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https://sarabic.ae/20250105/شولتس-يصف-التقارير-حول-زيارته-المحتملة-إلى-موسكو-بأنها-كاذبة-وغير-لائقة-1096502209.html
شولتس يصف التقارير حول زيارته المحتملة إلى موسكو بأنها "كاذبة وغير لائقة"
شولتس يصف التقارير حول زيارته المحتملة إلى موسكو بأنها "كاذبة وغير لائقة"
سبوتنيك عربي
نفى المستشار الألماني، أولاف شولتس، عزمه زيارة موسكو قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر لها الشهر المقبل، معتبرًا أن التقارير التي تحدثت عن تلك الزيارة... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T14:01+0000
2025-01-05T14:01+0000
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وقال شولتس في تصريحات نقلتها شبكة التحرير الصحفي الألمانية "آر إن دي" قبل اجتماع للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ردًا على تقارير بشأن زيارته المحتملة لموسكو قبل 23 شباط/ فبراير المقبل، إن "هذه التصريحات كاذبة.. وغير لائقة تماما".وكان النائب بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) عن الحزب المسيحي الديمقراطي رودريش كيسويتر، أفاد في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أمس السبت، بأن شولتس قد يزور روسيا قبل انتخابات البوندستاغ المبكرة المقرر لها في 23 فبراير المقبل، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/ مارس المقبل.
https://sarabic.ae/20250105/الكرملين-يوضح-صحة-المزاعم-التي-تتحدث-عن-لقاء-بوتين-مع-ترامب-وشولتس-1096500942.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

شولتس يصف التقارير حول زيارته المحتملة إلى موسكو بأنها "كاذبة وغير لائقة"

14:01 GMT 05.01.2025
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Michael Sohn
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نفى المستشار الألماني، أولاف شولتس، عزمه زيارة موسكو قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر لها الشهر المقبل، معتبرًا أن التقارير التي تحدثت عن تلك الزيارة المحتملة "كاذبة وغير لائقة".
وقال شولتس في تصريحات نقلتها شبكة التحرير الصحفي الألمانية "آر إن دي" قبل اجتماع للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ردًا على تقارير بشأن زيارته المحتملة لموسكو قبل 23 شباط/ فبراير المقبل، إن "هذه التصريحات كاذبة.. وغير لائقة تماما".
كما نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، المزاعم القائلة بأن فلاديمير بوتين، يقوم حاليًا بالتحضير لاجتماعات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يوضح صحة المزاعم التي تتحدث عن لقاء بوتين مع ترامب وشولتس
12:56 GMT
وقال بيسكوف في تصريح صحفي، ردا على سؤال عما إذا كان يجري الإعداد بالفعل لمثل هذه الاتصالات: "في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه الخطط".
وكان النائب بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) عن الحزب المسيحي الديمقراطي رودريش كيسويتر، أفاد في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أمس السبت، بأن شولتس قد يزور روسيا قبل انتخابات البوندستاغ المبكرة المقرر لها في 23 فبراير المقبل، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/ مارس المقبل.
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