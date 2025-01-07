https://sarabic.ae/20250107/الاتحاد-يهزم-الهلال-ويصعد-إلى-نصف-نهائي-كأس-خادم-الحرمين-الشريفين-فيديو-1096575914.html
الاتحاد يهزم الهلال ويصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. فيديو
الاتحاد يهزم الهلال ويصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. فيديو
سبوتنيك عربي
نجح نادي الاتحاد في التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على الهلال حامل اللقب بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما،... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T21:37+0000
2025-01-07T21:37+0000
2025-01-07T21:37+0000
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بداية، تقدم الاتحاد بهدف عن طريق نجمه كريم بنزيما في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بينما تمكن سالم الدوسري من تسجيل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 72.وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، حيث سجل الهلال هدفا عن طريق ماركوس ليوناردو، قبل أن يتعادل كريم بنزيما قبل نهاية الوقت الإضافي للمباراة بحوالي 6 دقائق.بينما ألغى الحكم هدفا سجله الاتحاد السعودي في الدقيقة 118 ليتجه اللقاء لركلات الترجيح التي حسمت تأهل الاتحاد.وبنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، تأهل فريق الاتحاد إلى نصف النهائي على حساب الهلال، ليضرب موعدا مع غريمه التقليدي الشباب، وفي المقابل يلعب نادي القادسية مع فريق الرائد في الدور نفسه.ويشار إلى أن نادي الهلال بتلك النتيجة قد خسر أول ألقابه المحلية في الموسم الحالي بعدما حقق الثلاثية في الموسم الماضي، حيث نجح في حصد الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.
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رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
الاتحاد يهزم الهلال ويصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. فيديو
نجح نادي الاتحاد في التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على الهلال حامل اللقب بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا.
بداية، تقدم الاتحاد بهدف عن طريق نجمه كريم بنزيما في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بينما تمكن سالم الدوسري من تسجيل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 72.
وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، حيث سجل الهلال هدفا عن طريق ماركوس ليوناردو، قبل أن يتعادل كريم بنزيما قبل نهاية الوقت الإضافي للمباراة بحوالي 6 دقائق.
16 ديسمبر 2024, 18:55 GMT
بينما ألغى الحكم هدفا سجله الاتحاد السعودي
في الدقيقة 118 ليتجه اللقاء لركلات الترجيح التي حسمت تأهل الاتحاد.
وبنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، تأهل فريق الاتحاد إلى نصف النهائي على حساب الهلال، ليضرب موعدا مع غريمه التقليدي الشباب، وفي المقابل يلعب نادي القادسية مع فريق الرائد في الدور نفسه.
ويشار إلى أن نادي الهلال
بتلك النتيجة قد خسر أول ألقابه المحلية في الموسم الحالي بعدما حقق الثلاثية في الموسم الماضي، حيث نجح في حصد الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.