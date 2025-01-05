https://sarabic.ae/20250105/شولتس-يصف-التقارير-حول-زيارته-المحتملة-إلى-موسكو-بأنها-كاذبة-وغير-لائقة-1096502209.html

شولتس يصف التقارير حول زيارته المحتملة إلى موسكو بأنها "كاذبة وغير لائقة"

شولتس يصف التقارير حول زيارته المحتملة إلى موسكو بأنها "كاذبة وغير لائقة"

سبوتنيك عربي

نفى المستشار الألماني، أولاف شولتس، عزمه زيارة موسكو قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر لها الشهر المقبل، معتبرًا أن التقارير التي تحدثت عن تلك الزيارة... 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T14:01+0000

2025-01-05T14:01+0000

2025-01-05T14:01+0000

روسيا

العالم

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وقال شولتس في تصريحات نقلتها شبكة التحرير الصحفي الألمانية "آر إن دي" قبل اجتماع للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ردًا على تقارير بشأن زيارته المحتملة لموسكو قبل 23 شباط/ فبراير المقبل، إن "هذه التصريحات كاذبة.. وغير لائقة تماما".وكان النائب بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) عن الحزب المسيحي الديمقراطي رودريش كيسويتر، أفاد في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أمس السبت، بأن شولتس قد يزور روسيا قبل انتخابات البوندستاغ المبكرة المقرر لها في 23 فبراير المقبل، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/ مارس المقبل.

https://sarabic.ae/20250105/الكرملين-يوضح-صحة-المزاعم-التي-تتحدث-عن-لقاء-بوتين-مع-ترامب-وشولتس-1096500942.html

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