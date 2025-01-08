https://sarabic.ae/20250108/الخارجية-السودانية-تعلق-على-العقوبات-الأمريكية-التي-تم-فرضها-على-حميدتي-1096583027.html

الخارجية السودانية تعلق على العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على حميدتي

الخارجية السودانية تعلق على العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على حميدتي

سبوتنيك عربي

رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي). 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T10:20+0000

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2025-01-08T10:20+0000

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وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "هذه العقوبات تعكس التزام الولايات المتحدة الأمريكية، بمحاسبة المسؤولين عن الفظائع الممنهجة، التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد السودانيين، بما في ذلك جرائم الاغتصاب الجماعي والقتل في مناطق النزاع".وأضافت الوزارة أنها "تتفق مع ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية، الذي أشار إلى أن حميدتي، مسؤول عن هذه الانتهاكات، وأن قوات الدعم السريع تستخدم الشركات التجارية لتمويل حربها المستمرة ضد الشعب السوداني".كما أكدت الخارجية السودانية أن "بيان الخزانة الأمريكية، سلّط الضوء على استخدام الدعم السريع لحرمان المدنيين من الإغاثة الإنسانية كأداة حرب ضد الشعب السوداني، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني"، مشيرة إلى أن "هذه الممارسات تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع، في مايو (أيار) 2023، والذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان".ودعت وزارة الخارجية السودانية جميع الدول إلى "اتخاذ خطوات مماثلة ضد قيادة الدعم السريع ورعاتها"، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك موقف موحد وصارم من الأسرة الدولية للضغط على ما اسمته بـ"الجماعة الإرهابية" لوقف الحرب ضد الشعب السوداني، ودولته ومؤسساته الوطنية، على حد قولها.وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن "هذه العقوبات تأتي استنادًا إلى تورط قوات الدعم السريع، بقيادة حميدتي، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك عمليات قتل بدوافع عرقية واستخدام العنف الجنسي كسلاح في النزاعات المسلحة بدارفور والجزيرة ومناطق أخرى بالسودان".كما شملت العقوبات 7 شركات وفردًا واحدًا على صلة بقوات الدعم السريع، أبرزها شركة "كابيتال تاب القابضة"، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، والتي اتُهمت بتقديم الدعم المالي والأسلحة لهذه القوات.كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن استمرار القتال يهدد بانهيار النظام الصحي وانتشار الأوبئة. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 750 ألف شخص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه 25.6 مليون شخص أزمة جوع حادة في السودان.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي