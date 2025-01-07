https://sarabic.ae/20250107/نائب-عن-حزب-الله-مرشحنا-حتى-اللحظة-سليمان-فرنجية-وسنعلن-عن-موقفنا-في-الوقت-المناسب-1096556927.html
نائب عن "حزب الله": مرشحنا حتى اللحظة سليمان فرنجية وسنعلن عن موقفنا في الوقت المناسب
نائب عن "حزب الله": مرشحنا حتى اللحظة سليمان فرنجية وسنعلن عن موقفنا في الوقت المناسب
سبوتنيك عربي
أكد النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، حسين الحاج حسن، أن "مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية اللبنانية هو معالي الوزير سليمان فرنجية"، موضحًا أن "المناقشات... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف الحاج حسن، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "في الأيام المقبلة، ستتبلور الأمور بشكل أكبر، بناءً على الاتصالات والنقاشات الجارية"، مشيرًا إلى أن "موقف الحزب سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".وأشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أنه "في حال عدم حصول أي مرشح على 65 أو 86 صوتًا، فإن الجميع معني بالحوار للتوصل إلى توافق حول مرشح معين"، مع احترامه لجميع المرشحين.وفي ما يتعلق بتفسير بعض المواد الدستورية، انتقد الحاج حسن ما وصفه بـ"المبالغة" في تفسير الدستور، "خاصة فيما يتعلق باعتماد 65 صوتًا في حال عدم الحصول على 86"، وأكد أن "الدستور اللبناني هو الأساس"، مشددًا على أنه "يجب على أي رئيس منتخب أن يحظى بأوسع مدى من التفاهم الوطني ليتمكن من الحكم، خصوصًا في هذه الظروف"، لكنه شدد على أن "هذه هي نصوص الدستور ولا يعني أنه يمكن أن نسميها تهريبة".
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك
نائب عن "حزب الله": مرشحنا حتى اللحظة سليمان فرنجية وسنعلن عن موقفنا في الوقت المناسب
حصري
أكد النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، حسين الحاج حسن، أن "مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية اللبنانية هو معالي الوزير سليمان فرنجية"، موضحًا أن "المناقشات حول هذا الموضوع مستمرة داخل الكتل النيابية المختلفة، لا سيما مع كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وأضاف الحاج حسن، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "في الأيام المقبلة، ستتبلور الأمور بشكل أكبر، بناءً على الاتصالات والنقاشات الجارية"، مشيرًا إلى أن "موقف الحزب سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".
وفي سياق الانتخابات الرئاسية، شدد الحاج حسن على أن "هذا الاستحقاق هو شأن وطني سيادي لبناني"، ومشددًا على أن "الذين ينتخبون هم نواب لبنانيون يمثلون الشعب اللبناني"، وأعرب عن "احترامه لآراء الأصدقاء والشركاء ورغبتهم في مساعدة لبنان"، لكنه أكد أن "القرار يبقى داخليًا وسياديًا"، وأضاف: "سمعنا الكثير عن السيادة اللبنانية، وهذه المحطة تمكّن لمن تحدثوا عن السيادة في السنوات السابقة أن يثبتوا سيادتهم".
وأوضح النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله"، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد وعد بإجراء الانتخابات الرئاسية في جلسات متتالية"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن لأحد الحديث عن تعطيل النصاب أو تحميل الآخرين مسؤولية الفراغ"، وتابع: "الانتخابات هي عمل حر"، مؤكدًا أن "كل كتلة تأخذ قرارها بناءً على قناعاتها"، واعتبر أن "الاتهامات بالتعطيل ليست في محلها"، موضحًا أنه "لا داعي للاتهامات، لأنه لماذا يُسمى هذا انتخابًا إذا كان يتم فرض رأي واحد؟".
وأشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أنه "في حال عدم حصول أي مرشح على 65 أو 86 صوتًا، فإن الجميع معني بالحوار للتوصل إلى توافق حول مرشح معين"، مع احترامه لجميع المرشحين.
وإذ بيّن الحاج حسن أن "كتلة حزب الله ليست الوحيدة المعنية بالحوار أو بتأمين النصاب"، إذ لفت إلى أن "النقاش حول أسماء أخرى ما زال جاريًا مع حلفاء الحزب"، وأضاف: "نحن لسنا الوحيدين الذين نستطيع أن نقرر وحدنا، والقرار هو قرار الجميع".
وفي ما يتعلق بتفسير بعض المواد الدستورية، انتقد الحاج حسن ما وصفه بـ"المبالغة" في تفسير الدستور، "خاصة فيما يتعلق باعتماد 65 صوتًا في حال عدم الحصول على 86"، وأكد أن "الدستور اللبناني هو الأساس"، مشددًا على أنه "يجب على أي رئيس منتخب أن يحظى بأوسع مدى من التفاهم الوطني ليتمكن من الحكم، خصوصًا في هذه الظروف"، لكنه شدد على أن "هذه هي نصوص الدستور ولا يعني أنه يمكن أن نسميها تهريبة".