https://sarabic.ae/20250107/قبل-أيام-من-الانتخابات-الرئاسية-في-لبنان-نواب-لبنانيون-يحددون-توجهاتهم-عبر-سبوتنيك-تفاؤل-حذر-1096551634.html
قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في لبنان... نواب لبنانيون يحددون توجهاتهم عبر "سبوتنيك": تفاؤل حذر
قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في لبنان... نواب لبنانيون يحددون توجهاتهم عبر "سبوتنيك": تفاؤل حذر
سبوتنيك عربي
أعرب النائب اللبناني والمرشح للانتخابات الرئاسية نعمة إفرام، عن تفاؤله بخصوص الاستحقاق الرئاسي في لبنان، مشيراً إلى أن "هذه طبيعته، حيث بدأ يلمس تزايدًا في حذر... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف إفرام، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا التعاطي الإيجابي من النواب يُعتبر أمرًا مهمًا وجديدًا في سياق المرحلة الحالية"، مؤكدًا أن "الوفاق الداخلي والخارجي يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة، حيث يجب على جميع النواب أن يتعاملوا مع التحديات بحذر"، مشدداً على "ضرورة وجود توافق بين القوى السياسية لمصلحة لبنان".وفي ما يتعلق بترشحه للرئاسة، أكد إفرام أنه من المبكر الحديث عن انسحابه لصالح قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، مبينًا أنّه ترشح استنادًا إلى برنامج انتخابي وضعه قبل ثلاث سنوات، على حد قوله.وشدد إفرام على أن "غياب الوفاق سيؤدي إلى مشكلات في تشكيل الحكومة والسياسة في لبنان"، حيث قال: "إذا لم يحصل الوفاق، ستسود سياسة التعطيل"، وأضاف أن "لبنان بحاجة إلى توافق على المرشح الرئاسي لضمان استقرار النظام".من جانبه، قال النائب في البرلمان اللبناني إلياس جرادي، إن "زيارة الموفدين إلى لبنان أمر طبيعي، وهو يعكس تفاعل المجتمع الدولي مع الوضع اللبناني"، وأشار إلى أن هناك قوى تحاول التأثير بشكل مشروع، وهو أمر يفهمه ويقدره، إلا أن العيب الحقيقي يكمن في لبنان نفسه الذي استدعى وجود لجنة خماسية لإدارة الأمور، بحسب قوله.ولفت جرادي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "من غير المقبول أن يكون القرار اللبناني مرهونًا بالخارج"، مشيرًا إلى أن "لبنان ليس جزيرة سياسية معزولة، بل يجب أن يتخذ قراراته داخليًا ويطمئن جميع الأفرقاء السياسيين"، واعتبر أن "الاتفاق الداخلي هو جوهر الديمقراطية"، قائلًا إن "لبنان بحاجة إلى حوار داخلي جاد بين الأفرقاء لاختيار رئيس توافقي".كما أشار جرادي إلى أن "الفراغ الرئاسي قاتل ولا يمكن للبنان أن يستمر في ظل هذه الفوضى"، مؤكداً أنه "إذا لم يتم انتخاب رئيس من خلال حوار داخلي وتوافق، سيتم اعتماد الخيار الديمقراطي البحت، وهو أن الفائز بالحصول على 65 صوتًا في البرلمان يصبح رئيسًا". ورغم ذلك، شدد جرادي على أنه لن يعتبر نفسه مهزومًا في حال عدم انتخاب مرشح قوى المعارضة، بل سيعتبر أن "من انتصر هو لبنان"، وأضاف أنّ مسؤوليتهم تبدأ بعد ذلك في دعم الرئيس المنتخب بغض النظر عن مرجعيته.واعتبر جرادي أنه "من حق كل فريق أن يعبر عن من لا يريد انتخابه، ولكن من واجبهم أمام جمهورهم أن يقولوا من هو المرشح الذي يريدون انتخابه، فالتعطيل لا يخدم أحدًا".
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك
قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في لبنان... نواب لبنانيون يحددون توجهاتهم عبر "سبوتنيك": تفاؤل حذر
حصري
أعرب النائب اللبناني والمرشح للانتخابات الرئاسية نعمة إفرام، عن تفاؤله بخصوص الاستحقاق الرئاسي في لبنان، مشيراً إلى أن "هذه طبيعته، حيث بدأ يلمس تزايدًا في حذر النواب والأحزاب السياسية من الوضع، معتبرين أنه من الضروري جدًا انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من الشهر الجاري".
وأضاف إفرام، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا التعاطي الإيجابي من النواب يُعتبر أمرًا مهمًا وجديدًا في سياق المرحلة الحالية"، مؤكدًا أن "الوفاق الداخلي والخارجي يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة، حيث يجب على جميع النواب أن يتعاملوا مع التحديات بحذر"، مشدداً على "ضرورة وجود توافق بين القوى السياسية لمصلحة لبنان".
