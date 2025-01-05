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"حزب الله" يعلن لأول مرة مكان وتوقيت تشييع جنازة حسن نصر الله
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مصدر مسؤول ينفي استعدادات مصر للتدخل العسكري في اليمن
مصدر مسؤول ينفي استعدادات مصر للتدخل العسكري في اليمن
سبوتنيك عربي
نفى مصدر مصري مسؤول، اليوم الأحد، تقارير تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، تتحدث عن قيام مصر باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T10:32+0000
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر المصري المسؤول، قوله إن مثل هذه التقارير وما تتضمنه من معلومات مضللة ليس لها أساس من الصحة".وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، قد صرح، في وقت سابق، بأن "الجيش المصري مهدد بأن يحدث له ما حدث للجيش السوري"، على حد قوله.وتابع في كلمة له أن "مصر مهددة في اللحظة التي يتمكن فيها الأعداء من إثارة فوضى عارمة لتدمير كل القدرات العسكرية المصرية"، وفقا لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية.وأضاف زعيم جماعة "أنصار الله"، في كلمته، أن "استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي، جاء بالتزامن مع تحرك طائراتها لاستهداف اليمن"، وواصل أن "تزامُن إطلاق الصاروخ فرط صوتي مع العدوان على بلدنا أحدث إرباكا كبيرا للعدو الإسرائيلي، وأثّر حتى على إكمال مهمته".وشدد أن "العدوان الإسرائيلي لن يثنينا عن موقفنا في إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولن يؤثر على قدراتنا"، مشيرا إلى أن "العدو يحرك عصابات إجرامية لنهب وسرقة الكميات المحدودة من المساعدات التي تدخل قطاع غزة".ولفت الحوثي إلى أن "المشهد في جباليا يكشف حجم الاستهداف الإسرائيلي المتعمد والذي يهدف إلى تدمير كل مقومات الحياة"، وأن "الجيش الإسرائيلي يواصل القتل والاختطاف والاقتحامات والتجريف في الضفة والقدس المحتلتين".
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مصدر مسؤول ينفي استعدادات مصر للتدخل العسكري في اليمن

10:32 GMT 05.01.2025 (تم التحديث: 10:35 GMT 05.01.2025)
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattahقوات من الجيش المصري
قوات من الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattah
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نفى مصدر مصري مسؤول، اليوم الأحد، تقارير تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، تتحدث عن قيام مصر باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر المصري المسؤول، قوله إن مثل هذه التقارير وما تتضمنه من معلومات مضللة ليس لها أساس من الصحة".
وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، قد صرح، في وقت سابق، بأن "الجيش المصري مهدد بأن يحدث له ما حدث للجيش السوري"، على حد قوله.
وتابع في كلمة له أن "مصر مهددة في اللحظة التي يتمكن فيها الأعداء من إثارة فوضى عارمة لتدمير كل القدرات العسكرية المصرية"، وفقا لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية.
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وأضاف زعيم جماعة "أنصار الله"، في كلمته، أن "استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي، جاء بالتزامن مع تحرك طائراتها لاستهداف اليمن"، وواصل أن "تزامُن إطلاق الصاروخ فرط صوتي مع العدوان على بلدنا أحدث إرباكا كبيرا للعدو الإسرائيلي، وأثّر حتى على إكمال مهمته".
وشدد أن "العدوان الإسرائيلي لن يثنينا عن موقفنا في إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولن يؤثر على قدراتنا"، مشيرا إلى أن "العدو يحرك عصابات إجرامية لنهب وسرقة الكميات المحدودة من المساعدات التي تدخل قطاع غزة".
ولفت الحوثي إلى أن "المشهد في جباليا يكشف حجم الاستهداف الإسرائيلي المتعمد والذي يهدف إلى تدمير كل مقومات الحياة"، وأن "الجيش الإسرائيلي يواصل القتل والاختطاف والاقتحامات والتجريف في الضفة والقدس المحتلتين".
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