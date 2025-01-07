https://sarabic.ae/20250107/نائب-عن-حزب-الله-مرشحنا-حتى-اللحظة-سليمان-فرنجية-وسنعلن-عن-موقفنا-في-الوقت-المناسب-1096556927.html

نائب عن "حزب الله": مرشحنا حتى اللحظة سليمان فرنجية وسنعلن عن موقفنا في الوقت المناسب

نائب عن "حزب الله": مرشحنا حتى اللحظة سليمان فرنجية وسنعلن عن موقفنا في الوقت المناسب

سبوتنيك عربي

أكد النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، حسين الحاج حسن، أن "مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية اللبنانية هو معالي الوزير سليمان فرنجية"، موضحًا أن "المناقشات... 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T11:30+0000

2025-01-07T11:30+0000

2025-01-07T11:30+0000

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095282549_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18062385fcfde0700be5ce05ed6f3e5f.jpg

وأضاف الحاج حسن، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "في الأيام المقبلة، ستتبلور الأمور بشكل أكبر، بناءً على الاتصالات والنقاشات الجارية"، مشيرًا إلى أن "موقف الحزب سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".وأشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أنه "في حال عدم حصول أي مرشح على 65 أو 86 صوتًا، فإن الجميع معني بالحوار للتوصل إلى توافق حول مرشح معين"، مع احترامه لجميع المرشحين.وفي ما يتعلق بتفسير بعض المواد الدستورية، انتقد الحاج حسن ما وصفه بـ"المبالغة" في تفسير الدستور، "خاصة فيما يتعلق باعتماد 65 صوتًا في حال عدم الحصول على 86"، وأكد أن "الدستور اللبناني هو الأساس"، مشددًا على أنه "يجب على أي رئيس منتخب أن يحظى بأوسع مدى من التفاهم الوطني ليتمكن من الحكم، خصوصًا في هذه الظروف"، لكنه شدد على أن "هذه هي نصوص الدستور ولا يعني أنه يمكن أن نسميها تهريبة".

https://sarabic.ae/20250107/قبل-أيام-من-الانتخابات-الرئاسية-في-لبنان-نواب-لبنانيون-يحددون-توجهاتهم-عبر-سبوتنيك-تفاؤل-حذر-1096551634.html

https://sarabic.ae/20250106/هوكستين-الجيش-الإسرائيلي-بدأ-الانسحاب-من-الناقورة-ومعظم-مناطق-القطاع-الغربي-من-جنوب-لبنان-1096539533.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك