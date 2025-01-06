https://sarabic.ae/20250106/ما-الذي-يحمله-السوداني-إلى-طهران-1096528763.html

ما الذي يحمله السوداني إلى طهران؟

ما الذي يحمله السوداني إلى طهران؟

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر إعلامية، بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إيران، يوم الأربعاء المقبل 8 يناير/ كانون الثاني الجاري. 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T13:18+0000

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ما الذي يحمله السوداني إلى طهران سبوتنيك عربي ما الذي يحمله السوداني إلى طهران

وتتضمّن الزيارة "بحث التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وتعزيز العلاقات الثنائية في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى بغداد، في سبتمبر (أيلول) الماضي"، حسبما ذكر بيان صادر عن مكتب السوداني.وتأتي الزيارة في ظل حديث عن ضغوط أمريكية على العراق لحل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وأزمة بين البلدين على خلفية صادرات الغاز الإيراني إلى بغداد.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الخبير الأمني العراقي سرمد البياتي: "من المؤكد أن هناك بعض الرسائل التي أرسلت من أمريكا إلى إيران أو من إيران إلى أمريكا، نظرا لما تشهده المنطقة من تطورات مهمة، وربما يكون الأمر متعلقا بفصائل المقاومة الإسلامية الموجودة بالعراق، والتي لديها ارتباط وثيق مع إيران، وقد يكون هناك ضغط دولي أو ضغط أمريكي بشكل خاص على الحكومة العراقية من أجل حل الفصائل على اعتبار أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قال ذلك وطلب من الحكومة العراقية ذلك، قبل أن يصل إلى كرسي الرئاسة".وأوضح المحلل السياسي العراقي كفاح محمود، أن "زيارة السوداني تضم 3 ملفات مهمة، يتقدمها الوضع في سوريا، والعلاقة بين دمشق وبغداد، وبين دمشق وطهران، بالإضافة إلى تداعيات التغيير الحاصل في سوريا على الأوضاع في العراق، خاصة ما يتعلق بالمليشيات التي كانت تعمل في سوريا، وتم سحبها بعد التغيير"، مشيرًا إلى أن "هناك رسالة إيجابية من الإدارة السورية الجديدة بأنه ليس هناك عدائية تجاه الدولتين، إنما نهاية لحقبة من الهيمنة الإيرانية والعراقية على سوريا".وحول ملف الفصائل المسلحة، قال كفاح محمود، إن "السوداني سيبحث في طهران أمر المليشيات وإنهاء السلاح المنفلت، وحل هذه المؤسسات ودمجها في المؤسسة الأمنية الرسمية"، مشيرًا إلى أن "الإيرانيين فهموا اللعبة جيدا خاصة أن تخليهم عن حلفائهم في لبنان وسوريا لا يمنحهم دفعة جديدة لدعم ميليشيات غير قانونية تعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية في العراق".وأوضح الخبير أن "تأجيل زيارة السوداني على ما يبدو كانت تتعلق بعدم التوافق داخل الإطار التنسيقي (الذي يحكم البلاد) حول هذا الملف حيث أن معظم أحزابة تمتلك أذرع ميليشياوية وهناك أكثر من فريق لديهم أراء مختلفة، خاصة أن هناك أزمة سياسية غير معلنة"، معربًا عن اعتقادة بأن "الإيرانيين باتوا الآن أكثر براغماتية في التعاطي مع الملفات الساخنة".وأضاف التميمي أن "العراق يمكن أن يواجه تبعات خطيرة إذا تعرّض لتهديد، وإيران تتفهم الضغوط التي تمارس على العراق، ولهذا أعتقد أن السوداني سيتحدث بأكثر صراحة هذه المرة مع الجانب الإيراني".وتابع أن "قائد "فيلق القدس"، الجنرال إسماعيل قآني، موجود الآن في العراق، وهو يدرك أن الوضع قد تغير، و يدرك أن بقاء العراق كدولة مستقلة لا تدخل في أي محور أمريكي أو إيراني قد يكون أفضل لإيران من تغيير يأتي بنظام غير صديق للجمهورية الإسلامية، مثلما حدث في سوريا".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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