن-تواصل-رصد-مكافآت-للقبض-على-أحمد-الشرع-1096026397.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

هل تنوي أمريكا بناء قاعدة أمريكية في منطقة عين العرب "كوباني" في سوريا.. البنتاغون يرد

19:10 GMT 03.01.2025
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
ردت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، على تقارير تفيد بأن الجيش الأمريكي بدأ في إنشاء قاعدة جديدة في شمال شرق سوريا، يوم الاثنين الماضي، بعد ظهور مقاطع فيديو تظهر حواجز خرسانية يتم نقلها على مقطورة تحمل العلم الأمريكي.
ونفت نائبة المتحدث باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ، هذه التقارير بشدة، قائلة إنه لا توجد خطط أو نية لبناء قاعدة أمريكية في منطقة عين العرب "كوباني" السورية.
يشار إلى أن واشنطن تدعم وتدرب المقاتلين الأكراد من "قوات سوريا الديمقراطية"، مما أثار انتقادات علنية من تركيا بسبب معارضتها لمثل هذا الدعم، وانخرطت قوات سوريا الديمقراطية وتركيا في اشتباكات متزايدة منذ تنحي الرئيس السوري، بشار الأسد، عن الحكم.
ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن تقع "قوات سوريا الديمقراطية" تحت مظلة الحكومة السورية الجديدة.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
مقاتلون من المعارضة السورية المسلحة في دمشق بعد رحيل حكومة بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
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وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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