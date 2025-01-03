https://sarabic.ae/20250103/وزير-الدفاع-الإيراني-ينبغي-ابتكار-تقنيات-تمكننا-من-لعب-دور-في-النظام-العالمي-الجديد-1096446480.html

وزير الدفاع الإيراني: ينبغي ابتكار تقنيات تمكننا من لعب دور في النظام العالمي الجديد

وزير الدفاع الإيراني: ينبغي ابتكار تقنيات تمكننا من لعب دور في النظام العالمي الجديد

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، عزيز نصير زاده، على ضرورة تركيز الأبحاث على ابتكار معدات وتقنيات جديدة لتمكين إيران من لعب دور في النظام... 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T12:37+0000

2025-01-03T12:37+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" عن الوزير الإيراني حديثه أمام مجموعة من الباحثين في وزارة الدفاع، أمس الخميس، أوضح خلالها أن سياسة إيران في مجال الأبحاث تقوم على مبدأ "مباغتة العدو وعدم السماح له بالمباغتة"، داعيا الباحثين إلى العمل لتحقيق هذا الهدف.كما أشار إلى وجود عمل بحثي متوازٍ في مجالات مختلفة، لكنه لفت إلى مشكلة هدر الطاقات بسبب قلة المعرفة المتبادلة بين العاملين في هذه المجالات، ما يعيق تحقيق الأهداف بشكل فعال.وأعلن زاده عن سعي الوزارة لإنشاء إدارة مركزية على مستوى الوزارة لتنسيق الأنشطة البحثية بشكل أفضل، مشجعا الباحثين على التفكير الطموح والسعي لتحقيق "المستحيل"، مؤكداً على أهمية ابتكار معدات وتقنيات جديدة للدخول بقوة في النظام العالمي الجديد، حيث تسعى بعض الدول إلى الهيمنة الكاملة، ولن يُسمح إلا للدول القوية بلعب دور مؤثر فيه. وشدد الوزير أيضاً على مفهوم "العمل الجهادي" كما وصفه قائد الثورة الإيرانية، والذي يتطلب أخذ العدو في الاعتبار في كل لحظة والتعامل بجدية مع مسألة المواجهة.ودعا وزير الدفاع الإيراني إلى تحديد نقاط ضعف إيران وقوة العدو والعمل ليلًا ونهارًا، بغض النظر عن الوقت، مؤكداً أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الباحثين فقط، بل تشمل أيضاً مهام يجب على الوزارة إنجازها.وفي وقت سابق، أدان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، مساء الإثنين الماضي، الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.وقال علي أكبر أحمديان، لدى استقباله وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، إن "الادعاءات بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب ورفعت نسبة التخصيب لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن "العقيدة النووية الإيرانية لم تتغير حتى الآن وفقاً لتوجيهات قائد الثورة وذلك خلافاً لما نشر في بعض وسائل الإعلام"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت الماضي، أن عام 2025 سيكون عاما مهما للقضية النووية الإيرانية، جاء ذلك في تصريحات لعراقجي للصحفيين، بعد إجرائه لقاء مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في بكين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

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