https://sarabic.ae/20250105/الكرملين-يوضح-صحة-المزاعم-التي-تتحدث-عن-لقاء-بوتين-مع-ترامب-وشولتس-1096500942.html

الكرملين يوضح صحة المزاعم التي تتحدث عن لقاء بوتين مع ترامب وشولتس

الكرملين يوضح صحة المزاعم التي تتحدث عن لقاء بوتين مع ترامب وشولتس

سبوتنيك عربي

نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، المزاعم القائلة بأن فلاديمير بوتين، يقوم حاليًا بالتحضير لاجتماعات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس... 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T12:56+0000

2025-01-05T12:56+0000

2025-01-05T12:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104208/23/1042082316_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_d1d4b1bb355f6fea4999fb35f12f1a7e.jpg

وقال بيسكوف في تصريح صحفي، ردا على سؤال عما إذا كان يجري الإعداد بالفعل لمثل هذه الاتصالات: "في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه الخطط".وزعم أن شولتس قد يزور موسكو قبل 23 فبراير/شباط، وأن اللقاء بين ترامب وبوتين "كان مقررا في مارس/آذار".وجاء في بيان للكرملين أنه "بمبادرة من الجانب الألماني، جرت أول محادثة هاتفية، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس".وأضاف البيان أنه "جرى تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا".

https://sarabic.ae/20250105/القوات-الروسية-تستهدف-عددا-من-الألوية-لقوات-كييف-في-كورسك-وتكبدها-خسائر-فادحة--1096490778.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا