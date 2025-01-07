https://sarabic.ae/20250107/بوتين-يبعث-برقية-تعزية-إلى-الرئيس-الصيني-في-ضحايا-الزلزال-الذي-ضرب-التبت--1096557083.html
بوتين يبعث برقية تعزية إلى الرئيس الصيني معزيا بضحايا الزلزال الذي ضرب التبت
بوتين يبعث برقية تعزية إلى الرئيس الصيني معزيا بضحايا الزلزال الذي ضرب التبت
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيه للرئيس الصيني شي جين بينغ، فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال، الذي ضرب إقليم التبت ذاتي... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T11:36+0000
2025-01-07T11:36+0000
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وجاء في بيان الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبل خالص التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال، الذي ضرب إقليم التبت ذاتي الحكم في الصين".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية، عن مقتل 53 شخصا بزلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر في منطقة التبت جنوب غربي الصين.وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن الزلزال وقع في محافظة دينغري في مدينة شيغاتسي بمنطقة شيتسانغ التابعة للتبت الذاتية الحكم جنوب غربي الصين، في الساعة 9:05 بتوقيت بكين.وأكد المركز الصيني وقوع الزلزال في الساعة 9:05 صباح اليوم (بتوقيت بكين).
https://sarabic.ae/20250107/مقتل-36-شخصا-في-زلزال-بقوة-68-درجات-في-التبت-الصينية-1096547995.html
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بوتين يبعث برقية تعزية إلى الرئيس الصيني معزيا بضحايا الزلزال الذي ضرب التبت
11:36 GMT 07.01.2025 (تم التحديث: 11:37 GMT 07.01.2025)
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيه للرئيس الصيني شي جين بينغ، فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال، الذي ضرب إقليم التبت ذاتي الحكم في الصين.
وجاء في بيان الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبل خالص التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال، الذي ضرب إقليم التبت ذاتي الحكم في الصين".
وأضاف بوتين أن روسيا تشارك حزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة لهذه الكارثة الطبيعية، وتأمل أيضًا في الشفاء العاجل لجميع المتضررين.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية، عن مقتل 53 شخصا بزلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر في منطقة التبت جنوب غربي الصين.
وقال المركز الصيني لشبكات الزلازل، إن "زلزالا قوته 6.8 درجات هز شيغاتسي ثاني أكبر مدينة في التبت والمنطقة المحيطة"، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن "زلزالا بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين".
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن الزلزال وقع في محافظة دينغري في مدينة شيغاتسي بمنطقة شيتسانغ التابعة للتبت الذاتية الحكم جنوب غربي الصين، في الساعة 9:05 بتوقيت بكين.