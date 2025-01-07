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جلسة برلمانية الخميس المقبل لانتخاب رئيس للبنان... وميقاتي: قدرنا أن نتخطى الصعاب معا
جلسة برلمانية الخميس المقبل لانتخاب رئيس للبنان... وميقاتي: قدرنا أن نتخطى الصعاب معا
سبوتنيك عربي
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة عامة، الخميس المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T10:40+0000
2025-01-07T10:40+0000
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وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في تصريحات له: "قدرنا أن نتخطى الصعاب معًا وأن نجابه كل ما يعترضنا من مشاكل وأزمات يدًا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد في جلسة الخميس المقبل، لكي تنتظم الحياة السياسية. على هذا الأمل تعالوا جميعا إلى كلمة سواء وإلى توحيد الجهود".وأكد ميقاتي أن الحكومة "أوصلت رسالة واضحة إلى رعاة تفاهم وقف إطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وبأن الالتزام بتطبيق الـ1701 ليس مسؤولية لبنان فقط، بل هو ملزم لإسرائيل"، محذرًا من "الاستمرار في خرق تفاهم وقف إطلاق النار لكونه يهدد التفاهم برمته وهو أمر لا أعتقد أن أحدا يرغب بحصوله".وبدأت وحدات الجيش اللبناني، في وقت سابق من يوم أمس، الانتشار في بلدة الناقورة جنوبي لبنان، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).وأضاف البيان: "سوف يُستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة، وستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة"، داعيًا المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.من جهته، قال المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، إنه "يتابع تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدًا أن "الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من الناقورة ومعظم مناطق القطاع الغربي من جنوب لبنان".وأضاف هوكستين أن "انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، سيتواصل حتى يخرج من كامل مناطق الجنوب ويتمكن الجيش اللبناني من الانتشار".وقال قاسم، في كلمة له، إن "المقاومة في لبنان لم تمكّن العدو الإسرائيلي من أن يتقدم"، مضيفًا أن "هناك فرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي".وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان، اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو استهدف مركبة ومستودعا للأسلحة وأزال التهديد"، مؤكدًا أنه سيبقى "ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان"، وهو منتشر في منطقة جنوب لبنان، ليعمل على "إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء الماضي، بأنه "بعد شهر من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، يستعد الجيش الإسرائيلي للانسحاب من واحدة من أهم الجبهات في الصراع هناك، حيث أن الجيش يخطط للانسحاب من الجبهة الغربية في جنوب لبنان، وهي المنطقة المقابلة لرأس الناقورة وشلومي ونهاريا".
https://sarabic.ae/20241216/نبيه-بري-لبنان-سيكون-له-رئيس-في-جلسة-9-يناير-المقبل-1095844681.html
https://sarabic.ae/20250105/ما-موقف-لبنان-من-تلويح-إسرائيل-بالبقاء-في-الجنوب-بعد-مهلة-الـ60-يوما؟-1096509276.html
https://sarabic.ae/20250105/إسرائيل-تهدد-حزب-الله-بإلغاء-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1096491045.html
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جلسة برلمانية الخميس المقبل لانتخاب رئيس للبنان... وميقاتي: قدرنا أن نتخطى الصعاب معا

10:40 GMT 07.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albayالجلسة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، مجلس النواب اللبناني، بيروت، لبنان 24 نوفمبر 2022
الجلسة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، مجلس النواب اللبناني، بيروت، لبنان 24 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة عامة، الخميس المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في تصريحات له: "قدرنا أن نتخطى الصعاب معًا وأن نجابه كل ما يعترضنا من مشاكل وأزمات يدًا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد في جلسة الخميس المقبل، لكي تنتظم الحياة السياسية. على هذا الأمل تعالوا جميعا إلى كلمة سواء وإلى توحيد الجهود".
وأكد ميقاتي أن الحكومة "أوصلت رسالة واضحة إلى رعاة تفاهم وقف إطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وبأن الالتزام بتطبيق الـ1701 ليس مسؤولية لبنان فقط، بل هو ملزم لإسرائيل"، محذرًا من "الاستمرار في خرق تفاهم وقف إطلاق النار لكونه يهدد التفاهم برمته وهو أمر لا أعتقد أن أحدا يرغب بحصوله".
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
نبيه بري: لبنان سيكون له رئيس في جلسة 9 يناير المقبل
16 ديسمبر 2024, 15:43 GMT
وبدأت وحدات الجيش اللبناني، في وقت سابق من يوم أمس، الانتشار في بلدة الناقورة جنوبي لبنان، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "وحدات الجيش حول بلدة الناقورة - صور، تمركزت وبدأت بالانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، آموس هوكستين، وذلك بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة".
وأضاف البيان: "سوف يُستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة، وستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة"، داعيًا المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.
جنود إسرائيليون أثناء عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
ما موقف لبنان من تلويح إسرائيل بالبقاء في الجنوب بعد مهلة الـ60 يوما؟
5 يناير, 19:29 GMT
من جهته، قال المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، إنه "يتابع تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدًا أن "الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من الناقورة ومعظم مناطق القطاع الغربي من جنوب لبنان".
وأضاف هوكستين أن "انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، سيتواصل حتى يخرج من كامل مناطق الجنوب ويتمكن الجيش اللبناني من الانتشار".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن "المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكّنها أن تصبح أقوى".
وقال قاسم، في كلمة له، إن "المقاومة في لبنان لم تمكّن العدو الإسرائيلي من أن يتقدم"، مضيفًا أن "هناك فرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي".
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
إسرائيل تهدد "حزب الله" بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار
5 يناير, 11:19 GMT
وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان، اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، رصده لعناصر من "حزب الله" اللبناني، وهم ينقلون وسائل قتالية من مستودع للأسلحة في جنوب لبنان إلى مركبة قريبة، على حد قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو استهدف مركبة ومستودعا للأسلحة وأزال التهديد"، مؤكدًا أنه سيبقى "ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان"، وهو منتشر في منطقة جنوب لبنان، ليعمل على "إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء الماضي، بأنه "بعد شهر من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، يستعد الجيش الإسرائيلي للانسحاب من واحدة من أهم الجبهات في الصراع هناك، حيث أن الجيش يخطط للانسحاب من الجبهة الغربية في جنوب لبنان، وهي المنطقة المقابلة لرأس الناقورة وشلومي ونهاريا".
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