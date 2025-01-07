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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
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صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20250107/الاتحاد-يهزم-الهلال-ويصعد-إلى-نصف-نهائي-كأس-خادم-الحرمين-الشريفين-فيديو-1096575914.html
الاتحاد يهزم الهلال ويصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. فيديو
الاتحاد يهزم الهلال ويصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. فيديو
سبوتنيك عربي
نجح نادي الاتحاد في التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على الهلال حامل اللقب بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما،... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T21:37+0000
2025-01-07T21:37+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي
مباريات الدوري السعودي
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بداية، تقدم الاتحاد بهدف عن طريق نجمه كريم بنزيما في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بينما تمكن سالم الدوسري من تسجيل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 72.وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، حيث سجل الهلال هدفا عن طريق ماركوس ليوناردو، قبل أن يتعادل كريم بنزيما قبل نهاية الوقت الإضافي للمباراة بحوالي 6 دقائق.بينما ألغى الحكم هدفا سجله الاتحاد السعودي في الدقيقة 118 ليتجه اللقاء لركلات الترجيح التي حسمت تأهل الاتحاد.وبنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، تأهل فريق الاتحاد إلى نصف النهائي على حساب الهلال، ليضرب موعدا مع غريمه التقليدي الشباب، وفي المقابل يلعب نادي القادسية مع فريق الرائد في الدور نفسه.ويشار إلى أن نادي الهلال بتلك النتيجة قد خسر أول ألقابه المحلية في الموسم الحالي بعدما حقق الثلاثية في الموسم الماضي، حيث نجح في حصد الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.
https://sarabic.ae/20241216/بنزيما-يفاجئ-اتحاد-جدة-ويستعد-للعودة-إلى-ريال-مدريد-والنادي-السعودي-يعلق-1095849462.html
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رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي

الاتحاد يهزم الهلال ويصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. فيديو

21:37 GMT 07.01.2025
© AP Photo / AZIZ SHAHمشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم
مشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / AZIZ SHAH
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نجح نادي الاتحاد في التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على الهلال حامل اللقب بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا.
بداية، تقدم الاتحاد بهدف عن طريق نجمه كريم بنزيما في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بينما تمكن سالم الدوسري من تسجيل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 72.
وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، حيث سجل الهلال هدفا عن طريق ماركوس ليوناردو، قبل أن يتعادل كريم بنزيما قبل نهاية الوقت الإضافي للمباراة بحوالي 6 دقائق.
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
مجتمع
بنزيما يفاجئ اتحاد جدة ويستعد للعودة إلى ريال مدريد... والنادي السعودي يعلق
16 ديسمبر 2024, 18:55 GMT
بينما ألغى الحكم هدفا سجله الاتحاد السعودي في الدقيقة 118 ليتجه اللقاء لركلات الترجيح التي حسمت تأهل الاتحاد.
وبنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، تأهل فريق الاتحاد إلى نصف النهائي على حساب الهلال، ليضرب موعدا مع غريمه التقليدي الشباب، وفي المقابل يلعب نادي القادسية مع فريق الرائد في الدور نفسه.
ويشار إلى أن نادي الهلال بتلك النتيجة قد خسر أول ألقابه المحلية في الموسم الحالي بعدما حقق الثلاثية في الموسم الماضي، حيث نجح في حصد الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.
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