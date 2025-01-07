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مصر تؤكد ضرورة التوصل إلى توافق لبناني بملكية وطنية خالصة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان
مصر تؤكد ضرورة التوصل إلى توافق لبناني بملكية وطنية خالصة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، على "أهمية العمل على تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية". 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T12:18+0000
2025-01-07T12:18+0000
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وخلال اتصال هاتفي مع جان إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان، شدد عبد العاطي، على "ضرورة التوصل إلى توافق لبناني بملكية وطنية خالصة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، ودون إملاءات خارجية".ونوّه وزير الخارجية المصري، إلى أن القاهرة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.وأفادت وزارة الخارجية المصرية، بأن "الاتصال تناول التطورات التي يشهدها لبنان، على ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد".وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في تصريحات له: "قدرنا أن نتخطى الصعاب معًا وأن نجابه كل ما يعترضنا من مشاكل وأزمات يدًا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد في جلسة الخميس المقبل، لكي تنتظم الحياة السياسية. على هذا الأمل تعالوا جميعا إلى كلمة سواء وإلى توحيد الجهود".وأكد ميقاتي أن الحكومة "أوصلت رسالة واضحة إلى رعاة تفاهم وقف إطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وبأن الالتزام بتطبيق الـ1701 ليس مسؤولية لبنان فقط، بل هو ملزم لإسرائيل"، محذرًا من "الاستمرار في خرق تفاهم وقف إطلاق النار لكونه يهدد التفاهم برمته وهو أمر لا أعتقد أن أحدا يرغب بحصوله".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن "المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكّنها أن تصبح أقوى".وقال قاسم، في كلمة له، إن "المقاومة في لبنان لم تمكّن العدو الإسرائيلي من أن يتقدم"، مضيفًا أن "هناك فرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، رصده لعناصر من "حزب الله" اللبناني، وهم ينقلون وسائل قتالية من مستودع للأسلحة في جنوب لبنان إلى مركبة قريبة، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو استهدف مركبة ومستودعا للأسلحة وأزال التهديد"، مؤكدًا أنه سيبقى "ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان"، وهو منتشر في منطقة جنوب لبنان، ليعمل على "إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".
https://sarabic.ae/20230727/ميقاتي-يحذر-من-امتداد-أزمة-مصرف-لبنان-إلى-قيادة-الجيش-في-حال-عدم-انتخاب-رئيس-للجمهورية-اللبنانية-1079480918.html
https://sarabic.ae/20241216/نبيه-بري-لبنان-سيكون-له-رئيس-في-جلسة-9-يناير-المقبل-1095844681.html
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مصر تؤكد ضرورة التوصل إلى توافق لبناني بملكية وطنية خالصة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

12:18 GMT 07.01.2025
© Sputnik . Nagham Kabbasصور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، على "أهمية العمل على تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية".
وخلال اتصال هاتفي مع جان إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان، شدد عبد العاطي، على "ضرورة التوصل إلى توافق لبناني بملكية وطنية خالصة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، ودون إملاءات خارجية".
ونوّه وزير الخارجية المصري، إلى أن القاهرة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
ميقاتي يحذر من امتداد أزمة مصرف لبنان إلى قيادة الجيش في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية
27 يوليو 2023, 15:49 GMT
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، بأن "الاتصال تناول التطورات التي يشهدها لبنان، على ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد".
ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في وقت سابق من اليوم، إلى عقد جلسة عامة، الخميس المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في تصريحات له: "قدرنا أن نتخطى الصعاب معًا وأن نجابه كل ما يعترضنا من مشاكل وأزمات يدًا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد في جلسة الخميس المقبل، لكي تنتظم الحياة السياسية. على هذا الأمل تعالوا جميعا إلى كلمة سواء وإلى توحيد الجهود".
وأكد ميقاتي أن الحكومة "أوصلت رسالة واضحة إلى رعاة تفاهم وقف إطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وبأن الالتزام بتطبيق الـ1701 ليس مسؤولية لبنان فقط، بل هو ملزم لإسرائيل"، محذرًا من "الاستمرار في خرق تفاهم وقف إطلاق النار لكونه يهدد التفاهم برمته وهو أمر لا أعتقد أن أحدا يرغب بحصوله".
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
نبيه بري: لبنان سيكون له رئيس في جلسة 9 يناير المقبل
16 ديسمبر 2024, 15:43 GMT
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن "المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكّنها أن تصبح أقوى".
وقال قاسم، في كلمة له، إن "المقاومة في لبنان لم تمكّن العدو الإسرائيلي من أن يتقدم"، مضيفًا أن "هناك فرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي".
وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان، اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، رصده لعناصر من "حزب الله" اللبناني، وهم ينقلون وسائل قتالية من مستودع للأسلحة في جنوب لبنان إلى مركبة قريبة، على حد قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو استهدف مركبة ومستودعا للأسلحة وأزال التهديد"، مؤكدًا أنه سيبقى "ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان"، وهو منتشر في منطقة جنوب لبنان، ليعمل على "إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".
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