https://sarabic.ae/20250105/القوات-الروسية-تستهدف-عددا-من-الألوية-لقوات-كييف-في-كورسك-وتكبدها-خسائر-فادحة--1096490778.html

القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في كورسك وتكبدها خسائر فادحة

القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في كورسك وتكبدها خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، وكبّدها خسائر فادحة في العديد والعتاد. 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T11:21+0000

2025-01-05T11:21+0000

2025-01-05T11:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق دارينو وكوريلوفكا ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو والإسكندرية وليونيدوفو ونيكولسكي وقوزاق لوكنيا. مالايا لوكنيا، مخنوفكا، العصر الطباشيري، ستارايا سوروتشينا، نوفايا سوروتشينا، روسكي بوريشني وسودجا".وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي". وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 49010 عسكريًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250105/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-61طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096485596.html

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