قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في لبنان... نواب لبنانيون يحددون توجهاتهم عبر "سبوتنيك": تفاؤل حذر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250107/قبل-أيام-من-الانتخابات-الرئاسية-في-لبنان-نواب-لبنانيون-يحددون-توجهاتهم-عبر-سبوتنيك-تفاؤل-حذر-1096551634.html
قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في لبنان... نواب لبنانيون يحددون توجهاتهم عبر "سبوتنيك": تفاؤل حذر
قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في لبنان... نواب لبنانيون يحددون توجهاتهم عبر "سبوتنيك": تفاؤل حذر
سبوتنيك عربي
أعرب النائب اللبناني والمرشح للانتخابات الرئاسية نعمة إفرام، عن تفاؤله بخصوص الاستحقاق الرئاسي في لبنان، مشيراً إلى أن "هذه طبيعته، حيث بدأ يلمس تزايدًا في حذر... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T09:07+0000
2025-01-07T09:07+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101866/53/1018665362_0:106:1018:679_1920x0_80_0_0_eadedd748ac0d3cad0142ec56c733718.jpg
وأضاف إفرام، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا التعاطي الإيجابي من النواب يُعتبر أمرًا مهمًا وجديدًا في سياق المرحلة الحالية"، مؤكدًا أن "الوفاق الداخلي والخارجي يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة، حيث يجب على جميع النواب أن يتعاملوا مع التحديات بحذر"، مشدداً على "ضرورة وجود توافق بين القوى السياسية لمصلحة لبنان".وفي ما يتعلق بترشحه للرئاسة، أكد إفرام أنه من المبكر الحديث عن انسحابه لصالح قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، مبينًا أنّه ترشح استنادًا إلى برنامج انتخابي وضعه قبل ثلاث سنوات، على حد قوله.وشدد إفرام على أن "غياب الوفاق سيؤدي إلى مشكلات في تشكيل الحكومة والسياسة في لبنان"، حيث قال: "إذا لم يحصل الوفاق، ستسود سياسة التعطيل"، وأضاف أن "لبنان بحاجة إلى توافق على المرشح الرئاسي لضمان استقرار النظام".من جانبه، قال النائب في البرلمان اللبناني إلياس جرادي، إن "زيارة الموفدين إلى لبنان أمر طبيعي، وهو يعكس تفاعل المجتمع الدولي مع الوضع اللبناني"، وأشار إلى أن هناك قوى تحاول التأثير بشكل مشروع، وهو أمر يفهمه ويقدره، إلا أن العيب الحقيقي يكمن في لبنان نفسه الذي استدعى وجود لجنة خماسية لإدارة الأمور، بحسب قوله.ولفت جرادي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "من غير المقبول أن يكون القرار اللبناني مرهونًا بالخارج"، مشيرًا إلى أن "لبنان ليس جزيرة سياسية معزولة، بل يجب أن يتخذ قراراته داخليًا ويطمئن جميع الأفرقاء السياسيين"، واعتبر أن "الاتفاق الداخلي هو جوهر الديمقراطية"، قائلًا إن "لبنان بحاجة إلى حوار داخلي جاد بين الأفرقاء لاختيار رئيس توافقي".كما أشار جرادي إلى أن "الفراغ الرئاسي قاتل ولا يمكن للبنان أن يستمر في ظل هذه الفوضى"، مؤكداً أنه "إذا لم يتم انتخاب رئيس من خلال حوار داخلي وتوافق، سيتم اعتماد الخيار الديمقراطي البحت، وهو أن الفائز بالحصول على 65 صوتًا في البرلمان يصبح رئيسًا". ورغم ذلك، شدد جرادي على أنه لن يعتبر نفسه مهزومًا في حال عدم انتخاب مرشح قوى المعارضة، بل سيعتبر أن "من انتصر هو لبنان"، وأضاف أنّ مسؤوليتهم تبدأ بعد ذلك في دعم الرئيس المنتخب بغض النظر عن مرجعيته.واعتبر جرادي أنه "من حق كل فريق أن يعبر عن من لا يريد انتخابه، ولكن من واجبهم أمام جمهورهم أن يقولوا من هو المرشح الذي يريدون انتخابه، فالتعطيل لا يخدم أحدًا".
https://sarabic.ae/20250106/ميقاتي-استمرار-انتهاكات-إسرائيل-والحديث-عن-نيتها-تمديد-مهلة-وقف-إطلاق-النار-أمر-مرفوض-1096544004.html
https://sarabic.ae/20250106/هوكستين-الجيش-الإسرائيلي-بدأ-الانسحاب-من-الناقورة-ومعظم-مناطق-القطاع-الغربي-من-جنوب-لبنان-1096539533.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101866/53/1018665362_87:0:992:679_1920x0_80_0_0_6f295c3b25f950b695875bfaf3f32361.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك

قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في لبنان... نواب لبنانيون يحددون توجهاتهم عبر "سبوتنيك": تفاؤل حذر

09:07 GMT 07.01.2025
© Sputnik . Zahraa el amerالانتخابات اللبنانية
الانتخابات اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Sputnik . Zahraa el amer
تابعنا عبر
حصري
أعرب النائب اللبناني والمرشح للانتخابات الرئاسية نعمة إفرام، عن تفاؤله بخصوص الاستحقاق الرئاسي في لبنان، مشيراً إلى أن "هذه طبيعته، حيث بدأ يلمس تزايدًا في حذر النواب والأحزاب السياسية من الوضع، معتبرين أنه من الضروري جدًا انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من الشهر الجاري".
وأضاف إفرام، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا التعاطي الإيجابي من النواب يُعتبر أمرًا مهمًا وجديدًا في سياق المرحلة الحالية"، مؤكدًا أن "الوفاق الداخلي والخارجي يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة، حيث يجب على جميع النواب أن يتعاملوا مع التحديات بحذر"، مشدداً على "ضرورة وجود توافق بين القوى السياسية لمصلحة لبنان".

