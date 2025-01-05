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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250105/الكرملين-يوضح-صحة-المزاعم-التي-تتحدث-عن-لقاء-بوتين-مع-ترامب-وشولتس-1096500942.html
الكرملين يوضح صحة المزاعم التي تتحدث عن لقاء بوتين مع ترامب وشولتس
الكرملين يوضح صحة المزاعم التي تتحدث عن لقاء بوتين مع ترامب وشولتس
سبوتنيك عربي
نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، المزاعم القائلة بأن فلاديمير بوتين، يقوم حاليًا بالتحضير لاجتماعات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T12:56+0000
2025-01-05T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف في تصريح صحفي، ردا على سؤال عما إذا كان يجري الإعداد بالفعل لمثل هذه الاتصالات: "في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه الخطط".وزعم أن شولتس قد يزور موسكو قبل 23 فبراير/شباط، وأن اللقاء بين ترامب وبوتين "كان مقررا في مارس/آذار".وجاء في بيان للكرملين أنه "بمبادرة من الجانب الألماني، جرت أول محادثة هاتفية، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس".وأضاف البيان أنه "جرى تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20250105/القوات-الروسية-تستهدف-عددا-من-الألوية-لقوات-كييف-في-كورسك-وتكبدها-خسائر-فادحة--1096490778.html
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روسيا

الكرملين يوضح صحة المزاعم التي تتحدث عن لقاء بوتين مع ترامب وشولتس

12:56 GMT 05.01.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، المزاعم القائلة بأن فلاديمير بوتين، يقوم حاليًا بالتحضير لاجتماعات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي، ردا على سؤال عما إذا كان يجري الإعداد بالفعل لمثل هذه الاتصالات: "في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه الخطط".
وفي وقت سابق، أدلى نائب البوندستاغ رودريش كيسفيتر بتصريحات حول الإعداد لمثل هذه الاتصالات.
وزعم أن شولتس قد يزور موسكو قبل 23 فبراير/شباط، وأن اللقاء بين ترامب وبوتين "كان مقررا في مارس/آذار".
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في كورسك وتكبدها خسائر فادحة
11:21 GMT

وكان شولتس، قد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هو الأول من نوعه منذ عامين.

وجاء في بيان للكرملين أنه "بمبادرة من الجانب الألماني، جرت أول محادثة هاتفية، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس".
وأضاف البيان أنه "جرى تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا".
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
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