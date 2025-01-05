https://sarabic.ae/20250105/إيران-ترد-على-أنباء-وجود-أزمة-كبيرة-في-احتياطي-النقد-الأجنبي-1096487643.html

إيران ترد على أنباء وجود "أزمة كبيرة" في احتياطي النقد الأجنبي

إيران ترد على أنباء وجود "أزمة كبيرة" في احتياطي النقد الأجنبي

سبوتنيك عربي

نفى المصرف المركزي الإيراني، صحة الشائعات حول وجود أزمة في احتياطي النقد الأجنبي أو صعوبة في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لحركة الاستيراد. 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T09:00+0000

2025-01-05T09:00+0000

2025-01-05T09:00+0000

إيران

أخبار إيران

اقتصاد

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102434/42/1024344297_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cfbaa6b8e9c6df35d533aea45b2624dc.jpg

وحسب وكالة أنباء فارس، أكد المركزي الإيراني في بيان أن الاحتياطي النقدي والذهبي في إيران مطمئن ويُستخدم لتغطية احتياجات البلاد.وأوضح أن هذه الأرقام تؤكد استقرار الوضع المالي وتكفي لتلبية الواردات حتى نهاية العام الإيراني الجاري في مارس/آذار 2025.كما أفاد البنك باعتزامه إطلاق العملة الرقمية "الريال الرقمي" قريبا، ضمن جهود تحديث النظام المصرفي وتعزيز التعاون المالي الدولي.

https://sarabic.ae/20240711/رئيس-البرلمان-الإيراني-القضاء-على-الدولرة-سيوقف-الضغوط-الأمريكية-على-الاقتصادات-الناشئة-1090704227.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, اقتصاد, الأخبار