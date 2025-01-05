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"حزب الله" يعلن لأول مرة مكان وتوقيت تشييع جنازة حسن نصر الله
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https://sarabic.ae/20250105/تقرير-أحمد-الشرع-ضغط-على-واشنطن-لإجبار-إسرائيل-على-سحب-قواتها-من-الأراضي-السورية-1096490198.html
تقرير: أحمد الشرع ضغط على واشنطن لإجبار إسرائيل على سحب قواتها من الأراضي السورية
تقرير: أحمد الشرع ضغط على واشنطن لإجبار إسرائيل على سحب قواتها من الأراضي السورية
سبوتنيك عربي
طالب أحمد الشرع، قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لسحب قواتها من المنطقة العازلة الحدودية والجانب السوري من... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T10:34+0000
2025-01-05T10:34+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أمس السبت، عن مسؤولين إسرائيليين إنهم لم يتلقوا أي طلب رسمي بهذا الشأن، وأن وجود الجيش الإسرائيلي على الحدود وعبرها ضروري لحماية أمن إسرائيل.وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أن الشرع طلب من الولايات المتحدة أيضا تزويد البلاد بمساعدات إنسانية.يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، ومنذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على نظام الحكم في سوريا، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأ باستهداف مواقع عسكرية في المحافظات السورية كافة، عبر سلاح الطيران، حيث رصدت أكثر من 500 غارة جوية، بالإضافة إلى صواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية، متمركزة بالقرب من السواحل السورية.وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الشهر الماضي، الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل، بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته "ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه"، مؤكدًا أن "تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة".وأكد نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20241228/هل-ضربت-إسرائيل-موقعا-في-سوريا-بقنبلة-نووية-القصة-الكاملة-لما-حدث-1096273426.html
https://sarabic.ae/20250103/نتنياهو-يعلق-على-العملية-السرية-لقوات-الكوماندوز-الإسرائيلية-في-سوريا-1096437238.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

تقرير: أحمد الشرع ضغط على واشنطن لإجبار إسرائيل على سحب قواتها من الأراضي السورية

10:34 GMT 05.01.2025
© AP Photoالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
طالب أحمد الشرع، قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لسحب قواتها من المنطقة العازلة الحدودية والجانب السوري من جبل الشيخ.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أمس السبت، عن مسؤولين إسرائيليين إنهم لم يتلقوا أي طلب رسمي بهذا الشأن، وأن وجود الجيش الإسرائيلي على الحدود وعبرها ضروري لحماية أمن إسرائيل.
وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أن الشرع طلب من الولايات المتحدة أيضا تزويد البلاد بمساعدات إنسانية.
قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في مدينة طرطوس غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
هل ضربت إسرائيل موقعا في سوريا بقنبلة نووية... القصة الكاملة لما حدث
28 ديسمبر 2024, 11:20 GMT
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، ومنذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على نظام الحكم في سوريا، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأ باستهداف مواقع عسكرية في المحافظات السورية كافة، عبر سلاح الطيران، حيث رصدت أكثر من 500 غارة جوية، بالإضافة إلى صواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية، متمركزة بالقرب من السواحل السورية.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الشهر الماضي، الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل، بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته "ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه"، مؤكدًا أن "تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة".
وأكد نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.
وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
نتنياهو يعلق على العملية السرية لقوات الكوماندوز الإسرائيلية في سوريا
3 يناير, 07:39 GMT
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:26 GMT
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