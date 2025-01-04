https://sarabic.ae/20250104/بـ-8-مليارات-دولار-صفقة-أسلحة-أمريكية-محتملة-لإسرائيل--1096458930.html
صفقة محتملة.. أسلحة أمريكية بـ 8 مليارات دولار لإسرائيل
صفقة محتملة.. أسلحة أمريكية بـ 8 مليارات دولار لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس عن صفقة محتملة لبيع أسلحة أمريكية إلى إسرائيل تشمل ذخائر مقاتلات حربية ومروحيات. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T02:20+0000
2025-01-04T02:20+0000
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وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام، اليوم السبت، فإن الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس بشكل غير رسمي، عن الصفقة التي تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار.وتشمل الصفقة:يذكر أن صفقات السلاح التي توافق عليها الخارجية الأمريكية تتطلب موافقة لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ قبل تنفيذها.وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مزود لإسرائيل بالأسلحة، وخاصة خلال السنوات الأخيرة.
https://sarabic.ae/20240403/أبرز-الأسلحة-الأمريكية-التي-تستخدمها-إسرائيل-1087657319.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
صفقة محتملة.. أسلحة أمريكية بـ 8 مليارات دولار لإسرائيل
02:20 GMT 04.01.2025 (تم التحديث: 02:21 GMT 04.01.2025)
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس عن صفقة محتملة لبيع أسلحة أمريكية إلى إسرائيل تشمل ذخائر مقاتلات حربية ومروحيات.
وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام، اليوم السبت، فإن الخارجية الأمريكية
أبلغت الكونغرس بشكل غير رسمي، عن الصفقة التي تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار.
صواريخ "جو جو" طراز "إيه آي إم - 120 سي - 5" (أمرام) للمعارك الجوية.
قذائف مدفعية عيار 155 ملم.
صواريخ
"إيه جي إم - 114" (هيل فاير) للمروحيات الهجومية.
أجهزة خاصة بالقنابل الجوية.
يذكر أن صفقات السلاح التي توافق عليها الخارجية الأمريكية تتطلب موافقة لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ قبل تنفيذها.
وتمثل الولايات المتحدة
الأمريكية أكبر مزود لإسرائيل بالأسلحة، وخاصة خلال السنوات الأخيرة.