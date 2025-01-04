https://sarabic.ae/20250104/بعد-فوزه-على-فيورنتينا-نابولي-يتصدر-الدوري-الإيطالي-1096483080.html
بعد فوزه على فيورنتينا.. نابولي يتصدر الدوري الإيطالي
بعد فوزه على فيورنتينا.. نابولي يتصدر الدوري الإيطالي
سبوتنيك عربي
تصدر فريق نابولي ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه فيورنتينا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 19 من المسابقة. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T22:40+0000
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وتمكن نابولي من الفوز بـ3 أهداف نظيفة، مساء السبت، أحرزها البرازيلي دافيد نيريس في الدقيقة 29، والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 54، ثم الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 68، من عمر المباراة.وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أتالانتا، الذي حل في المرتبة الثانية، بينما جاء إنتر ميلان في المرتبة الـ3 برصيد 40 نقطة.أما فريق فيورنتينا، فإنه مني بالهزيمة الرابعة في الدوري الإيطالي لهذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 32 نقطة، ويحل في المركز السادس.
https://sarabic.ae/20241207/يوفنتوس-يحقق-رقما-قياسيا-بالتعادل-أمام-بولونيا-في-الدوري-الإيطالي-1095588290.html
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أخبار العالم الآن, إيطاليا, الأخبار, رياضة
أخبار العالم الآن, إيطاليا, الأخبار, رياضة
بعد فوزه على فيورنتينا.. نابولي يتصدر الدوري الإيطالي
تصدر فريق نابولي ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه فيورنتينا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 19 من المسابقة.
وتمكن نابولي من الفوز بـ3 أهداف
نظيفة، مساء السبت، أحرزها البرازيلي دافيد نيريس في الدقيقة 29، والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 54، ثم الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 68، من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أتالانتا، الذي حل في المرتبة الثانية، بينما جاء إنتر ميلان في المرتبة الـ3 برصيد 40 نقطة.
أما فريق فيورنتينا، فإنه مني بالهزيمة الرابعة في الدوري الإيطالي
لهذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 32 نقطة، ويحل في المركز السادس.