نائب عن "حزب الله": مرشحنا حتى اللحظة سليمان فرنجية وسنعلن عن موقفنا في الوقت المناسب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250107/نائب-عن-حزب-الله-مرشحنا-حتى-اللحظة-سليمان-فرنجية-وسنعلن-عن-موقفنا-في-الوقت-المناسب-1096556927.html
نائب عن "حزب الله": مرشحنا حتى اللحظة سليمان فرنجية وسنعلن عن موقفنا في الوقت المناسب
نائب عن "حزب الله": مرشحنا حتى اللحظة سليمان فرنجية وسنعلن عن موقفنا في الوقت المناسب
سبوتنيك عربي
أكد النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، حسين الحاج حسن، أن "مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية اللبنانية هو معالي الوزير سليمان فرنجية"، موضحًا أن "المناقشات... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T11:30+0000
2025-01-07T11:30+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095282549_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18062385fcfde0700be5ce05ed6f3e5f.jpg
وأضاف الحاج حسن، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "في الأيام المقبلة، ستتبلور الأمور بشكل أكبر، بناءً على الاتصالات والنقاشات الجارية"، مشيرًا إلى أن "موقف الحزب سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".وأشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أنه "في حال عدم حصول أي مرشح على 65 أو 86 صوتًا، فإن الجميع معني بالحوار للتوصل إلى توافق حول مرشح معين"، مع احترامه لجميع المرشحين.وفي ما يتعلق بتفسير بعض المواد الدستورية، انتقد الحاج حسن ما وصفه بـ"المبالغة" في تفسير الدستور، "خاصة فيما يتعلق باعتماد 65 صوتًا في حال عدم الحصول على 86"، وأكد أن "الدستور اللبناني هو الأساس"، مشددًا على أنه "يجب على أي رئيس منتخب أن يحظى بأوسع مدى من التفاهم الوطني ليتمكن من الحكم، خصوصًا في هذه الظروف"، لكنه شدد على أن "هذه هي نصوص الدستور ولا يعني أنه يمكن أن نسميها تهريبة".
https://sarabic.ae/20250107/قبل-أيام-من-الانتخابات-الرئاسية-في-لبنان-نواب-لبنانيون-يحددون-توجهاتهم-عبر-سبوتنيك-تفاؤل-حذر-1096551634.html
https://sarabic.ae/20250106/هوكستين-الجيش-الإسرائيلي-بدأ-الانسحاب-من-الناقورة-ومعظم-مناطق-القطاع-الغربي-من-جنوب-لبنان-1096539533.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095282549_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_213863a1658d4e1502ef348cca324b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك

نائب عن "حزب الله": مرشحنا حتى اللحظة سليمان فرنجية وسنعلن عن موقفنا في الوقت المناسب

11:30 GMT 07.01.2025
© AP Photo / Hussein Mallaامرأة تلوح بعلم حزب الله أثناء احتفالها بوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل والذي بدأ في وقت مبكر من الصباح، في صور، جنوب لبنان، الأربعاء 27 نوفمبر 2024.
امرأة تلوح بعلم حزب الله أثناء احتفالها بوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل والذي بدأ في وقت مبكر من الصباح، في صور، جنوب لبنان، الأربعاء 27 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
حصري
أكد النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، حسين الحاج حسن، أن "مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية اللبنانية هو معالي الوزير سليمان فرنجية"، موضحًا أن "المناقشات حول هذا الموضوع مستمرة داخل الكتل النيابية المختلفة، لا سيما مع كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وأضاف الحاج حسن، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "في الأيام المقبلة، ستتبلور الأمور بشكل أكبر، بناءً على الاتصالات والنقاشات الجارية"، مشيرًا إلى أن "موقف الحزب سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".

وفي سياق الانتخابات الرئاسية، شدد الحاج حسن على أن "هذا الاستحقاق هو شأن وطني سيادي لبناني"، ومشددًا على أن "الذين ينتخبون هم نواب لبنانيون يمثلون الشعب اللبناني"، وأعرب عن "احترامه لآراء الأصدقاء والشركاء ورغبتهم في مساعدة لبنان"، لكنه أكد أن "القرار يبقى داخليًا وسياديًا"، وأضاف: "سمعنا الكثير عن السيادة اللبنانية، وهذه المحطة تمكّن لمن تحدثوا عن السيادة في السنوات السابقة أن يثبتوا سيادتهم".

الانتخابات اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في لبنان... نواب لبنانيون يحددون توجهاتهم عبر "سبوتنيك": تفاؤل حذر
09:07 GMT

وأوضح النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله"، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد وعد بإجراء الانتخابات الرئاسية في جلسات متتالية"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن لأحد الحديث عن تعطيل النصاب أو تحميل الآخرين مسؤولية الفراغ"، وتابع: "الانتخابات هي عمل حر"، مؤكدًا أن "كل كتلة تأخذ قرارها بناءً على قناعاتها"، واعتبر أن "الاتهامات بالتعطيل ليست في محلها"، موضحًا أنه "لا داعي للاتهامات، لأنه لماذا يُسمى هذا انتخابًا إذا كان يتم فرض رأي واحد؟".

وأشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أنه "في حال عدم حصول أي مرشح على 65 أو 86 صوتًا، فإن الجميع معني بالحوار للتوصل إلى توافق حول مرشح معين"، مع احترامه لجميع المرشحين.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
هوكستين: الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من الناقورة ومعظم مناطق القطاع الغربي من جنوب لبنان
أمس, 18:02 GMT

وإذ بيّن الحاج حسن أن "كتلة حزب الله ليست الوحيدة المعنية بالحوار أو بتأمين النصاب"، إذ لفت إلى أن "النقاش حول أسماء أخرى ما زال جاريًا مع حلفاء الحزب"، وأضاف: "نحن لسنا الوحيدين الذين نستطيع أن نقرر وحدنا، والقرار هو قرار الجميع".

وفي ما يتعلق بتفسير بعض المواد الدستورية، انتقد الحاج حسن ما وصفه بـ"المبالغة" في تفسير الدستور، "خاصة فيما يتعلق باعتماد 65 صوتًا في حال عدم الحصول على 86"، وأكد أن "الدستور اللبناني هو الأساس"، مشددًا على أنه "يجب على أي رئيس منتخب أن يحظى بأوسع مدى من التفاهم الوطني ليتمكن من الحكم، خصوصًا في هذه الظروف"، لكنه شدد على أن "هذه هي نصوص الدستور ولا يعني أنه يمكن أن نسميها تهريبة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала