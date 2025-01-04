بعد فوزه على فيورنتينا.. نابولي يتصدر الدوري الإيطالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
13:03 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل فشلت إسرائيل في تدمير القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي، مباحثات فرنسية ألمانية في دمشق ودعوات لعملية انتقالية شاملة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250104/بعد-فوزه-على-فيورنتينا-نابولي-يتصدر-الدوري-الإيطالي-1096483080.html
بعد فوزه على فيورنتينا.. نابولي يتصدر الدوري الإيطالي
بعد فوزه على فيورنتينا.. نابولي يتصدر الدوري الإيطالي
سبوتنيك عربي
تصدر فريق نابولي ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه فيورنتينا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 19 من المسابقة. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T22:40+0000
2025-01-04T22:40+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
إيطاليا
الأخبار
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096483163_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9d7fe1331ef03dd0fcb6b6c9cee73f4e.jpg
وتمكن نابولي من الفوز بـ3 أهداف نظيفة، مساء السبت، أحرزها البرازيلي دافيد نيريس في الدقيقة 29، والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 54، ثم الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 68، من عمر المباراة.وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أتالانتا، الذي حل في المرتبة الثانية، بينما جاء إنتر ميلان في المرتبة الـ3 برصيد 40 نقطة.أما فريق فيورنتينا، فإنه مني بالهزيمة الرابعة في الدوري الإيطالي لهذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 32 نقطة، ويحل في المركز السادس.
https://sarabic.ae/20241207/يوفنتوس-يحقق-رقما-قياسيا-بالتعادل-أمام-بولونيا-في-الدوري-الإيطالي-1095588290.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096483163_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_4a67610572aefc9b1ac1ae3c202059ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, إيطاليا, الأخبار, رياضة
أخبار العالم الآن, إيطاليا, الأخبار, رياضة

بعد فوزه على فيورنتينا.. نابولي يتصدر الدوري الإيطالي

22:40 GMT 04.01.2025
© Getty Images / Giuseppe Bellini / Contributorفريق نابولي الإيطالي
فريق نابولي الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Getty Images / Giuseppe Bellini / Contributor
تابعنا عبر
تصدر فريق نابولي ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه فيورنتينا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 19 من المسابقة.
وتمكن نابولي من الفوز بـ3 أهداف نظيفة، مساء السبت، أحرزها البرازيلي دافيد نيريس في الدقيقة 29، والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 54، ثم الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 68، من عمر المباراة.
يوفنتوس وبولونيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مجتمع
يوفنتوس يحقق رقما قياسيا بالتعادل أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
7 ديسمبر 2024, 22:02 GMT
وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أتالانتا، الذي حل في المرتبة الثانية، بينما جاء إنتر ميلان في المرتبة الـ3 برصيد 40 نقطة.
أما فريق فيورنتينا، فإنه مني بالهزيمة الرابعة في الدوري الإيطالي لهذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 32 نقطة، ويحل في المركز السادس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала