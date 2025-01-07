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للأسبوع الثاني على التوالي... معارك ضارية بين "قسد " والفصائل الموالية لتركيا شرق حلب
للأسبوع الثاني على التوالي... معارك ضارية بين "قسد " والفصائل الموالية لتركيا شرق حلب
سبوتنيك عربي
ما يزال ريف محافظة حلب الشرقي وتحديداً محور منطقة منبج، يشهد اشتباكات عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل العسكرية... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T11:55+0000
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وقالت مصادر "سبوتنيك" في المنطقة: "الفصائل الموالية لتركيا حاولت خلال الأسبوعين الماضيين، تنفيذ هجمات عدة باتجاه مواقع تسيطر عليها قوات "قسد "، على محور سد تشرين الاستراتيجي بريف مدينة منبج شرق حلب، حيث دارت معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 100 عنصر بين الطرفين".وتابعت المصادر: "على الرغم من استمرار الاشتباكات لمدة أسبوعين، لم يحدث أي تغير بخارطة السيطرة بريف حلب الشرقي (منبج)، حيث ماتزال دائرة المعارك تتركز على محور سد تشرين الاستراتيجي والقرى والبلدات المحيطة بها، حيث تسعى الفصائل الموالية لتركية للسيطرة على السد، والذي يغذي تجمعات سكانية عدة بالمياه في مدينة حلب".وأكدت المصادر أن "المنظمات الدولية ومنها الصليب الأحمر السوري، تسعى لإبعاد سد تشرين الاستراتيجي عن هذه المعارك من خلال التواصل مع جميع الأطراف تجنبا لكارثة إنسانية في حال تعرض السد لأي أضرار جسيمة جراء الاشتباكات التي تحصل بمحيطه، حيث تم بوقت سابق، التنسيق مع مهندسين متخصصين ودخلوا إلى السد وتمكنوا من إصلاح عدة أعطال حصلت بالتجهيزات الخاصة بالسد".ويشار إلى أن الفصائل الموالية لتركيا، ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تحاول التقدم عبر محاور عدة في ريفي الرقة وحلب، على حساب قوات سوريا الديمقراطية بهدف السيطرة على أكبر مساحة جغرافية ممكنة في تلك المناطق.عراقجي: تعامل إيران مع سوريا يعتمد على سلوك الطرف الآخرلأول مرة منذ أشهر... الطيران الحربي التركي يستهدف مواقع "قسد" في ريف حلب شمالي سوريا
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

للأسبوع الثاني على التوالي... معارك ضارية بين "قسد " والفصائل الموالية لتركيا شرق حلب

11:55 GMT 07.01.2025
© AP Photo / Omar Albamمسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024.
مسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Omar Albam
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ما يزال ريف محافظة حلب الشرقي وتحديداً محور منطقة منبج، يشهد اشتباكات عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل العسكرية الموالية لتركيا.
وقالت مصادر "سبوتنيك" في المنطقة: "الفصائل الموالية لتركيا حاولت خلال الأسبوعين الماضيين، تنفيذ هجمات عدة باتجاه مواقع تسيطر عليها قوات "قسد "، على محور سد تشرين الاستراتيجي بريف مدينة منبج شرق حلب، حيث دارت معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 100 عنصر بين الطرفين".

وأضافت المصادر: "الجيش التركي قدم إسنادًا ناريًا للفصائل المسلحة الموالية له، من خلال استخدام الطيران الحربي والمسيّر في استهداف مواقع تابعة لـ"قسد" على محاور عدة بريف حلب الشرقي، تزامنا مع ذلك ارسلت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مناطق الاشتباكات مكونة من سيارات مجهزة برشاشات وقناصات وطائرات مسيرة".

وتابعت المصادر: "على الرغم من استمرار الاشتباكات لمدة أسبوعين، لم يحدث أي تغير بخارطة السيطرة بريف حلب الشرقي (منبج)، حيث ماتزال دائرة المعارك تتركز على محور سد تشرين الاستراتيجي والقرى والبلدات المحيطة بها، حيث تسعى الفصائل الموالية لتركية للسيطرة على السد، والذي يغذي تجمعات سكانية عدة بالمياه في مدينة حلب".
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وأكدت المصادر أن "المنظمات الدولية ومنها الصليب الأحمر السوري، تسعى لإبعاد سد تشرين الاستراتيجي عن هذه المعارك من خلال التواصل مع جميع الأطراف تجنبا لكارثة إنسانية في حال تعرض السد لأي أضرار جسيمة جراء الاشتباكات التي تحصل بمحيطه، حيث تم بوقت سابق، التنسيق مع مهندسين متخصصين ودخلوا إلى السد وتمكنوا من إصلاح عدة أعطال حصلت بالتجهيزات الخاصة بالسد".
ويشار إلى أن الفصائل الموالية لتركيا، ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تحاول التقدم عبر محاور عدة في ريفي الرقة وحلب، على حساب قوات سوريا الديمقراطية بهدف السيطرة على أكبر مساحة جغرافية ممكنة في تلك المناطق.
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