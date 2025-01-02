https://sarabic.ae/20250102/ماحدث-غير-مقبول-إيران-تستدعي-السفير-السعودي-لدى-طهران-1096401470.html

"ماحدث غير مقبول"... إيران تستدعي السفير السعودي لدى طهران

"ماحدث غير مقبول"... إيران تستدعي السفير السعودي لدى طهران

سبوتنيك عربي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير السعودي لدى طهران، عبد الله بن سعود العنزي، بعد ساعات من الإعلان عن إعدام السعودية 6 إيرانيين بتهمة تهريب الحشيش. 02.01.2025, سبوتنيك عربي

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وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بأنها سلمت السفير السعودي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خبر تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدة أن "هذا الإجراء يتعارض تماما مع سير التعاون القضائي بين البلدين".واعتبر المدير العام للشؤون القنصلية كريمي شصتي، أن "تنفيذ الإعدام من دون إخطار مسبق للسفارة الإيرانية، يشكّل إجراء مرفوضا بامتياز وانتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة العلاقات القنصلية".وتقرر على خلفية ذلك، أن يتوجه وفد قانوني وقنصلي من الخارجية الإيرانية إلى الرياض، لمتابعة هذا الملف، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، أمس الأربعاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم الإعدام في حق عدد من الجناة في المنطقة الشرقية.وأضاف البيان: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".وتابع بيان الداخلية السعودية: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة جاسم محمد شعباني، وعبد الرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني، إيرانيو الجنسية، بالمنطقة الشرقية".وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، إن "الشبكتين المضبوطتين تنشطان في تهريب المخدرات والاتجار بها في منطقتي الرياض وجازان، وذلك عبر مطار الملك خالد الدولي وجزيرة فرسان"، حسب وكالة الأنباء السعودية - "واس".

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