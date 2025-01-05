https://sarabic.ae/20250105/توغل-في-قرى-بالجنوب-الجيش-الإسرائيلي-يخرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-مع-لبنان-مجددا-1096498544.html

توغل في قرى بالجنوب.. الجيش الإسرائيلي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان مجددا

توغل في قرى بالجنوب.. الجيش الإسرائيلي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان مجددا

سبوتنيك عربي

اخترق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد توغله في بعض القرى بالجنوب اللبناني. 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T12:08+0000

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وذكرت قناة المنار، ظهر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي اخترق مجددا وقف إطلاق النار مع لبنان، عبر توغله في بلدة الطيبة والقيام بتفجيرات في قريتي مارون الراس وعيترون.وأوضحت القناة أن الاختراق الإسرائيلي يأتي عبر توغلات عسكرية يقوم بها جنوده، أو من خلال عمليات التفجير والتفخيخ والتمشيط، مضيفة أنه "منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، نفذ الجيش الاسرائيلي سلسلة من الاعتداءات داخل الأراضي اللبنانية".وتابعت: أن "الجيش الإسرائيلي قام بعمليات تمشيط باتجاه بلدتي مارون الراس وعيترون. كما ودخلت قوة معادية إلى بلدة الطيبة ونفذت عملية تمشيط داخلها، بالتزامن مع قيام قوة عسكرية تضم جرافات بعمليات تجريف في بلدة عيترون".ويأتي هذا في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في منطقة مثلث طيرحرفا – الجبين، وهذه المنطقة كان من المقرر أن ينتشر الجيش اللبناني فيها، ونقل آليات إليها.ولفتت إلى أن تفجيرات الجيش الإسرائيلي في بلدة شيحين بالأمس، حالت دون وصول الجيش اللبناني إلى المنطقة أيضا، منوهة إلى أن السلطات اللبنانية سجلت منذ صباح اليوم تحركات عسكرية إسرائيلية في أكثر من منطقة عند الحدود الجنوبية.فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته الجوية عبر طائرات الاستطلاع أو الحربية، التي تجوب سماء جنوب لبنان.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 ولا يزال ساريا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يوما.وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.وفي الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية نفذت أول انسحاب من بلدة في جنوب لبنان وتم استبدالها بالجيش اللبناني، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

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