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https://sarabic.ae/20250105/إيران-ترد-على-أنباء-وجود-أزمة-كبيرة-في-احتياطي-النقد-الأجنبي-1096487643.html
إيران ترد على أنباء وجود "أزمة كبيرة" في احتياطي النقد الأجنبي
إيران ترد على أنباء وجود "أزمة كبيرة" في احتياطي النقد الأجنبي
سبوتنيك عربي
نفى المصرف المركزي الإيراني، صحة الشائعات حول وجود أزمة في احتياطي النقد الأجنبي أو صعوبة في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لحركة الاستيراد. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T09:00+0000
2025-01-05T09:00+0000
إيران
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وحسب وكالة أنباء فارس، أكد المركزي الإيراني في بيان أن الاحتياطي النقدي والذهبي في إيران مطمئن ويُستخدم لتغطية احتياجات البلاد.وأوضح أن هذه الأرقام تؤكد استقرار الوضع المالي وتكفي لتلبية الواردات حتى نهاية العام الإيراني الجاري في مارس/آذار 2025.كما أفاد البنك باعتزامه إطلاق العملة الرقمية "الريال الرقمي" قريبا، ضمن جهود تحديث النظام المصرفي وتعزيز التعاون المالي الدولي.
https://sarabic.ae/20240711/رئيس-البرلمان-الإيراني-القضاء-على-الدولرة-سيوقف-الضغوط-الأمريكية-على-الاقتصادات-الناشئة-1090704227.html
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إيران, أخبار إيران, اقتصاد, الأخبار
إيران, أخبار إيران, اقتصاد, الأخبار

إيران ترد على أنباء وجود "أزمة كبيرة" في احتياطي النقد الأجنبي

09:00 GMT 05.01.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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نفى المصرف المركزي الإيراني، صحة الشائعات حول وجود أزمة في احتياطي النقد الأجنبي أو صعوبة في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لحركة الاستيراد.
وحسب وكالة أنباء فارس، أكد المركزي الإيراني في بيان أن الاحتياطي النقدي والذهبي في إيران مطمئن ويُستخدم لتغطية احتياجات البلاد.
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
رئيس البرلمان الإيراني: القضاء على الدولرة سيوقف الضغوط الأمريكية على الاقتصادات الناشئة
11 يوليو 2024, 14:14 GMT
وأشار البيان إلى تخصيص أكثر من 53 مليار دولار لتوريد السلع منذ بداية العام الإيراني الحالي، منها أكثر من 11 مليار دولار موجهة للسلع الأساسية والأدوية.
وأوضح أن هذه الأرقام تؤكد استقرار الوضع المالي وتكفي لتلبية الواردات حتى نهاية العام الإيراني الجاري في مارس/آذار 2025.
كما أفاد البنك باعتزامه إطلاق العملة الرقمية "الريال الرقمي" قريبا، ضمن جهود تحديث النظام المصرفي وتعزيز التعاون المالي الدولي.
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