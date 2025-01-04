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صفقة محتملة.. أسلحة أمريكية بـ 8 مليارات دولار لإسرائيل
صفقة محتملة.. أسلحة أمريكية بـ 8 مليارات دولار لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس عن صفقة محتملة لبيع أسلحة أمريكية إلى إسرائيل تشمل ذخائر مقاتلات حربية ومروحيات. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام، اليوم السبت، فإن الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس بشكل غير رسمي، عن الصفقة التي تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار.وتشمل الصفقة:يذكر أن صفقات السلاح التي توافق عليها الخارجية الأمريكية تتطلب موافقة لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ قبل تنفيذها.وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مزود لإسرائيل بالأسلحة، وخاصة خلال السنوات الأخيرة.
https://sarabic.ae/20240403/أبرز-الأسلحة-الأمريكية-التي-تستخدمها-إسرائيل-1087657319.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

صفقة محتملة.. أسلحة أمريكية بـ 8 مليارات دولار لإسرائيل

02:20 GMT 04.01.2025 (تم التحديث: 02:21 GMT 04.01.2025)
© AP Photoالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس عن صفقة محتملة لبيع أسلحة أمريكية إلى إسرائيل تشمل ذخائر مقاتلات حربية ومروحيات.
وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام، اليوم السبت، فإن الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس بشكل غير رسمي، عن الصفقة التي تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار.
أبرز الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
وسائط متعددة
أبرز الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها إسرائيل
3 أبريل 2024, 15:59 GMT

وتشمل الصفقة:

صواريخ "جو جو" طراز "إيه آي إم - 120 سي - 5" (أمرام) للمعارك الجوية.
قذائف مدفعية عيار 155 ملم.
صواريخ "إيه جي إم - 114" (هيل فاير) للمروحيات الهجومية.
قنابل صغيرة الحجم.
أجهزة خاصة بالقنابل الجوية.
رؤوس حربية.
صمامات قنابل.
يذكر أن صفقات السلاح التي توافق عليها الخارجية الأمريكية تتطلب موافقة لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ قبل تنفيذها.
وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مزود لإسرائيل بالأسلحة، وخاصة خلال السنوات الأخيرة.
© Sputnikأبرز الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها إسرائيل
أبرز الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
أبرز الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها إسرائيل
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