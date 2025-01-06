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خبير فنلندي يقترح أن ينهي ترامب سياسة "الباب المفتوح" تجاه كييف
خبير فنلندي يقترح أن ينهي ترامب سياسة "الباب المفتوح" تجاه كييف
سبوتنيك عربي
ذكر توماس مالينين، الأستاذ في جامعة هلسنكي في فنلندا، أنه سيتعين على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاعتراف بهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية، وإنهاء... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T13:50+0000
2025-01-06T13:50+0000
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وبذلك رد مالينين، على بيانات وكالة "بوليماركت" لنشر الكتب، والتي تفيد بأن "احتمال السلام في أوكرانيا، في الأيام التسعين الأولى من حكم ترامب، يقدر بـ39 %". وقال ترامب في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه سينتظر اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحل النزاع في أوكرانيا. ووفقا له، فإن المواجهة لم تكن لتحدث في ظل رئاسته.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي سنوي، إنه مستعد للحديث مع ترامب، مشيرًا إلى أنه إذا حدث اللقاء فسيكون لديهما ما يتحدثان عنه.وأضاف أنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية.بلينكن: واثق من أن وقف إطلاق النار في غزة سيتحقق سواء خلال إدارة بايدن أو بعدهاسياسي أمريكي: الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل خسارة أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250106/زيلينسكي-كييف-مستعدة-للمفاوضات-مع-ترامب-لحل-الصراع-الأوكراني-1096513917.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا

خبير فنلندي يقترح أن ينهي ترامب سياسة "الباب المفتوح" تجاه كييف

13:50 GMT 06.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ذكر توماس مالينين، الأستاذ في جامعة هلسنكي في فنلندا، أنه سيتعين على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاعتراف بهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية، وإنهاء سياسة "الباب المفتوح" تجاه أوكرانيا، لبدء عملية السلام.
وبذلك رد مالينين، على بيانات وكالة "بوليماركت" لنشر الكتب، والتي تفيد بأن "احتمال السلام في أوكرانيا، في الأيام التسعين الأولى من حكم ترامب، يقدر بـ39 %".

وكتب مالينين عبر منصة "إكس": "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية المدعومة من حلف شمال الأطلسي ... الطريق إلى السلام سيبدأ بهذا الاعتراف والرفض لسياسة الباب المفتوح، التي يتبعها حلف الناتو تجاه أوكرانيا".

وقال ترامب في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه سينتظر اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحل النزاع في أوكرانيا. ووفقا له، فإن المواجهة لم تكن لتحدث في ظل رئاسته.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي سنوي، إنه مستعد للحديث مع ترامب، مشيرًا إلى أنه إذا حدث اللقاء فسيكون لديهما ما يتحدثان عنه.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: كييف مستعدة للمفاوضات مع ترامب بشأن حل الصراع الأوكراني
07:07 GMT
وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن طرح مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، وقال إن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية، من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
وأضاف أنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية.
بلينكن: واثق من أن وقف إطلاق النار في غزة سيتحقق سواء خلال إدارة بايدن أو بعدها
سياسي أمريكي: الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل خسارة أوكرانيا
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:15 GMT
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