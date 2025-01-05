https://sarabic.ae/20250105/إيران-ترد-على-أنباء-وجود-أزمة-كبيرة-في-احتياطي-النقد-الأجنبي-1096487643.html
إيران ترد على أنباء وجود "أزمة كبيرة" في احتياطي النقد الأجنبي
إيران ترد على أنباء وجود "أزمة كبيرة" في احتياطي النقد الأجنبي
سبوتنيك عربي
نفى المصرف المركزي الإيراني، صحة الشائعات حول وجود أزمة في احتياطي النقد الأجنبي أو صعوبة في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لحركة الاستيراد. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T09:00+0000
2025-01-05T09:00+0000
2025-01-05T09:00+0000
إيران
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وحسب وكالة أنباء فارس، أكد المركزي الإيراني في بيان أن الاحتياطي النقدي والذهبي في إيران مطمئن ويُستخدم لتغطية احتياجات البلاد.وأوضح أن هذه الأرقام تؤكد استقرار الوضع المالي وتكفي لتلبية الواردات حتى نهاية العام الإيراني الجاري في مارس/آذار 2025.كما أفاد البنك باعتزامه إطلاق العملة الرقمية "الريال الرقمي" قريبا، ضمن جهود تحديث النظام المصرفي وتعزيز التعاون المالي الدولي.
https://sarabic.ae/20240711/رئيس-البرلمان-الإيراني-القضاء-على-الدولرة-سيوقف-الضغوط-الأمريكية-على-الاقتصادات-الناشئة-1090704227.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, اقتصاد, الأخبار
إيران, أخبار إيران, اقتصاد, الأخبار
إيران ترد على أنباء وجود "أزمة كبيرة" في احتياطي النقد الأجنبي
نفى المصرف المركزي الإيراني، صحة الشائعات حول وجود أزمة في احتياطي النقد الأجنبي أو صعوبة في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لحركة الاستيراد.
وحسب وكالة
أنباء فارس، أكد المركزي الإيراني في بيان أن الاحتياطي النقدي والذهبي في إيران مطمئن ويُستخدم لتغطية احتياجات البلاد.
وأشار البيان إلى تخصيص أكثر من 53 مليار دولار لتوريد السلع منذ بداية العام الإيراني الحالي، منها أكثر من 11 مليار دولار موجهة للسلع الأساسية والأدوية.
وأوضح أن هذه الأرقام تؤكد استقرار الوضع المالي وتكفي لتلبية الواردات حتى نهاية العام الإيراني الجاري في مارس/آذار 2025.
كما أفاد البنك باعتزامه إطلاق العملة الرقمية "الريال الرقمي
" قريبا، ضمن جهود تحديث النظام المصرفي وتعزيز التعاون المالي الدولي.