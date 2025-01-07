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حزب "الكرامة" الجزائري ردا على تصريحات ماكرون: لا يحق لأحد إعطاءنا دروسا
حزب "الكرامة" الجزائري ردا على تصريحات ماكرون: لا يحق لأحد إعطاءنا دروسا
سبوتنيك عربي
أكد حزب "الكرامة" الجزائري، أنه "لا يحق لأي أحد إعطاءنا دروسا فنحن أساتذة الدنيا وسادتها في الأخلاق والشرف"، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T11:19+0000
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وأشار الحزب، في بيان له، إلى أن "الرئيس الفرنسي، حشر نفسه في قضية الموقوف لدى العدالة الجزائرية، المدعو بوعلام صنصال، الذي ارتكب عدة جرائم منها التشكيك في الوحدة الترابية للجزائر".واستهجن الحزب "خطاب ماكرون الممزوج بمغازلة الشعب الجزائري من جهة، ومن جهة أخرى، يتلفظ بأوامر لأجل إطلاق سراح الكاتب صنصال"، مشيرًا إلى أن "قضية جماجم الشهداء المأسورة في متاحف فرنسا، خير دليل، وقضية الألغام التي لا زالت تحصد أرواح الجزائريين والنفايات النووية المتواجدة لحد الآن بصحراء الجزائر".واستغرب الحزب "من الضجة الإعلامية الفرنسية التي صاحبت هذا التوقيف القانوني، وانخراط بعض القنوات الرسمية في هذه العملية القذرة بمحاولات بائسة لإحداث نوع من الضغوطات لأجل إطلاق سراحه"، بحسب ما نقله موقع "النهار".
https://sarabic.ae/20241230/تبون-يوجه-رسالة-إلى-الجزائريين-المقيمين-في-الخارج-1096326217.html
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

حزب "الكرامة" الجزائري ردا على تصريحات ماكرون: لا يحق لأحد إعطاءنا دروسا

11:19 GMT 07.01.2025
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaranعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaran
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أكد حزب "الكرامة" الجزائري، أنه "لا يحق لأي أحد إعطاءنا دروسا فنحن أساتذة الدنيا وسادتها في الأخلاق والشرف"، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتدخله في الشؤون الداخلية للجزائر.
وأشار الحزب، في بيان له، إلى أن "الرئيس الفرنسي، حشر نفسه في قضية الموقوف لدى العدالة الجزائرية، المدعو بوعلام صنصال، الذي ارتكب عدة جرائم منها التشكيك في الوحدة الترابية للجزائر".

وتابع الحزب أن "الخطاب السنوي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمام البرلمان بغرفتيه في نهاية السنة الماضية، كان واضحا وصريحا بشأن الكاتب المجهول الهوية المدعو بوعلام صنصال، معتبرا إياه قضية داخلية سيادية تتعلق بثوابت الأمة الجزائرية".

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واستهجن الحزب "خطاب ماكرون الممزوج بمغازلة الشعب الجزائري من جهة، ومن جهة أخرى، يتلفظ بأوامر لأجل إطلاق سراح الكاتب صنصال"، مشيرًا إلى أن "قضية جماجم الشهداء المأسورة في متاحف فرنسا، خير دليل، وقضية الألغام التي لا زالت تحصد أرواح الجزائريين والنفايات النووية المتواجدة لحد الآن بصحراء الجزائر".
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واستغرب الحزب "من الضجة الإعلامية الفرنسية التي صاحبت هذا التوقيف القانوني، وانخراط بعض القنوات الرسمية في هذه العملية القذرة بمحاولات بائسة لإحداث نوع من الضغوطات لأجل إطلاق سراحه"، بحسب ما نقله موقع "النهار".
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