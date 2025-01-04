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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
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57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
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شؤون عسكرية
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مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
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عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
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صدى الحياة
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09:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
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المقهى الثقافي
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https://sarabic.ae/20250104/ساعة-مبتكرة-تحدد-موعد-خروج-الذكاء-الاصطناعي-عن-سيطرة-الإنسان-1096471470.html
ساعة مبتكرة تحدد موعد خروج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة الإنسان
ساعة مبتكرة تحدد موعد خروج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة الإنسان
سبوتنيك عربي
في خضم الثورة التكنولوجية التي أحدثها إدخال الذكاء الاصطناعي في حياتنا، أنشأ المعهد الدولي للتنمية الإدارية "ساعة أمان الذكاء الاصطناعي"، وهي أداة تقيس المخاطر... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T12:50+0000
2025-01-04T12:50+0000
مجتمع
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وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إنه تم تصميم الساعة من قبل مركز "تونوماس" العالمي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وقد تم ضبطها على 26 دقيقة قبل منتصف الليل، ومنتصف الليل هنا يرمز إلى نقطة افتراضية لا رجعة فيها، يمكن للذكاء الاصطناعي وقتها أن يُلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالبشرية.تعتمد ساعة الأمان على مراقبة مستمرة لأكثر من ألف موقع إلكتروني وأكثر من 3000 موجز إخباري، وتجمع بين الابتكار والتحليل للتركيز على التحديات والمساعدة في منع الكوارث التكنولوجية.تستلهم ساعة أمان الذكاء الاصطناعي في الواقع من "ساعة يوم القيامة" الشهيرة، وهي "ساعة نهاية العالم" الرمزية التي أنشأها "نشرة علماء الذرة" في عام 1947 لتسليط الضوء على المخاطر العالمية التي تهدد البشرية. كانت الساعة مرتبطة في البداية بخطر نشوب صراع نووي، ولا تزال الساعة نشطة حتى اليوم وتأخذ في الاعتبار تهديدات وجودية أخرى مثل تغير المناخ والتقنيات الناشئة.يتم تحديد كل حركة لعقارب الساعة من قبل لجنة علمية تُشير إلى مدى قربنا من "منتصف الليل"، وهي نقطة اللاعودة، وبالمثل، تدعو ساعة أمان الذكاء الاصطناعي إلى التفكير في المخاطر التي يشكلها على المدى الطويل ذكاء اصطناعي خارج عن السيطرة، في ظل الحاجة المُلحة إلى اتخاذ إجراءات جماعية لتجنب أخطر العواقب.يشدد مبتكرو ساعة أمان الذكاء الاصطناعي على أن المشكلة لا تكمن فقط في التكنولوجيا، بل أيضًا في غياب التنظيم، لذلك من المهم إقامة تعاون بين شركات التكنولوجيا والحكومات من أجل تخفيف المخاطر.يشار إلى أن ساعة الأمان ليست مجرد تحذير، بل هي أداة لتعزيز الوعي وتحفيز الحوار حول مستقبل مسؤول في استخدام أداة قوية مثل الذكاء الاصطناعي.يقول مايكل ويد، مدير مركز "تونوماس" العالمي: "لا نريد إثارة الذعر، بل الدعوة إلى العمل، نحن في لحظة شديدة الخطورة، لكن لم يفت الأوان بعد، يمكن لتشريعات فعالة أن تُقلل الأضرار دون خنق الابتكار".تهدف الساعة إلى إشراك، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة الرئيسية، الحكومات والشركات المُنتجة المذكورة أعلاه، وخاصةً الرأي العام، من أجل وضع استراتيجية مُشتركة تتجنب اقتراب العقارب بسرعة كبيرة من نهاية اليوم.
https://sarabic.ae/20200124/توضيح-أسباب-تقديم-عقارب-ساعة-يوم-القيامة-من-جديد-1044169080.html
https://sarabic.ae/20250101/اقتصاد-النية-الذكاء-الاصطناعي-قد-يبيع-قراراتك-قبل-أن-تتخذها--1096385253.html
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منوعات, علوم, الأخبار
منوعات, علوم, الأخبار

ساعة مبتكرة تحدد موعد خروج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة الإنسان

12:50 GMT 04.01.2025
© Photo / AI generatedمضيفة الطيران الياباني في المستقبل من خلال عيون الذكاء الاصطناعي.
