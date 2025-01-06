https://sarabic.ae/20250106/وزارة-الدفاع-الفرنسية-تؤكد-فرار-العشرات-من-القوات-الأوكرانية-الذين-تلقوا-تدريبات-لديها-1096544705.html

الدفاع الفرنسية تؤكد فرار "العشرات" من القوات الأوكرانية الذين تلقوا تدريبات لديها

الدفاع الفرنسية تؤكد فرار "العشرات" من القوات الأوكرانية الذين تلقوا تدريبات لديها

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن "العشرات" من الجنود الأوكرانيين، الذين كانوا يتلقون تدريبات في فرنسا، فروا أثناء تواجدهم على الأراضي الفرنسية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T20:43+0000

2025-01-06T20:43+0000

2025-01-06T20:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن وزارة الدفاع الفرنسية، أنه "بحسب هيئة الأركان العامة، فإن الجيش الفرنسي، الذي قام بتدريب لواء أوكراني في فرنسا قبل إرساله إلى الجبهة، لاحظ وجود "عدة عشرات" من الفارين أثناء التدريب، في حين اعترفت القيادة الأوكرانية بوجود مشاكل داخل الوحدات".وأشار الممثل العسكري الفرنسي، نقلا عن تلك الوسائل، إلى أن "الفرار في فرنسا ليس جريمة. إذا فر شخص ما، فإن المدعي العام الفرنسي ليس لديه سلطة اعتقال هذا الشخص، والحق الممنوح للسلطات الأوكرانية على الأراضي الفرنسية هو مجرد حق تأديبي".وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه يجب على أوكرانيا أن تجري محادثات واقعية حول القضايا الإقليمية في إطار الصراع.وقال ماكرون، خلال كلمة ألقاها بالمؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين إنه على الأوكرانيين خوض محادثات واقعية حول الأراضي لأنهم وحدهم القادرين على القيام بذلك، بحثا عن تسوية للنزاع، في أعقاب اندلاع الصراع بأوكرانيا عام 2022.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sarabic.ae/20250106/ماكرون-يدعو-أوكرانيا-إلى-محادثات-واقعية-حول-القضايا-الإقليمية-1096533349.html

https://sarabic.ae/20250105/مسؤول-روسي-أوكرانيا-فقدت-السيطرة-على-منطقة-تحتوي-أهم-الثروات-الباطنية-1096510621.html

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