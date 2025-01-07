بوتين يبعث برقية تعزية إلى الرئيس الصيني معزيا بضحايا الزلزال الذي ضرب التبت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250107/بوتين-يبعث-برقية-تعزية-إلى-الرئيس-الصيني-في-ضحايا-الزلزال-الذي-ضرب-التبت--1096557083.html
بوتين يبعث برقية تعزية إلى الرئيس الصيني معزيا بضحايا الزلزال الذي ضرب التبت
بوتين يبعث برقية تعزية إلى الرئيس الصيني معزيا بضحايا الزلزال الذي ضرب التبت
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيه للرئيس الصيني شي جين بينغ، فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال، الذي ضرب إقليم التبت ذاتي... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T11:36+0000
2025-01-07T11:37+0000
روسيا
الصين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088880235_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_6045cf805d955250795369982443fe9e.jpg
وجاء في بيان الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبل خالص التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال، الذي ضرب إقليم التبت ذاتي الحكم في الصين".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية، عن مقتل 53 شخصا بزلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر في منطقة التبت جنوب غربي الصين.وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن الزلزال وقع في محافظة دينغري في مدينة شيغاتسي بمنطقة شيتسانغ التابعة للتبت الذاتية الحكم جنوب غربي الصين، في الساعة 9:05 بتوقيت بكين.وأكد المركز الصيني وقوع الزلزال في الساعة 9:05 صباح اليوم (بتوقيت بكين).
https://sarabic.ae/20250107/مقتل-36-شخصا-في-زلزال-بقوة-68-درجات-في-التبت-الصينية-1096547995.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088880235_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_094f94afa5f5040e34279a025e1d5315.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, العالم
روسيا, الصين, العالم

بوتين يبعث برقية تعزية إلى الرئيس الصيني معزيا بضحايا الزلزال الذي ضرب التبت

11:36 GMT 07.01.2025 (تم التحديث: 11:37 GMT 07.01.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيه للرئيس الصيني شي جين بينغ، فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال، الذي ضرب إقليم التبت ذاتي الحكم في الصين.
وجاء في بيان الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبل خالص التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال، الذي ضرب إقليم التبت ذاتي الحكم في الصين".

وأضاف بوتين أن روسيا تشارك حزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة لهذه الكارثة الطبيعية، وتأمل أيضًا في الشفاء العاجل لجميع المتضررين.

زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
مجتمع
مقتل 53 شخصا في زلزال بقوة 6.8 درجات في التبت الصينية
05:02 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية، عن مقتل 53 شخصا بزلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر في منطقة التبت جنوب غربي الصين.

وقال المركز الصيني لشبكات الزلازل، إن "زلزالا قوته 6.8 درجات هز شيغاتسي ثاني أكبر مدينة في التبت والمنطقة المحيطة"، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن "زلزالا بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين".

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن الزلزال وقع في محافظة دينغري في مدينة شيغاتسي بمنطقة شيتسانغ التابعة للتبت الذاتية الحكم جنوب غربي الصين، في الساعة 9:05 بتوقيت بكين.
وأكد المركز الصيني وقوع الزلزال في الساعة 9:05 صباح اليوم (بتوقيت بكين).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала