https://sarabic.ae/20250107/جلسة-برلمانية-الخميس-المقبل-لانتخاب-رئيس-للبنان-وميقاتي-قدرنا-أن-نتخطى-الصعاب-معا-1096555357.html

جلسة برلمانية الخميس المقبل لانتخاب رئيس للبنان... وميقاتي: قدرنا أن نتخطى الصعاب معا

جلسة برلمانية الخميس المقبل لانتخاب رئيس للبنان... وميقاتي: قدرنا أن نتخطى الصعاب معا

سبوتنيك عربي

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة عامة، الخميس المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية. 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T10:40+0000

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وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في تصريحات له: "قدرنا أن نتخطى الصعاب معًا وأن نجابه كل ما يعترضنا من مشاكل وأزمات يدًا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد في جلسة الخميس المقبل، لكي تنتظم الحياة السياسية. على هذا الأمل تعالوا جميعا إلى كلمة سواء وإلى توحيد الجهود".وأكد ميقاتي أن الحكومة "أوصلت رسالة واضحة إلى رعاة تفاهم وقف إطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وبأن الالتزام بتطبيق الـ1701 ليس مسؤولية لبنان فقط، بل هو ملزم لإسرائيل"، محذرًا من "الاستمرار في خرق تفاهم وقف إطلاق النار لكونه يهدد التفاهم برمته وهو أمر لا أعتقد أن أحدا يرغب بحصوله".وبدأت وحدات الجيش اللبناني، في وقت سابق من يوم أمس، الانتشار في بلدة الناقورة جنوبي لبنان، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).وأضاف البيان: "سوف يُستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة، وستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة"، داعيًا المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.من جهته، قال المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، إنه "يتابع تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدًا أن "الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من الناقورة ومعظم مناطق القطاع الغربي من جنوب لبنان".وأضاف هوكستين أن "انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، سيتواصل حتى يخرج من كامل مناطق الجنوب ويتمكن الجيش اللبناني من الانتشار".وقال قاسم، في كلمة له، إن "المقاومة في لبنان لم تمكّن العدو الإسرائيلي من أن يتقدم"، مضيفًا أن "هناك فرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي".وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان، اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو استهدف مركبة ومستودعا للأسلحة وأزال التهديد"، مؤكدًا أنه سيبقى "ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان"، وهو منتشر في منطقة جنوب لبنان، ليعمل على "إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء الماضي، بأنه "بعد شهر من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، يستعد الجيش الإسرائيلي للانسحاب من واحدة من أهم الجبهات في الصراع هناك، حيث أن الجيش يخطط للانسحاب من الجبهة الغربية في جنوب لبنان، وهي المنطقة المقابلة لرأس الناقورة وشلومي ونهاريا".

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