https://sarabic.ae/20250102/ماحدث-غير-مقبول-إيران-تستدعي-السفير-السعودي-لدى-طهران-1096401470.html
"ماحدث غير مقبول"... إيران تستدعي السفير السعودي لدى طهران
"ماحدث غير مقبول"... إيران تستدعي السفير السعودي لدى طهران
سبوتنيك عربي
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير السعودي لدى طهران، عبد الله بن سعود العنزي، بعد ساعات من الإعلان عن إعدام السعودية 6 إيرانيين بتهمة تهريب الحشيش. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T07:11+0000
2025-01-02T07:11+0000
2025-01-02T07:11+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار إيران
إيران
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096401004_0:64:1024:640_1920x0_80_0_0_b0037f6bcc30480972603c88d74637f1.jpg
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بأنها سلمت السفير السعودي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خبر تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدة أن "هذا الإجراء يتعارض تماما مع سير التعاون القضائي بين البلدين".واعتبر المدير العام للشؤون القنصلية كريمي شصتي، أن "تنفيذ الإعدام من دون إخطار مسبق للسفارة الإيرانية، يشكّل إجراء مرفوضا بامتياز وانتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة العلاقات القنصلية".وتقرر على خلفية ذلك، أن يتوجه وفد قانوني وقنصلي من الخارجية الإيرانية إلى الرياض، لمتابعة هذا الملف، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، أمس الأربعاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم الإعدام في حق عدد من الجناة في المنطقة الشرقية.وأضاف البيان: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".وتابع بيان الداخلية السعودية: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة جاسم محمد شعباني، وعبد الرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني، إيرانيو الجنسية، بالمنطقة الشرقية".وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، إن "الشبكتين المضبوطتين تنشطان في تهريب المخدرات والاتجار بها في منطقتي الرياض وجازان، وذلك عبر مطار الملك خالد الدولي وجزيرة فرسان"، حسب وكالة الأنباء السعودية - "واس".
https://sarabic.ae/20241115/خبير-عسكري-التعاون-بين-السعودية-وإيران-من-شأنه-توحيد-الرؤى-لتعزيز-أمن-الخليج-1094837058.html
https://sarabic.ae/20241225/السعودية-تبدي-حرصها-على-التعاون-مع-إيران-في-استضافة-كأس-العالم-1096186378.html
السعودية
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096401004_45:0:981:702_1920x0_80_0_0_8749169daf4fa3a75f276f10765d29d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
"ماحدث غير مقبول"... إيران تستدعي السفير السعودي لدى طهران
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير السعودي لدى طهران، عبد الله بن سعود العنزي، بعد ساعات من الإعلان عن إعدام السعودية 6 إيرانيين بتهمة تهريب الحشيش.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها
، بأنها سلمت السفير السعودي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خبر تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدة أن "هذا الإجراء يتعارض تماما مع سير التعاون القضائي بين البلدين".
واعتبر المدير العام للشؤون القنصلية كريمي شصتي، أن "تنفيذ الإعدام من دون إخطار مسبق للسفارة الإيرانية، يشكّل إجراء مرفوضا بامتياز وانتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة العلاقات القنصلية".
15 نوفمبر 2024, 15:01 GMT
وتقرر على خلفية ذلك، أن يتوجه وفد قانوني وقنصلي من الخارجية الإيرانية إلى الرياض، لمتابعة هذا الملف، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.
وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، أمس الأربعاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم الإعدام في حق عدد من الجناة في المنطقة الشرقية.
وأفادت الداخلية السعودية، في بيان لها، بأن "كلا من جاسم محمد شعباني، وعبدالرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني، إيرانيو الجنسية، أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة".
وأضاف البيان: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".
25 ديسمبر 2024, 17:07 GMT
وتابع بيان الداخلية السعودية: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة جاسم محمد شعباني، وعبد الرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني، إيرانيو الجنسية، بالمنطقة الشرقية".
وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت أول أمس الثلاثاء، "ضبط وتفكيك شبكتين إجراميتين تعملان في تهريب الأقراص المخدرة والحشيش، من ضمنهما أشخاص من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومقيمين سوريين ويمنيين".
وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، إن "الشبكتين المضبوطتين تنشطان في تهريب المخدرات والاتجار بها في منطقتي الرياض وجازان، وذلك عبر مطار الملك خالد الدولي وجزيرة فرسان"، حسب وكالة الأنباء السعودية - "واس".