https://sarabic.ae/20250106/ابتكار-صيني-مذهل-ذراع-روبوتية-معلقة-على-مسيرة-تمسك-بأي-شيء-1096519662.html
ابتكار صيني مذهل... ذراع روبوتية معلقة على مسيرة تمسك بأي شيء
ابتكار صيني مذهل... ذراع روبوتية معلقة على مسيرة تمسك بأي شيء
سبوتنيك عربي
كشفت جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا عن ابتكار جديد لذراع روبوتية مستوحاة من مجسّات الأخطبوط، بقدرة مذهلة على الإمساك بأي شيء بمهارة عالية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T09:56+0000
2025-01-06T09:56+0000
2025-01-06T09:56+0000
نادي الفيديو
الصين
مسيرة
طائرة دون طيار
منوعات
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وأظهر مقطع فيديو طائرة دون طيار مزودة بالذراع الروبوتية المطورة، وهي تحلق على علو منخفض وتمسك بوعاء بكل خفة ومهارة، ثم ترفعه في الهواء، حيث نفذت الذراع انحناءات بدقة عالية.وأظهر الفيديو مشاهد للمطورين الصينيين خلال تجارب عملية على الذراع الروبوتية مع أشكال وأحجام مختلفة من الأدوات، حيث أبدت الذراع قدرة مذهلة على الإمساك بأي شيء بمهارة، من بيضة هشة إلى نملة صغيرة.روبوت ياباني عملاق يمارس كرة الطاولة مع إنسان... فيديوكلاب آلية صينية تطفئ الحرائق... فيديو
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نادي الفيديو, الصين, مسيرة, طائرة دون طيار, منوعات
نادي الفيديو, الصين, مسيرة, طائرة دون طيار, منوعات
ابتكار صيني مذهل... ذراع روبوتية معلقة على مسيرة تمسك بأي شيء
كشفت جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا عن ابتكار جديد لذراع روبوتية مستوحاة من مجسّات الأخطبوط، بقدرة مذهلة على الإمساك بأي شيء بمهارة عالية.
وأظهر مقطع فيديو طائرة دون طيار مزودة بالذراع الروبوتية المطورة، وهي تحلق على علو منخفض وتمسك بوعاء بكل خفة ومهارة، ثم ترفعه في الهواء، حيث نفذت الذراع انحناءات بدقة عالية.
وأظهر الفيديو مشاهد للمطورين الصينيين خلال تجارب عملية على الذراع الروبوتية مع أشكال وأحجام مختلفة من الأدوات، حيث أبدت الذراع قدرة مذهلة على الإمساك بأي شيء بمهارة، من بيضة هشة إلى نملة صغيرة.