وأوضح النائب اللبناني أن "لبنان بحاجة لعلاقات مميزة مع محيطه والمجتمع الدولي، ومن هنا تبرز أهمية الوفاق الداخلي والخارجي في تسهيل انتخاب الرئيس".
وفي ما يتعلق بترشحه للرئاسة، أكد إفرام أنه من المبكر الحديث عن انسحابه لصالح قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، مبينًا أنّه ترشح استنادًا إلى برنامج انتخابي وضعه قبل ثلاث سنوات، على حد قوله.
وأشار إفرام إلى أنه "في حال حصل إجماع عام في لبنان على شخصٍ ما، فسأبني على الشيء مقتضاه". وأضاف أنّ "النظام اللبناني التوافقي يقتضي أن تُمثل جميع القوى السياسية في الحكومة، وإذا لم يحصل الوفاق داخل البرلمان، فإن هذا يعني عدم قدرة الحكومة على أداء دورها"، وأكد أنه "إذا لم يتحقق توافق بين اليوم وغدٍ على قائد الجيش، فإن حظوظه الرئاسية سترتفع بشكل ملحوظ".
وشدد إفرام على أن "غياب الوفاق سيؤدي إلى مشكلات في تشكيل الحكومة والسياسة في لبنان"، حيث قال: "إذا لم يحصل الوفاق، ستسود سياسة التعطيل"، وأضاف أن "لبنان بحاجة إلى توافق على المرشح الرئاسي
لضمان استقرار النظام".
من جانبه، قال النائب في البرلمان اللبناني إلياس جرادي، إن "زيارة الموفدين إلى لبنان أمر طبيعي، وهو يعكس تفاعل المجتمع الدولي مع الوضع اللبناني"، وأشار إلى أن هناك قوى تحاول التأثير بشكل مشروع، وهو أمر يفهمه ويقدره، إلا أن العيب الحقيقي يكمن في لبنان نفسه الذي استدعى وجود لجنة خماسية لإدارة الأمور، بحسب قوله.
ولفت جرادي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "من غير المقبول أن يكون القرار اللبناني مرهونًا بالخارج"، مشيرًا إلى أن "لبنان ليس جزيرة سياسية معزولة، بل يجب أن يتخذ قراراته داخليًا ويطمئن جميع الأفرقاء السياسيين"، واعتبر أن "الاتفاق الداخلي هو جوهر الديمقراطية"، قائلًا إن "لبنان بحاجة إلى حوار داخلي جاد بين الأفرقاء لاختيار رئيس توافقي".
وأبدى جرادي دعمه لمشروع انتخاب رئيس توافقي، مشيرًا إلى أنه "بدأ السباق السياسي من خلال طرح 4 أسماء تمثل الرئيس الجامع الذي يطمئن جميع اللبنانيين، خاصة الشباب والشابات"، وشدّد أنه "يرى في قائد الجيش اللبناني المواصفات التي تجمع اللبنانيين، رغم العائق الدستوري الذي يمنعه من الترشح حاليًا"، معبّراً عن "أمله في إزالة هذا العائق الدستوري، لكن في حال لم يحدث ذلك"، أبدى جرادي "استعداده لدعم أي مرشح آخر في حال كان حظوظه مرتفعة".
كما أشار جرادي إلى أن "الفراغ الرئاسي قاتل ولا يمكن للبنان أن يستمر في ظل هذه الفوضى"، مؤكداً أنه "إذا لم يتم انتخاب رئيس من خلال حوار داخلي وتوافق، سيتم اعتماد الخيار الديمقراطي البحت، وهو أن الفائز بالحصول على 65 صوتًا في البرلمان يصبح رئيسًا". ورغم ذلك، شدد جرادي على أنه لن يعتبر نفسه مهزومًا في حال عدم انتخاب مرشح قوى المعارضة، بل سيعتبر أن "من انتصر هو لبنان"، وأضاف أنّ مسؤوليتهم تبدأ بعد ذلك في دعم الرئيس المنتخب بغض النظر عن مرجعيته.
وفي ما يتعلق بالمخاوف الطائفية، أكد ضيف "سبوتنيك"، أنّ "مقاومة الطائفة الشيعية كانت حاسمة في مواجهة المخططات الخارجية التي كانت تستهدف لبنان"، وأضاف أنّ "هذه الطائفة التي كانت تتهم بكونها غير لبنانية هي التي دافعت عن لبنان مع دور الجيش اللبناني، وأجهضت المخططات العدوانية". وأعرب عن "أمله في أن يكون الخطاب الطائفي الذي ظهر في الأيام الماضية آخر مخلفات هذه المخططات"، مشددًا على أنّ "جميع الفرقاء السياسيين في لبنان يجب أن يتجاوزوا هذه الانقسامات".
واعتبر جرادي أنه "من حق كل فريق أن يعبر عن من لا يريد انتخابه، ولكن من واجبهم أمام جمهورهم أن يقولوا من هو المرشح الذي يريدون انتخابه، فالتعطيل لا يخدم أحدًا".