وأوضح النائب اللبناني أن "لبنان بحاجة لعلاقات مميزة مع محيطه والمجتمع الدولي، ومن هنا تبرز أهمية الوفاق الداخلي والخارجي في تسهيل انتخاب الرئيس".

وفي ما يتعلق بترشحه للرئاسة، أكد إفرام أنه من المبكر الحديث عن انسحابه لصالح قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، مبينًا أنّه ترشح استنادًا إلى برنامج انتخابي وضعه قبل ثلاث سنوات، على حد قوله.
نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
ميقاتي: استمرار انتهاكات إسرائيل والحديث عن نيتها تمديد مهلة وقف إطلاق النار أمر مرفوض
أمس, 20:13 GMT

وأشار إفرام إلى أنه "في حال حصل إجماع عام في لبنان على شخصٍ ما، فسأبني على الشيء مقتضاه". وأضاف أنّ "النظام اللبناني التوافقي يقتضي أن تُمثل جميع القوى السياسية في الحكومة، وإذا لم يحصل الوفاق داخل البرلمان، فإن هذا يعني عدم قدرة الحكومة على أداء دورها"، وأكد أنه "إذا لم يتحقق توافق بين اليوم وغدٍ على قائد الجيش، فإن حظوظه الرئاسية سترتفع بشكل ملحوظ".

وشدد إفرام على أن "غياب الوفاق سيؤدي إلى مشكلات في تشكيل الحكومة والسياسة في لبنان"، حيث قال: "إذا لم يحصل الوفاق، ستسود سياسة التعطيل"، وأضاف أن "لبنان بحاجة إلى توافق على المرشح الرئاسي لضمان استقرار النظام".
من جانبه، قال النائب في البرلمان اللبناني إلياس جرادي، إن "زيارة الموفدين إلى لبنان أمر طبيعي، وهو يعكس تفاعل المجتمع الدولي مع الوضع اللبناني"، وأشار إلى أن هناك قوى تحاول التأثير بشكل مشروع، وهو أمر يفهمه ويقدره، إلا أن العيب الحقيقي يكمن في لبنان نفسه الذي استدعى وجود لجنة خماسية لإدارة الأمور، بحسب قوله.
ولفت جرادي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "من غير المقبول أن يكون القرار اللبناني مرهونًا بالخارج"، مشيرًا إلى أن "لبنان ليس جزيرة سياسية معزولة، بل يجب أن يتخذ قراراته داخليًا ويطمئن جميع الأفرقاء السياسيين"، واعتبر أن "الاتفاق الداخلي هو جوهر الديمقراطية"، قائلًا إن "لبنان بحاجة إلى حوار داخلي جاد بين الأفرقاء لاختيار رئيس توافقي".

وأبدى جرادي دعمه لمشروع انتخاب رئيس توافقي، مشيرًا إلى أنه "بدأ السباق السياسي من خلال طرح 4 أسماء تمثل الرئيس الجامع الذي يطمئن جميع اللبنانيين، خاصة الشباب والشابات"، وشدّد أنه "يرى في قائد الجيش اللبناني المواصفات التي تجمع اللبنانيين، رغم العائق الدستوري الذي يمنعه من الترشح حاليًا"، معبّراً عن "أمله في إزالة هذا العائق الدستوري، لكن في حال لم يحدث ذلك"، أبدى جرادي "استعداده لدعم أي مرشح آخر في حال كان حظوظه مرتفعة".

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
هوكستين: الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من الناقورة ومعظم مناطق القطاع الغربي من جنوب لبنان
أمس, 18:02 GMT
كما أشار جرادي إلى أن "الفراغ الرئاسي قاتل ولا يمكن للبنان أن يستمر في ظل هذه الفوضى"، مؤكداً أنه "إذا لم يتم انتخاب رئيس من خلال حوار داخلي وتوافق، سيتم اعتماد الخيار الديمقراطي البحت، وهو أن الفائز بالحصول على 65 صوتًا في البرلمان يصبح رئيسًا". ورغم ذلك، شدد جرادي على أنه لن يعتبر نفسه مهزومًا في حال عدم انتخاب مرشح قوى المعارضة، بل سيعتبر أن "من انتصر هو لبنان"، وأضاف أنّ مسؤوليتهم تبدأ بعد ذلك في دعم الرئيس المنتخب بغض النظر عن مرجعيته.

وفي ما يتعلق بالمخاوف الطائفية، أكد ضيف "سبوتنيك"، أنّ "مقاومة الطائفة الشيعية كانت حاسمة في مواجهة المخططات الخارجية التي كانت تستهدف لبنان"، وأضاف أنّ "هذه الطائفة التي كانت تتهم بكونها غير لبنانية هي التي دافعت عن لبنان مع دور الجيش اللبناني، وأجهضت المخططات العدوانية". وأعرب عن "أمله في أن يكون الخطاب الطائفي الذي ظهر في الأيام الماضية آخر مخلفات هذه المخططات"، مشددًا على أنّ "جميع الفرقاء السياسيين في لبنان يجب أن يتجاوزوا هذه الانقسامات".

واعتبر جرادي أنه "من حق كل فريق أن يعبر عن من لا يريد انتخابه، ولكن من واجبهم أمام جمهورهم أن يقولوا من هو المرشح الذي يريدون انتخابه، فالتعطيل لا يخدم أحدًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала