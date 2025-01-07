كلب يهاجم فيلا... وهذه نتيجة "تكبير الرأس"... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الجنود الأوكرانيون يفرون من معسكرات التدريب في فرنسا كي لا يعودوا إلى بلادهم
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250107/كلب-يهاجم-فيلا-وهذه-نتيجة-تكبير-الرأس-فيديو---1096564055.html
كلب يهاجم فيلا... وهذه نتيجة "تكبير الرأس"... فيديو
كلب يهاجم فيلا... وهذه نتيجة "تكبير الرأس"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لكلب حاول مطاردة فيل كان يتجول في منطقة سكنية في الهند. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T14:01+0000
2025-01-07T14:01+0000
مجتمع
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وتظهر اللقطات كيف بدأ الكلب بالنباح بوجه الفيل عندما كان يتجول في الشارع، ليقف الفيل وينظر إلى الكلب نظرة ساخرة وبعدها بدأ في الهجوم نحوه، في مشهد يلخص فكرة "تكبير الرأس" والعناد وعدم تقدير الموقف بشكل صحيح.ويعرف عن الفيلة أنها من الحيوانات المسالمة في الغالب، إلا أنها تنطلق بسرعة عندما تتعرض للتهديد أو لحماية صغارها، وفي المجتمعات الريفية، وردت تقارير عن قيام الأفيال بمداهمة القرى وإظهار سلوك عدواني تجاه البشر عندما تشعر بالتهديد، وفي الهند، يموت نحو 400 شخص كل عام بسبب هجمات الأفيال.ثعابين عملاقة تظهر في السودان... فيديوحنان الأم في الحيوانات... مشاهد لأنثى دب الباندا وهي تختبئ في أحضان والدتها كالطفل الرضيع... فيديو
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نادي الفيديو

كلب يهاجم فيلا... وهذه نتيجة "تكبير الرأس"... فيديو

14:01 GMT 07.01.2025
© Photo / Xكلب يهاجم فيلا في الهند
كلب يهاجم فيلا في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لكلب حاول مطاردة فيل كان يتجول في منطقة سكنية في الهند.
وتظهر اللقطات كيف بدأ الكلب بالنباح بوجه الفيل عندما كان يتجول في الشارع، ليقف الفيل وينظر إلى الكلب نظرة ساخرة وبعدها بدأ في الهجوم نحوه، في مشهد يلخص فكرة "تكبير الرأس" والعناد وعدم تقدير الموقف بشكل صحيح.
ويعرف عن الفيلة أنها من الحيوانات المسالمة في الغالب، إلا أنها تنطلق بسرعة عندما تتعرض للتهديد أو لحماية صغارها، وفي المجتمعات الريفية، وردت تقارير عن قيام الأفيال بمداهمة القرى وإظهار سلوك عدواني تجاه البشر عندما تشعر بالتهديد، وفي الهند، يموت نحو 400 شخص كل عام بسبب هجمات الأفيال.
ثعابين عملاقة تظهر في السودان... فيديو
حنان الأم في الحيوانات... مشاهد لأنثى دب الباندا وهي تختبئ في أحضان والدتها كالطفل الرضيع... فيديو
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