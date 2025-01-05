https://sarabic.ae/20250105/القوات-الروسية-تستهدف-عددا-من-الألوية-لقوات-كييف-في-كورسك-وتكبدها-خسائر-فادحة--1096490778.html
القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في كورسك وتكبدها خسائر فادحة
القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في كورسك وتكبدها خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، وكبّدها خسائر فادحة في العديد والعتاد. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T11:21+0000
2025-01-05T11:21+0000
2025-01-05T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق دارينو وكوريلوفكا ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو والإسكندرية وليونيدوفو ونيكولسكي وقوزاق لوكنيا. مالايا لوكنيا، مخنوفكا، العصر الطباشيري، ستارايا سوروتشينا، نوفايا سوروتشينا، روسكي بوريشني وسودجا".وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي". وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 49010 عسكريًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250105/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-61طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096485596.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في كورسك وتكبدها خسائر فادحة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، وكبّدها خسائر فادحة في العديد والعتاد.
وقالت الدفاع في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق دارينو وكوريلوفكا ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو والإسكندرية وليونيدوفو ونيكولسكي وقوزاق لوكنيا. مالايا لوكنيا، مخنوفكا، العصر الطباشيري، ستارايا سوروتشينا، نوفايا سوروتشينا، روسكي بوريشني وسودجا".
وأشار البيان إلى أنه "في 5 يناير، في حوالي الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، من أجل وقف تقدم القوات الروسية في اتجاه كورسك، شن العدو هجومًا مضادًا من قبل مجموعة هجومية مكونة من دبابتين واثنتي عشرة مركبة قتالية مدرعة، واستهدفت المدفعية والطيران من مجموعة "الشمال" المجموعة المهاجمة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم وتم تدمير دبابتين وسبع عربات قتالية مدرعة. وتستمر عملية تدمير القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 340 عسكريا وتم تدمير أربع دبابات وثلاث مركبات قتال للمشاة وأربع ناقلات جند مدرعة واثنتي عشرة مركبة قتالية مدرعة وعدد من المدافع الميدانية".
وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 49010 عسكريًا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.