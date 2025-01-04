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طهران ترد على أحداث تفتيش طائرة إيرانية في "مطار بيروت"
طهران ترد على أحداث تفتيش طائرة إيرانية في "مطار بيروت"
سبوتنيك عربي
انتقد السفير الإيراني في بيروت، مجتبى أماني، ما قام به مسؤولو مطار بیروت بحق رکاب طائرة "ماهان إیر" الإيرانية، وتفتیش حقائبهم وتفتیش حقائب الدبلوماسیین... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T12:49+0000
2025-01-04T12:49+0000
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وقال أماني، في تصريحات نقلتها وكالة "إيسنا"، إن "القیام بمثل هذه الإجراءات ضد طائرة إيرانية مرفوض"، مشددا على أن "الإجراء الذي اتخذته السلطات اللبنانية كان نتيجة عدم وعیهم بشأن الحقيبة الدبلوماسية الإيرانية وهم حاولوا فتح الحقیبة الدبلوماسیة لكنه تم حل الموضوع بعد تدخل وزارة الخارجية وإبلاغ وزارة الخارجية اللبنانية بذلك وخرجت الحقیبة من مطار بيروت دون تفتيش".وأضاف السفير الإيراني، أنه "عقب إجراءات التفتيش حدث ازدحام وتأخير للركاب وتسبب في استياء الكثير من الأشخاص والركاب"، مؤكدا اعتراض إيران على هذا الإجراء.وأكدت السلطات اللبنانية، في وقت سابق، أن إجراءات التفتيش التي تمت تعد عادية وتشمل جميع طائرات والركاب، فيما دخلت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على خط الأزمة. ونقلت وكالة "إيلنا"، عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، قوله إن اللجنة تراجع تفاصيل الواقعة، مشددًا على ضرورة متابعة وزارة الخارجية الإيرانية لهذا الموضوع لضمان عدم تكراره.كما طالب الحكومة اللبنانية بتجنب "أي تصرفات قد تبدو متأثرة بضغوط دول غربية"، مشيرًا إلى حساسية الوضع الإقليمي الحالي.وأكد رضائي أن المعلومات حول سلوك شرطة مطار بيروت مع الركاب والدبلوماسيين الإيرانيين على متن رحلة ماهان إير وصلت إلى اللجنة، وسيتم التحقيق فيها بشكل عاجل.وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قد أفاد أمس الجمعة، في تصريحات إعلامية، بأن جميع من يمر عبر مطار بيروت يخضع للتفتيش، بمن فيهم الدبلوماسيون.وأشار إلى أن الأمن عثر على مبالغ مالية ومستندات تشغيلية للسفارة الإيرانية في حقائب الدبلوماسي، الذي اعترض بداية على عملية التفتيش. حسب قوله.من جانبه، نفى بهنام خسروي، الدبلوماسي في السفارة الإيرانية في لبنان، تفتيش حقيبة الدبلوماسي الإيراني الذي كان على متن الطائرة، مؤكدا أنه غادر المطار دون اي مشكلة بعد المتابعة من قبل السفارة الإيرانية وتدخل وزارة الخارجية اللبنانية. حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أكدت في بيان لها أنها تلقت توضيحا مكتوبا من السفارة الإيرانية بشأن محتويات الحقائب، التي تضمنت وثائق وأموالًا لتسديد نفقات تشغيلية خاصة بالسفارة، لافتة إلى أنه تم السماح بإدخال الحقائب وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
https://sarabic.ae/20250103/تفتيش-حقائب-دبلوماسي-إيراني-بمطار-بيروت-بعد-الاشتباه-باحتوائها-على-أموال-لـحزب-الله-1096437980.html
https://sarabic.ae/20250104/البرلمان-الإيراني-يبدأ-تحقيقا-بشأن-أحداث-تفتيش-طائرة-في-مطار-بيروت-1096462980.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

طهران ترد على أحداث تفتيش طائرة إيرانية في "مطار بيروت"

12:49 GMT 04.01.2025
© Fotolia / Emmanuel Wuytsطائرة إيرانية
طائرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Fotolia / Emmanuel Wuyts
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انتقد السفير الإيراني في بيروت، مجتبى أماني، ما قام به مسؤولو مطار بیروت بحق رکاب طائرة "ماهان إیر" الإيرانية، وتفتیش حقائبهم وتفتیش حقائب الدبلوماسیین الإيرانيين.
وقال أماني، في تصريحات نقلتها وكالة "إيسنا"، إن "القیام بمثل هذه الإجراءات ضد طائرة إيرانية مرفوض"، مشددا على أن "الإجراء الذي اتخذته السلطات اللبنانية كان نتيجة عدم وعیهم بشأن الحقيبة الدبلوماسية الإيرانية وهم حاولوا فتح الحقیبة الدبلوماسیة لكنه تم حل الموضوع بعد تدخل وزارة الخارجية وإبلاغ وزارة الخارجية اللبنانية بذلك وخرجت الحقیبة من مطار بيروت دون تفتيش".
وأضاف السفير الإيراني، أنه "عقب إجراءات التفتيش حدث ازدحام وتأخير للركاب وتسبب في استياء الكثير من الأشخاص والركاب"، مؤكدا اعتراض إيران على هذا الإجراء.
مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
تفتيش حقائب دبلوماسي إيراني بمطار بيروت بعد الاشتباه باحتوائها على أموال لـ"حزب الله"
أمس, 08:18 GMT
وأكدت السلطات اللبنانية، في وقت سابق، أن إجراءات التفتيش التي تمت تعد عادية وتشمل جميع طائرات والركاب، فيما دخلت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على خط الأزمة.
ونقلت وكالة "إيلنا"، عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، قوله إن اللجنة تراجع تفاصيل الواقعة، مشددًا على ضرورة متابعة وزارة الخارجية الإيرانية لهذا الموضوع لضمان عدم تكراره.
كما طالب الحكومة اللبنانية بتجنب "أي تصرفات قد تبدو متأثرة بضغوط دول غربية"، مشيرًا إلى حساسية الوضع الإقليمي الحالي.
وأكد رضائي أن المعلومات حول سلوك شرطة مطار بيروت مع الركاب والدبلوماسيين الإيرانيين على متن رحلة ماهان إير وصلت إلى اللجنة، وسيتم التحقيق فيها بشكل عاجل.
وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قد أفاد أمس الجمعة، في تصريحات إعلامية، بأن جميع من يمر عبر مطار بيروت يخضع للتفتيش، بمن فيهم الدبلوماسيون.
شركة الطيران الإيرانية الخاصة ماهان إير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
البرلمان الإيراني يبدأ تحقيقا بشأن أحداث تفتيش طائرة في "مطار بيروت"
07:35 GMT
وأشار إلى أن الأمن عثر على مبالغ مالية ومستندات تشغيلية للسفارة الإيرانية في حقائب الدبلوماسي، الذي اعترض بداية على عملية التفتيش. حسب قوله.
من جانبه، نفى بهنام خسروي، الدبلوماسي في السفارة الإيرانية في لبنان، تفتيش حقيبة الدبلوماسي الإيراني الذي كان على متن الطائرة، مؤكدا أنه غادر المطار دون اي مشكلة بعد المتابعة من قبل السفارة الإيرانية وتدخل وزارة الخارجية اللبنانية. حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أكدت في بيان لها أنها تلقت توضيحا مكتوبا من السفارة الإيرانية بشأن محتويات الحقائب، التي تضمنت وثائق وأموالًا لتسديد نفقات تشغيلية خاصة بالسفارة، لافتة إلى أنه تم السماح بإدخال الحقائب وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
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