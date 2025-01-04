https://sarabic.ae/20250104/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تصد-هجوما-جويا-أوكرانيا-1096483391.html
قوات الدفاع الجوي الروسية تصد هجوما جويا أوكرانيا
قوات الدفاع الجوي الروسية تصد هجوما جويا أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صدت قوات الدفاع الجوي الروسية هجوما جويا في شمال مقاطعة روستوف ودمرت طائرتين مسيرتين في منطقتي ميليروفسك وتاراسوفسك. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T22:55+0000
2025-01-04T22:55+0000
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أعلن ذلك القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف يوري سليوسار، اليوم الأحد.وكتب سليوسار، على "تيليغرام": "في شمال مقاطعة روستوف، صدت قوات ووسائل الدفاع الجوي هجوما جويا للعدو (الأوكراني) وتم تدمير مسيرتين.وأضاف سليوسار أنه بحسب المعطيات العملياتية لم تقع إصابات، مشيرا إلى أن التصدي للهجوم الجوي لا يزال قائما.
https://sarabic.ae/20250102/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-7-طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096432171.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
قوات الدفاع الجوي الروسية تصد هجوما جويا أوكرانيا
صدت قوات الدفاع الجوي الروسية هجوما جويا في شمال مقاطعة روستوف ودمرت طائرتين مسيرتين في منطقتي ميليروفسك وتاراسوفسك.
أعلن ذلك القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف يوري سليوسار، اليوم الأحد.
وكتب سليوسار، على "تيليغرام": "في شمال مقاطعة روستوف، صدت قوات ووسائل الدفاع الجوي هجوما جويا للعدو (الأوكراني) وتم تدمير مسيرتين
.
وأضاف سليوسار أنه بحسب المعطيات العملياتية لم تقع إصابات، مشيرا إلى أن التصدي للهجوم
الجوي لا يزال قائما.