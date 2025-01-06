الدفاع الفرنسية تؤكد فرار "العشرات" من القوات الأوكرانية الذين تلقوا تدريبات لديها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عائلات الأسرى الإسرائيليين تناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب، نعيم قاسم يؤكد أن قيادة المقاومة هي من تقرر متى وكيف تقاوم
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250106/وزارة-الدفاع-الفرنسية-تؤكد-فرار-العشرات-من-القوات-الأوكرانية-الذين-تلقوا-تدريبات-لديها-1096544705.html
الدفاع الفرنسية تؤكد فرار "العشرات" من القوات الأوكرانية الذين تلقوا تدريبات لديها
الدفاع الفرنسية تؤكد فرار "العشرات" من القوات الأوكرانية الذين تلقوا تدريبات لديها
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن "العشرات" من الجنود الأوكرانيين، الذين كانوا يتلقون تدريبات في فرنسا، فروا أثناء تواجدهم على الأراضي الفرنسية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T20:43+0000
2025-01-06T20:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101338/90/1013389025_0:157:2758:1708_1920x0_80_0_0_68ecab8bc80b129b377dfae51149e439.jpg
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن وزارة الدفاع الفرنسية، أنه "بحسب هيئة الأركان العامة، فإن الجيش الفرنسي، الذي قام بتدريب لواء أوكراني في فرنسا قبل إرساله إلى الجبهة، لاحظ وجود "عدة عشرات" من الفارين أثناء التدريب، في حين اعترفت القيادة الأوكرانية بوجود مشاكل داخل الوحدات".وأشار الممثل العسكري الفرنسي، نقلا عن تلك الوسائل، إلى أن "الفرار في فرنسا ليس جريمة. إذا فر شخص ما، فإن المدعي العام الفرنسي ليس لديه سلطة اعتقال هذا الشخص، والحق الممنوح للسلطات الأوكرانية على الأراضي الفرنسية هو مجرد حق تأديبي".وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه يجب على أوكرانيا أن تجري محادثات واقعية حول القضايا الإقليمية في إطار الصراع.وقال ماكرون، خلال كلمة ألقاها بالمؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين إنه على الأوكرانيين خوض محادثات واقعية حول الأراضي لأنهم وحدهم القادرين على القيام بذلك، بحثا عن تسوية للنزاع، في أعقاب اندلاع الصراع بأوكرانيا عام 2022.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20250106/ماكرون-يدعو-أوكرانيا-إلى-محادثات-واقعية-حول-القضايا-الإقليمية-1096533349.html
https://sarabic.ae/20250105/مسؤول-روسي-أوكرانيا-فقدت-السيطرة-على-منطقة-تحتوي-أهم-الثروات-الباطنية-1096510621.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101338/90/1013389025_137:0:2622:1864_1920x0_80_0_0_3d5040ca848afc7da855066124597b58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الفرنسية تؤكد فرار "العشرات" من القوات الأوكرانية الذين تلقوا تدريبات لديها

20:43 GMT 06.01.2025 (تم التحديث: 20:49 GMT 06.01.2025)
© Sputnik . Alexandr Maksimenko / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Sputnik . Alexandr Maksimenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن "العشرات" من الجنود الأوكرانيين، الذين كانوا يتلقون تدريبات في فرنسا، فروا أثناء تواجدهم على الأراضي الفرنسية.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن وزارة الدفاع الفرنسية، أنه "بحسب هيئة الأركان العامة، فإن الجيش الفرنسي، الذي قام بتدريب لواء أوكراني في فرنسا قبل إرساله إلى الجبهة، لاحظ وجود "عدة عشرات" من الفارين أثناء التدريب، في حين اعترفت القيادة الأوكرانية بوجود مشاكل داخل الوحدات".

وبحسب ممثل هيئة الأركان العامة الفرنسية، فإن العسكريين "كانوا في الثكنات الفرنسية وكان لهم الحق في المغادرة".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون يدعو أوكرانيا إلى محادثات واقعية حول القضايا الإقليمية
14:43 GMT
وأشار الممثل العسكري الفرنسي، نقلا عن تلك الوسائل، إلى أن "الفرار في فرنسا ليس جريمة. إذا فر شخص ما، فإن المدعي العام الفرنسي ليس لديه سلطة اعتقال هذا الشخص، والحق الممنوح للسلطات الأوكرانية على الأراضي الفرنسية هو مجرد حق تأديبي".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه يجب على أوكرانيا أن تجري محادثات واقعية حول القضايا الإقليمية في إطار الصراع.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول روسي: أوكرانيا فقدت السيطرة على منطقة تحتوي أهم الثروات الباطنية
أمس, 20:29 GMT
وقال ماكرون، خلال كلمة ألقاها بالمؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين إنه على الأوكرانيين خوض محادثات واقعية حول الأراضي لأنهم وحدهم القادرين على القيام بذلك، بحثا عن تسوية للنزاع، في أعقاب اندلاع الصراع بأوكرانيا عام 2022.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала