https://sarabic.ae/20250106/خبير-فنلندي-يقترح-أن-ينهي-ترامب-سياسة-الباب-المفتوح-تجاه-كييف-1096531168.html
خبير فنلندي يقترح أن ينهي ترامب سياسة "الباب المفتوح" تجاه كييف
خبير فنلندي يقترح أن ينهي ترامب سياسة "الباب المفتوح" تجاه كييف
سبوتنيك عربي
ذكر توماس مالينين، الأستاذ في جامعة هلسنكي في فنلندا، أنه سيتعين على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاعتراف بهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية، وإنهاء... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T13:50+0000
2025-01-06T13:50+0000
2025-01-06T13:50+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_0:0:1660:935_1920x0_80_0_0_aa535b579416f52cec0a7453e5752c95.jpg
وبذلك رد مالينين، على بيانات وكالة "بوليماركت" لنشر الكتب، والتي تفيد بأن "احتمال السلام في أوكرانيا، في الأيام التسعين الأولى من حكم ترامب، يقدر بـ39 %". وقال ترامب في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه سينتظر اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحل النزاع في أوكرانيا. ووفقا له، فإن المواجهة لم تكن لتحدث في ظل رئاسته.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي سنوي، إنه مستعد للحديث مع ترامب، مشيرًا إلى أنه إذا حدث اللقاء فسيكون لديهما ما يتحدثان عنه.وأضاف أنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية.بلينكن: واثق من أن وقف إطلاق النار في غزة سيتحقق سواء خلال إدارة بايدن أو بعدهاسياسي أمريكي: الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل خسارة أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250106/زيلينسكي-كييف-مستعدة-للمفاوضات-مع-ترامب-لحل-الصراع-الأوكراني-1096513917.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_187:0:1660:1105_1920x0_80_0_0_ae51a7de81dca9a3ea16619b55403e3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
خبير فنلندي يقترح أن ينهي ترامب سياسة "الباب المفتوح" تجاه كييف
ذكر توماس مالينين، الأستاذ في جامعة هلسنكي في فنلندا، أنه سيتعين على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاعتراف بهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية، وإنهاء سياسة "الباب المفتوح" تجاه أوكرانيا، لبدء عملية السلام.
وبذلك رد مالينين، على بيانات وكالة "بوليماركت" لنشر الكتب، والتي تفيد بأن "احتمال السلام في أوكرانيا، في الأيام التسعين الأولى من حكم ترامب، يقدر بـ39 %".
وكتب مالينين عبر منصة "إكس": "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية المدعومة من حلف شمال الأطلسي ... الطريق إلى السلام سيبدأ بهذا الاعتراف والرفض لسياسة الباب المفتوح، التي يتبعها حلف الناتو تجاه أوكرانيا".
وقال ترامب في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه سينتظر اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحل النزاع في أوكرانيا. ووفقا له، فإن المواجهة لم تكن لتحدث في ظل رئاسته.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي سنوي، إنه مستعد للحديث مع ترامب، مشيرًا إلى أنه إذا حدث اللقاء فسيكون لديهما ما يتحدثان عنه.
وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن طرح مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، وقال إن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية، من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
وأضاف أنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية.