https://sarabic.ae/20250107/كلب-يهاجم-فيلا-وهذه-نتيجة-تكبير-الرأس-فيديو---1096564055.html
كلب يهاجم فيلا... وهذه نتيجة "تكبير الرأس"... فيديو
كلب يهاجم فيلا... وهذه نتيجة "تكبير الرأس"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لكلب حاول مطاردة فيل كان يتجول في منطقة سكنية في الهند. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T14:01+0000
2025-01-07T14:01+0000
2025-01-07T14:01+0000
مجتمع
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وتظهر اللقطات كيف بدأ الكلب بالنباح بوجه الفيل عندما كان يتجول في الشارع، ليقف الفيل وينظر إلى الكلب نظرة ساخرة وبعدها بدأ في الهجوم نحوه، في مشهد يلخص فكرة "تكبير الرأس" والعناد وعدم تقدير الموقف بشكل صحيح.ويعرف عن الفيلة أنها من الحيوانات المسالمة في الغالب، إلا أنها تنطلق بسرعة عندما تتعرض للتهديد أو لحماية صغارها، وفي المجتمعات الريفية، وردت تقارير عن قيام الأفيال بمداهمة القرى وإظهار سلوك عدواني تجاه البشر عندما تشعر بالتهديد، وفي الهند، يموت نحو 400 شخص كل عام بسبب هجمات الأفيال.ثعابين عملاقة تظهر في السودان... فيديوحنان الأم في الحيوانات... مشاهد لأنثى دب الباندا وهي تختبئ في أحضان والدتها كالطفل الرضيع... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
كلب يهاجم فيلا... وهذه نتيجة "تكبير الرأس"... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لكلب حاول مطاردة فيل كان يتجول في منطقة سكنية في الهند.
وتظهر اللقطات كيف بدأ الكلب بالنباح بوجه الفيل عندما كان يتجول في الشارع، ليقف الفيل وينظر إلى الكلب نظرة ساخرة وبعدها بدأ في الهجوم نحوه، في مشهد يلخص فكرة "تكبير الرأس" والعناد وعدم تقدير الموقف بشكل صحيح.
ويعرف عن الفيلة أنها من الحيوانات المسالمة في الغالب، إلا أنها تنطلق بسرعة عندما تتعرض للتهديد أو لحماية صغارها، وفي المجتمعات الريفية، وردت تقارير عن قيام الأفيال بمداهمة القرى وإظهار سلوك عدواني تجاه البشر عندما تشعر بالتهديد، وفي الهند، يموت نحو 400 شخص كل عام بسبب هجمات الأفيال.