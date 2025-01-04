دراسة تكشف عن عامل خطر جديد لشبكات المحمول "الجيل الخامس"

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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
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شؤون عسكرية
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30 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
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عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
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صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
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عالم سبوتنيك
موسكو: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي، مباحثات فرنسية ألمانية في دمشق ودعوات لعملية انتقالية شاملة
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https://sarabic.ae/20250104/دراسة-تكشف-عن-عامل-خطر-جديد-لشبكات-المحمول-الجيل-الخامس-1096476464.html
دراسة تكشف عن عامل خطر جديد لشبكات المحمول "الجيل الخامس"
دراسة تكشف عن عامل خطر جديد لشبكات المحمول "الجيل الخامس"
سبوتنيك عربي
أطلق علماء تحذيرا من إشعاعات الهواتف المحمولة، مع كشفهم عن عامل خطر جديد لشبكات "الجيل الخامس". 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T14:43+0000
2025-01-04T14:43+0000
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وألقت الدراسة الحديثة التي أجراها مشروع "غوليات" الضوء على مستويات التعرض للإشعاع من أجهزة الهاتف المحمول التي تعمل بشبكة "الجيل الخامس"، وتم إجراء البحث في سويسرا، وهي الدولة الرائدة في نشر شبكات "الجيل الخامس" على نطاق واسع.وكانت سويسرا التي تبنت تقنية "الجيل الخامس" في أوروبا في وقت مبكر، بمثابة أرض اختبار مثالية لهذه الدراسة، فبعد إدخال نطاقات تردد جديدة في عام 2019، بما في ذلك نطاق 3.5 غيغاهرتز الحاسم الذي تستخدمه شبكات "الجيل الخامس"، أصبحت البلاد في وضع مثالي لدراسة كيفية تأثير هذه الشبكات المتقدمة على تعرض البشر اليومي للحقول الكهرومغناطيسية.وتشير الدراسة الحديثة إلى أن تحميل مقاطع فيديو أثناء السير في مناطق ريفية تتمتع بشبكة "الجيل الخامس"، يعرّض المستخدمين لإشعاع يعادل ضعف ما يتعرض له سكان المدن، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة انبعاث الإشعاع من الهواتف المحمولة، التي تعمل بجهد أكبر لتعويض ضعف الإشارة في المناطق الريفية، وفقا لموقع "Science Direct".وقام فريق من المعهد السويسري للصحة العامة والاستوائية في دراستهم، بقياس تعرض المستخدمين للإشعاع الكهرومغناطيسي (RF-EMF) في مدن ومناطق ريفية، ووجدوا أن متوسط التعرض في الريف بلغ 29 ميلي واط/م²، وهو أعلى من الحد الآمن الموصى به من منظمة الصحة العالمية (10 ميلي واط/م²)، مقارنة بـ16 ميلي واط/م² في المدن.وأوضحت الباحثة في الدراسة، أدريانا فرنانديز، أن ضعف كثافة أبراج الاتصالات يؤدي إلى انبعاث أعلى من الهواتف المحمولة، مما يزيد تعرض المستخدمين للإشعاع، وأشارت إلى أن هذه النتائج قد تقلل من التقدير الفعلي للتعرض في المناطق الريفية.وبينما تُعتبر هذه المستويات مرتفعة وفقًا للمعايير الأوروبية، إلا أنها أقل بكثير من الحدود التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (10000 ميلي واط/م²).وعلى الرغم من عدم تناول الدراسة المخاطر الصحية، فإنها تقدم بيانات مهمة حول التعرض للإشعاع في الواقع العملي.
https://sarabic.ae/20241127/دول-في-أفريقيا-تعمل-فيها-شبكة-الإنترنت-عبر-الهاتف-المحمول-بشكل-أفضل-1095252645.html
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علوم, منوعات, الأخبار
علوم, منوعات, الأخبار

دراسة تكشف عن عامل خطر جديد لشبكات المحمول "الجيل الخامس"

14:43 GMT 04.01.2025
© Photo / Unsplash/ Shiwa IDشبكة "الجيل الخامس" في الهاتف المحمول
شبكة الجيل الخامس في الهاتف المحمول - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Photo / Unsplash/ Shiwa ID
تابعنا عبر
أطلق علماء تحذيرا من إشعاعات الهواتف المحمولة، مع كشفهم عن عامل خطر جديد لشبكات "الجيل الخامس".
وألقت الدراسة الحديثة التي أجراها مشروع "غوليات" الضوء على مستويات التعرض للإشعاع من أجهزة الهاتف المحمول التي تعمل بشبكة "الجيل الخامس"، وتم إجراء البحث في سويسرا، وهي الدولة الرائدة في نشر شبكات "الجيل الخامس" على نطاق واسع.
وكانت سويسرا التي تبنت تقنية "الجيل الخامس" في أوروبا في وقت مبكر، بمثابة أرض اختبار مثالية لهذه الدراسة، فبعد إدخال نطاقات تردد جديدة في عام 2019، بما في ذلك نطاق 3.5 غيغاهرتز الحاسم الذي تستخدمه شبكات "الجيل الخامس"، أصبحت البلاد في وضع مثالي لدراسة كيفية تأثير هذه الشبكات المتقدمة على تعرض البشر اليومي للحقول الكهرومغناطيسية.
دول في أفريقيا تعمل فيها شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بشكل أفضل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
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دول في أفريقيا تعمل فيها شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بشكل أفضل
27 نوفمبر 2024, 13:22 GMT
وتشير الدراسة الحديثة إلى أن تحميل مقاطع فيديو أثناء السير في مناطق ريفية تتمتع بشبكة "الجيل الخامس"، يعرّض المستخدمين لإشعاع يعادل ضعف ما يتعرض له سكان المدن، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة انبعاث الإشعاع من الهواتف المحمولة، التي تعمل بجهد أكبر لتعويض ضعف الإشارة في المناطق الريفية، وفقا لموقع "Science Direct".
وقام فريق من المعهد السويسري للصحة العامة والاستوائية في دراستهم، بقياس تعرض المستخدمين للإشعاع الكهرومغناطيسي (RF-EMF) في مدن ومناطق ريفية، ووجدوا أن متوسط التعرض في الريف بلغ 29 ميلي واط/م²، وهو أعلى من الحد الآمن الموصى به من منظمة الصحة العالمية (10 ميلي واط/م²)، مقارنة بـ16 ميلي واط/م² في المدن.
جهاز الهاتف المحمول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
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علامات تدل على وجود برامج خطيرة في جهازك المحمول
6 أغسطس 2024, 09:11 GMT
وأوضحت الباحثة في الدراسة، أدريانا فرنانديز، أن ضعف كثافة أبراج الاتصالات يؤدي إلى انبعاث أعلى من الهواتف المحمولة، مما يزيد تعرض المستخدمين للإشعاع، وأشارت إلى أن هذه النتائج قد تقلل من التقدير الفعلي للتعرض في المناطق الريفية.
وبينما تُعتبر هذه المستويات مرتفعة وفقًا للمعايير الأوروبية، إلا أنها أقل بكثير من الحدود التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (10000 ميلي واط/م²).
وعلى الرغم من عدم تناول الدراسة المخاطر الصحية، فإنها تقدم بيانات مهمة حول التعرض للإشعاع في الواقع العملي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
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