https://sarabic.ae/20250105/مهرجان-الفوانيس-يضيء-مدينة-نانجينغالصينية-فيديو-1096484458.html
مهرجان الفوانيس يضيء مدينة "نانجينغ"الصينية.. فيديو
مهرجان الفوانيس يضيء مدينة "نانجينغ"الصينية.. فيديو
سبوتنيك عربي
يتميز هذا المهرجان بإضاءات مذهلة وعروض طائرات بدون طيار تبهر السياح والسكان المحليين على السواء، ويستمر في عروضه المبهرة حتى نهاية أبريل/ نيسان المقبل. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T03:07+0000
2025-01-05T03:07+0000
2025-01-05T03:07+0000
مجتمع
الصين
أخبار العالم الآن
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096484547_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_b9c41d5b44556060c2e7584786bbc84c.jpg
يقام المهرجان في مدينة نانينغ الصينية ويشمل عروض ترفيهية تمزج بين التقاليد المتوارثة وبين أساليب الحياة الحديثة.ويعد المهرجان مناسبة للاحتفال بقرب حلول عيد الربيع التقليدي لعام الأفعى.وتظهر الفوانيس الملونة بأشكالها المتنوعة التي تزين البنايات التاريخية، حيث لاقت إقبالا كبير من قبل الزوار والسكان المحليين على السواء.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096484547_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_33a8b16c62ad9a8128b9a7e3f45d7bff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, أخبار العالم الآن, منوعات
الصين, أخبار العالم الآن, منوعات
مهرجان الفوانيس يضيء مدينة "نانجينغ"الصينية.. فيديو
يتميز هذا المهرجان بإضاءات مذهلة وعروض طائرات بدون طيار تبهر السياح والسكان المحليين على السواء، ويستمر في عروضه المبهرة حتى نهاية أبريل/ نيسان المقبل.
يقام المهرجان في مدينة نانينغ الصينية
ويشمل عروض ترفيهية تمزج بين التقاليد المتوارثة وبين أساليب الحياة الحديثة.
ويعد المهرجان مناسبة للاحتفال بقرب حلول عيد الربيع التقليدي لعام الأفعى.
وتظهر الفوانيس
الملونة بأشكالها المتنوعة التي تزين البنايات التاريخية، حيث لاقت إقبالا كبير من قبل الزوار والسكان المحليين على السواء.