https://sarabic.ae/20250105/ما-موقف-لبنان-من-تلويح-إسرائيل-بالبقاء-في-الجنوب-بعد-مهلة-الـ60-يوما؟-1096509276.html

ما موقف لبنان من تلويح إسرائيل بالبقاء في الجنوب بعد مهلة الـ60 يوما؟

ما موقف لبنان من تلويح إسرائيل بالبقاء في الجنوب بعد مهلة الـ60 يوما؟

سبوتنيك عربي

مع اقتراب انتهاء مهلة الـ 60 يومًا التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، تتزايد التصريحات حول رفض إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان. 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T19:29+0000

2025-01-05T19:29+0000

2025-01-05T19:29+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

حول العالم

حصري

تقارير سبوتنيك

لبنان

أخبار لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

نافذة على لبنان

تفجير صيدا بجنوب لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093732112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e99f6761485429eede02e083e83d161d.jpg

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "تل أبيب تعتزم إبلاغ واشنطن بعدم انسحابها من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً".وقالت الهيئة، إن "إسرائيل ستبرر ذلك بعدم التزام الجيش اللبناني ببنود اتفاق وقف إطلاق النار واتهامها حزب الله بمحاولة إعادة تنظيم صفوفه في المنطقة"، مضيفة أن "إسرائيل تخطط لمنع سكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود من العودة إلى منازلهم".وأشارت الهيئة الإسرائيلية، إلى أن "الجيش اللبناني لم يحقق انتشاراً كافياً في المنطقة ولم يهاجم أهداف حزب الله التي زودته بها إسرائيل".وطرح البعض تساؤلات بشأن ردود لبنان و"حزب الله" واللجنة الخماسية على عدم انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإمكانية انهيار الاتفاق وعودة الحرب مجددًا.مماطلة إسرائيليةقال العميد خالد حمادة، الخبير الأمني اللبناني ومدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، إن هذه ليست المرة الأولى التي يصرح بها مسؤول عسكري إسرائيلي بأنها لن تنسحب من جنوب لبنان بعد انقضاء مهلة الـ 60 يومًا.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لغاية الآن ليس هناك أي موقف رسمي لبناني من هذا الموقف الإسرائيلي، ولكن يجب الإشارة إلى مجموعة من العوامل التي قد تدفع بإسرائيل للبقاء في جنوب الليطاني، أو المطالبة بذلك عبر اللجنة المكلفة بمراقبة الاتفاق، لا سيما وأن هذه اللجنة لم تضع جدولا زمنيا واضحا للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، في مهلة 60 يوما وانتشار الجيش هناك.وتابع: "كل ما يحصل مجموعة من الانسحابات الجزئية، وكان أهمها في بلدة الخيام، ولكن مع استمرار عمليات التفجير في قرى لم يدخلها حتى الجيش الإسرائيلي أثناء العملية العسكرية، إضافة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة خارج نطاق منطقة العمليات.ومضى قائلًا: "في مطلق الأحوال، إسرائيل لديها في الاتفاق ما يسمح لها بحرية العمل إذا ما استشعرت خطرا مستجدا عليها من قبل حزب الله، وبالتالي ستدخل عسكريا، ولم يعد لوجود الجيش الإسرائيلي في الجنوب قيمة مقابل حرية التدخل هذه بحسب الاتفاق".ولفت الخبير اللبناني إلى زيارة المبعوث الأمريكي هكوشتين للبنان، وقد يجتمع باللجنة الراعية للاتفاق، وربما سوف يصدر بعض القرارات، فيما لا يشعر اللبنانيون بأن هناك جدية في الانسحاب الإسرائيلي، أو انتشار الجيش اللبناني، وعدم وجود مطالب حثيثة من الحكومة اللبنانية لتنفيذ هذا المسار.وقال إن هذا الأمر سوف يترك الموضوع مفتوحا على جزء كبير من الاحتمالات، ربما أقلها خطرا استمرار إسرائيل باستهداف لبنان تحت عنوان وجود بنية تحتية لـ"حزب الله".عدم الانسحابفي السياق، اعتبر أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني، أن الأمور في جنوب لبنان لا تبشر بالخير، حيث لا يزال الجيش الإسرائيلي متمركزا في العديد من القرى والمناطق، ويفجر ويحرق ويدمر ويعتدي ويقتل اللبنانيين، بيد أن مهلة الـ 60 يوما باتت على مشارف النهاية، وهناك تلويح بأن إسرائيل لن تنسحب في حال لم يلتزم "حزب الله" بالاتفاق.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة اللبنانية بالاتفاق مع حزب الله يتضمن قرارات عدة من بينها 1701، و1860، وحزب الله ليس موافق عليها على الإطلاق، حيث يتحدث عن نزع سلاحه في جنوب نهر الليطاني، بينما يقول الاتفاق ابتداءً من جنوب الليطاني، وقد تعمد إسرائيل البقاء في وضع احتلال الأراضي اللبنانية بحجة أن حزب الله لم يلتزم بالاتفاق".وأكد أن "حزب الله وإسرائيل غير معنيين بالعودة إلى الحرب الكلاسيكية مرة أخرى، والأمور ليست على ما يرام ولا تبشر بالخير، وكان هناك تطورات مفاجئة ودراماتيكية حدثت في المنطقة خاصة انهيار وسقوط الحكومة السورية، وهو معطى لم يكن في صالح حزب الله، الذي لم يعد في مكان مريح أو لديه حرية الحركة، في ظل الاعتراض الشعبي الداخلي، والاتفاق الذي وقع عليه".ويرى أن "رد لبنان سوف يقتصر على مطالبة اللجنة الخماسية بالتحرك وفرض الانسحاب على إسرائيل، وقد يتحرك حزب الله بعمليات محدودة، لكن الأمور لن تذهب نحو استئناف الحرب".وكان عدد من الجنود الإسرائيليين أشعلوا النار في بعض منازل بلدة عيترون الواقعة في جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام"، إن "جنود العدو الإسرائيلي أشعلوا مساء النيران في عدد من المنازل في حي البلدية في بلدة عيترون- قضاء بنت جبيل، في خرق متماد لاتفاق وقف إطلاق النار".وفي وقت سابق من الأربعاء الماضي، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن "المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكّنها أن تصبح أقوى".وقال قاسم، في كلمة له، إن "المقاومة في لبنان لم تمكّن العدو الإسرائيلي من أن يتقدم"، مضيفًا أن "هناك فرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي".وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان، اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق".ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 ولا يزال ساريا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبين بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يوما.وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.وفي الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية نفذت أول انسحاب من بلدة في جنوب لبنان وتم استبدالها بالجيش اللبناني، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20250105/توغل-في-قرى-بالجنوب-الجيش-الإسرائيلي-يخرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-مع-لبنان-مجددا-1096498544.html

https://sarabic.ae/20250104/إعلام-إسرائيلي-يتحدث-عن-نية-تل-أبيب-البقاء-في-جنوب-لبنان-بعد-مهلة-الـ60-يوما-1096467230.html

https://sarabic.ae/20250105/إسرائيل-تهدد-حزب-الله-بإلغاء-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1096491045.html

لبنان

أخبار لبنان

الجنوب اللبناني

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, نافذة على لبنان, تفجير صيدا بجنوب لبنان, جيش لبنان الجنوبي, الجنوب اللبناني, اغتيال اللبناني لقمان سليم, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله