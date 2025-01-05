https://sarabic.ae/20250105/مصدر-مسؤول-ينفي-استعدادات-مصر-للتدخل-العسكري-في-اليمن---عاجل-1096490053.html

مصدر مسؤول ينفي استعدادات مصر للتدخل العسكري في اليمن

مصدر مسؤول ينفي استعدادات مصر للتدخل العسكري في اليمن

سبوتنيك عربي

نفى مصدر مصري مسؤول، اليوم الأحد، تقارير تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، تتحدث عن قيام مصر باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن. 05.01.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر المصري المسؤول، قوله إن مثل هذه التقارير وما تتضمنه من معلومات مضللة ليس لها أساس من الصحة".وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، قد صرح، في وقت سابق، بأن "الجيش المصري مهدد بأن يحدث له ما حدث للجيش السوري"، على حد قوله.وتابع في كلمة له أن "مصر مهددة في اللحظة التي يتمكن فيها الأعداء من إثارة فوضى عارمة لتدمير كل القدرات العسكرية المصرية"، وفقا لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية.وأضاف زعيم جماعة "أنصار الله"، في كلمته، أن "استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي، جاء بالتزامن مع تحرك طائراتها لاستهداف اليمن"، وواصل أن "تزامُن إطلاق الصاروخ فرط صوتي مع العدوان على بلدنا أحدث إرباكا كبيرا للعدو الإسرائيلي، وأثّر حتى على إكمال مهمته".وشدد أن "العدوان الإسرائيلي لن يثنينا عن موقفنا في إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولن يؤثر على قدراتنا"، مشيرا إلى أن "العدو يحرك عصابات إجرامية لنهب وسرقة الكميات المحدودة من المساعدات التي تدخل قطاع غزة".ولفت الحوثي إلى أن "المشهد في جباليا يكشف حجم الاستهداف الإسرائيلي المتعمد والذي يهدف إلى تدمير كل مقومات الحياة"، وأن "الجيش الإسرائيلي يواصل القتل والاختطاف والاقتحامات والتجريف في الضفة والقدس المحتلتين".

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