https://sarabic.ae/20250106/ميقاتي-استمرار-انتهاكات-إسرائيل-والحديث-عن-نيتها-تمديد-مهلة-وقف-إطلاق-النار-أمر-مرفوض-1096544004.html

ميقاتي: استمرار انتهاكات إسرائيل والحديث عن نيتها تمديد مهلة وقف إطلاق النار أمر مرفوض

ميقاتي: استمرار انتهاكات إسرائيل والحديث عن نيتها تمديد مهلة وقف إطلاق النار أمر مرفوض

سبوتنيك عربي

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، لإلزام إسرائيل بوقف خروقات وقف إطلاق النار في بلاده. 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T20:13+0000

2025-01-06T20:13+0000

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وقال ‌‏ميقاتي إن "الحديث عن نية إسرائيل تمديد مهلة وقف إطلاق النار أمر مرفوض بشدة"، مطالبًا بوقف الخروقات الأمنية الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية والتدمير الممنهج للمنازل والمنشآت وانتهاك الأجواء اللبنانية.كما طالب ميقاتي، خلال لقائه هوكستين، بوضع جدول زمني واضح لاتمام الانسحاب الإسرائيلي قبل انتهاء مهلة الستين يوماً، واضعاً ما يحصل برسم الدول التي رعت التوصل إلى هذه الترتيبات واللجنة المكلفة الإشراف على تنفيذها.وبدأت وحدات الجيش اللبناني، في وقت سابق من اليوم، الانتشار في بلدة الناقورة جنوبي لبنان، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "وحدات الجيش حول بلدة الناقورة - صور، تمركزت وبدأت بالانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، آموس هوكستين، وذلك بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة".من جهته، قال المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، إنه "يتابع تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدًا أن "الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من الناقورة ومعظم مناطق القطاع الغربي من جنوب لبنان".وأضاف هوكستين أن "انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، سيتواصل حتى يخرج من كامل مناطق الجنوب ويتمكن الجيش اللبناني من الانتشار".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن "المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكّنها أن تصبح أقوى".وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان، اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، رصده لعناصر من "حزب الله" اللبناني، وهم ينقلون وسائل قتالية من مستودع للأسلحة في جنوب لبنان إلى مركبة قريبة، على حد قوله.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء الماضي، بأنه "بعد شهر من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، يستعد الجيش الإسرائيلي للانسحاب من واحدة من أهم الجبهات في الصراع هناك، حيث أن الجيش يخطط للانسحاب من الجبهة الغربية في جنوب لبنان، وهي المنطقة المقابلة لرأس الناقورة وشلومي ونهاريا".

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