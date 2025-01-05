https://sarabic.ae/20250105/رئيسة-البرلمان-الإندونيسي-يتعين-على-إدارة-ترامب-تطوير-الحوار-مع-روسيا-1096484157.html
رئيسة البرلمان الإندونيسي: يتعين على إدارة ترامب تطوير الحوار مع روسيا
رئيسة البرلمان الإندونيسي: يتعين على إدارة ترامب تطوير الحوار مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة البرلمان الإندونيسي بوان ماهاراني، أنه يتعين على إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تطوير الحوار مع جميع الدول، بما في ذلك روسيا. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T00:55+0000
2025-01-05T00:55+0000
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وقالت بوان ماهاراني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "لا يمكنني التحدث نيابة عن الإدارة الأمريكية، لكني آمل أن تعمل الإدارة القادمة على تطوير التعاون الدولي والحوار".ووفقا لها، فإن إندونيسيا تدعو "جميع القوى العظمى إلى تجنب الصراعات"، واختيار الحوار والتشاور.ومن المقرر أن يتولى ترامب مقاليد الحكم رسميا في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الحالي، خلفا للرئيس الحالي جو بايدن.
https://sarabic.ae/20241120/خبراء-إدارة-بايدن-تريد-توريط-ترامب-وروسيا-جادة-في-الردع-النووي--1095018001.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيسة البرلمان الإندونيسي: يتعين على إدارة ترامب تطوير الحوار مع روسيا
أعلنت رئيسة البرلمان الإندونيسي بوان ماهاراني، أنه يتعين على إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تطوير الحوار مع جميع الدول، بما في ذلك روسيا.
وقالت بوان ماهاراني لوكالة "سبوتنيك
"، اليوم الأحد: "لا يمكنني التحدث نيابة عن الإدارة الأمريكية
، لكني آمل أن تعمل الإدارة القادمة على تطوير التعاون الدولي والحوار".
20 نوفمبر 2024, 18:29 GMT
ووفقا لها، فإن إندونيسيا تدعو "جميع القوى العظمى إلى تجنب الصراعات"، واختيار الحوار والتشاور.
ومن المقرر أن يتولى ترامب مقاليد الحكم رسميا في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الحالي، خلفا للرئيس
الحالي جو بايدن.