مضيفة الطيران الياباني في المستقبل من خلال عيون الذكاء الاصطناعي. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Photo / AI generated
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في خضم الثورة التكنولوجية التي أحدثها إدخال الذكاء الاصطناعي في حياتنا، أنشأ المعهد الدولي للتنمية الإدارية "ساعة أمان الذكاء الاصطناعي"، وهي أداة تقيس المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي وتتوقع موعد خروجه عن سيطرة الإنسان.
وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إنه تم تصميم الساعة من قبل مركز "تونوماس" العالمي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وقد تم ضبطها على 26 دقيقة قبل منتصف الليل، ومنتصف الليل هنا يرمز إلى نقطة افتراضية لا رجعة فيها، يمكن للذكاء الاصطناعي وقتها أن يُلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالبشرية.
تعتمد ساعة الأمان على مراقبة مستمرة لأكثر من ألف موقع إلكتروني وأكثر من 3000 موجز إخباري، وتجمع بين الابتكار والتحليل للتركيز على التحديات والمساعدة في منع الكوارث التكنولوجية.
ساعة يوم القيامة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2020
مجتمع
توضيح أسباب تقديم عقارب ساعة "يوم القيامة" من جديد
24 يناير 2020, 06:15 GMT
تستلهم ساعة أمان الذكاء الاصطناعي في الواقع من "ساعة يوم القيامة" الشهيرة، وهي "ساعة نهاية العالم" الرمزية التي أنشأها "نشرة علماء الذرة" في عام 1947 لتسليط الضوء على المخاطر العالمية التي تهدد البشرية.
كانت الساعة مرتبطة في البداية بخطر نشوب صراع نووي، ولا تزال الساعة نشطة حتى اليوم وتأخذ في الاعتبار تهديدات وجودية أخرى مثل تغير المناخ والتقنيات الناشئة.
يتم تحديد كل حركة لعقارب الساعة من قبل لجنة علمية تُشير إلى مدى قربنا من "منتصف الليل"، وهي نقطة اللاعودة، وبالمثل، تدعو ساعة أمان الذكاء الاصطناعي إلى التفكير في المخاطر التي يشكلها على المدى الطويل ذكاء اصطناعي خارج عن السيطرة، في ظل الحاجة المُلحة إلى اتخاذ إجراءات جماعية لتجنب أخطر العواقب.
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
مجتمع
"اقتصاد النية"... الذكاء الاصطناعي قد "يبيع قراراتك" قبل أن تتخذها
1 يناير, 12:31 GMT
يشدد مبتكرو ساعة أمان الذكاء الاصطناعي على أن المشكلة لا تكمن فقط في التكنولوجيا، بل أيضًا في غياب التنظيم، لذلك من المهم إقامة تعاون بين شركات التكنولوجيا والحكومات من أجل تخفيف المخاطر.
يشار إلى أن ساعة الأمان ليست مجرد تحذير، بل هي أداة لتعزيز الوعي وتحفيز الحوار حول مستقبل مسؤول في استخدام أداة قوية مثل الذكاء الاصطناعي.
يقول مايكل ويد، مدير مركز "تونوماس" العالمي: "لا نريد إثارة الذعر، بل الدعوة إلى العمل، نحن في لحظة شديدة الخطورة، لكن لم يفت الأوان بعد، يمكن لتشريعات فعالة أن تُقلل الأضرار دون خنق الابتكار".
تهدف الساعة إلى إشراك، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة الرئيسية، الحكومات والشركات المُنتجة المذكورة أعلاه، وخاصةً الرأي العام، من أجل وضع استراتيجية مُشتركة تتجنب اقتراب العقارب بسرعة كبيرة من نهاية اليوم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
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