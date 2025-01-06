https://sarabic.ae/20250106/زيلينسكي-كييف-مستعدة-للمفاوضات-مع-ترامب-لحل-الصراع-الأوكراني-1096513917.html

زيلينسكي: كييف مستعدة للمفاوضات مع ترامب بشأن حل الصراع الأوكراني

زيلينسكي: كييف مستعدة للمفاوضات مع ترامب بشأن حل الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

أكد فلاديمير زيلينسكي، أن كييف مستعدة نهاية الشهر الجاري لإجراء مفاوضات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن حل الصراع في أوكرانيا. 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T07:07+0000

2025-01-06T07:07+0000

2025-01-06T07:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg

وأكد زيلينسكي أن كييف مستعدة نهاية الشهر الجاري لإجراء مفاوضات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن حل الصراع في أوكرانيا.وتابع: "الأمر الثاني هو أوروبا، لأننا جزء من أوروبا، ومن المهم جدًا بالنسبة لنا أن يكون لأوروبا أيضًا صوت.... بعد ذلك، يمكننا التحدث مع الروس. فقط بهذه الطريقة، وليس فقط أن نجلس نحن الثلاثة على الفور (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب وزيلينسكي)".وقال: "ترامب أقوى من هاريس (كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الحالية، التي خسرت الانتخابات أمام ترامب)".وأشار إلى أن أوكرانيا لم تتلق أبدًا نصف الأموال التي وعدت بها الولايات المتحدة، قائلا: "لقد تلقينا أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، من أوروبا، إذا أخذنا، على سبيل المثال، أموال الولايات المتحدة الأمريكية، خلال كل هذه الفترة من هذه الحرب، تم التصويت أو اتخاذ القرارات بنحو 177 مليار دولار. لنكن صادقين. ولم نحصل على نصف هذا المبلغ".وقال ترامب في 22 كانون الأول/ديسمبر إنه سينتظر اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل النزاع في أوكرانيا. ووفقا له فإن المواجهة لم تكن لتحدث في ظل رئاسته. وقال الرئيس الروسي، في اتصال مباشر مع مؤتمر صحفي، إنه مستعد للحديث مع ترامب، مشيرا إلى أنه إذا حدث اللقاء فسيكون لديهما ما يتحدثان عنه.وأضاف أنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية.صحفي أيرلندي: جيش فلاديمير زيلينسكي منهكمسؤول روسي: أوكرانيا فقدت السيطرة على منطقة تحتوي أهم الثروات الباطنية

https://sarabic.ae/20250106/زيلينسكي-يقول-إنه-مستعد-لإنهاء-الصراع-بضمانات-للأراضي-التي-تسيطر-عليها-كييف-1096511400.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم