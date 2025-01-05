https://sarabic.ae/20250105/إسرائيل-تهدد-حزب-الله-بإلغاء-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1096491045.html

إسرائيل تهدد "حزب الله" بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار

إسرائيل تهدد "حزب الله" بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إنه ما لم ينسحب "حزب الله" اللبناني من جنوب لبنان، "فلن يكون هناك اتفاق"، وستضطر إسرائيل إلى التحرك. 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T11:19+0000

2025-01-05T11:19+0000

2025-01-05T11:19+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

أخبار لبنان

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094523067_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f7a55d80f9fa13e35e962cadb26c835.jpg

وأضاف كاتس خلال زيارة لقاعدة للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل، حيث أقام الجيش عرضا لأسلحة "حزب الله" اللبناني التي تم الاستيلاء عليها: "إسرائيل مهتمة بتنفيذ الاتفاق في لبنان وستواصل فرضه بالكامل ودون تنازلات لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى ديارهم"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع: "لكن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق هو الانسحاب الكامل لـ"حزب الله" اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني، وتفكيك جميع الأسلحة، وإزالة البنية التحتية للإرهاب في المنطقة من قبل الجيش اللبناني، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد".ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 ولا يزال ساريا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يوما.وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.وفي الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية نفذت أول انسحاب من بلدة في جنوب لبنان وتم استبدالها بالجيش اللبناني، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.وقال الجيش الإسرائيلي، في ذلك الحين، إن لواءه السابع "أنهى مهمته في الخيام جنوب لبنان، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث يتم نشر جنود من الجيش اللبناني في

https://sarabic.ae/20250102/هل-تجر-الخروقات-الإسرائيلي-في-لبنان-حزب-الله-إلى-معارك-جديدة-1096428866.html

https://sarabic.ae/20250101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مخزن-أسلحة-تابع-لـحزب-الله-في-جنوبي-لبنان-فيديو-1096376654.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار حزب الله