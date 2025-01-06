زيلينسكي: كييف مستعدة للمفاوضات مع ترامب بشأن حل الصراع الأوكراني
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Leo Correa
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أكد فلاديمير زيلينسكي، أن كييف مستعدة نهاية الشهر الجاري لإجراء مفاوضات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن حل الصراع في أوكرانيا.
وأكد زيلينسكي أن كييف مستعدة نهاية الشهر الجاري لإجراء مفاوضات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن حل الصراع في أوكرانيا.
وقال في مقابلة مع الصحفي الأمريكي ليكس فريدمان: "أعتقد أنه في 25 كانون الثاني/يناير أو أي يوم آخر، سمّه 25 كانون الثاني/يناير ولا أمانع... وسنجلس (على طاولة المفاوضات) أولاً مع ترامب. نحن نتفق معه حول كيفية إيقاف الحرب... نحن نتفاوض معه أولاً وقبل كل شيء".
وتابع: "الأمر الثاني هو أوروبا، لأننا جزء من أوروبا، ومن المهم جدًا بالنسبة لنا أن يكون لأوروبا أيضًا صوت.... بعد ذلك، يمكننا التحدث مع الروس. فقط بهذه الطريقة، وليس فقط أن نجلس نحن الثلاثة على الفور (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب وزيلينسكي)".
وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية أمريكية لأنها "دولة قوية"، وفق وصفه. وفي الوقت ذاته، لم يفوت زيلينسكي فرصة الإشادة بترامب، الذي سبق له أن أهانه.
وقال: "ترامب أقوى من هاريس (كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الحالية، التي خسرت الانتخابات أمام ترامب)".
وأشار إلى أن أوكرانيا لم تتلق أبدًا نصف الأموال التي وعدت بها الولايات المتحدة، قائلا: "لقد تلقينا أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، من أوروبا، إذا أخذنا، على سبيل المثال، أموال الولايات المتحدة الأمريكية، خلال كل هذه الفترة من هذه الحرب، تم التصويت أو اتخاذ القرارات بنحو 177 مليار دولار. لنكن صادقين. ولم نحصل على نصف هذا المبلغ".
وأوضح زيلينسكي أنه مستعد لحل الصراع في أوكرانيا بضمانات الناتو للأراضي التي تسيطر عليها كييف.
وقال ترامب في 22 كانون الأول/ديسمبر إنه سينتظر اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل النزاع في أوكرانيا. ووفقا له فإن المواجهة لم تكن لتحدث في ظل رئاسته. وقال الرئيس الروسي، في اتصال مباشر مع مؤتمر صحفي، إنه مستعد للحديث مع ترامب، مشيرا إلى أنه إذا حدث اللقاء فسيكون لديهما ما يتحدثان عنه.
وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن طرح مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، وقال إن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية، من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
وأضاف أنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية.