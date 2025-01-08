الخارجية السودانية تعلق على العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على حميدتي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الجنود الأوكرانيون يفرون من معسكرات التدريب في فرنسا كي لا يعودوا إلى بلادهم
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
10:31 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250108/الخارجية-السودانية-تعلق-على-العقوبات-الأمريكية-التي-تم-فرضها-على-حميدتي-1096583027.html
الخارجية السودانية تعلق على العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على حميدتي
الخارجية السودانية تعلق على العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على حميدتي
سبوتنيك عربي
رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي). 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T10:20+0000
2025-01-08T10:20+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085084498_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a76f10902231378143c38cc34b1cca1e.jpg
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "هذه العقوبات تعكس التزام الولايات المتحدة الأمريكية، بمحاسبة المسؤولين عن الفظائع الممنهجة، التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد السودانيين، بما في ذلك جرائم الاغتصاب الجماعي والقتل في مناطق النزاع".وأضافت الوزارة أنها "تتفق مع ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية، الذي أشار إلى أن حميدتي، مسؤول عن هذه الانتهاكات، وأن قوات الدعم السريع تستخدم الشركات التجارية لتمويل حربها المستمرة ضد الشعب السوداني".كما أكدت الخارجية السودانية أن "بيان الخزانة الأمريكية، سلّط الضوء على استخدام الدعم السريع لحرمان المدنيين من الإغاثة الإنسانية كأداة حرب ضد الشعب السوداني، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني"، مشيرة إلى أن "هذه الممارسات تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع، في مايو (أيار) 2023، والذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان".ودعت وزارة الخارجية السودانية جميع الدول إلى "اتخاذ خطوات مماثلة ضد قيادة الدعم السريع ورعاتها"، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك موقف موحد وصارم من الأسرة الدولية للضغط على ما اسمته بـ"الجماعة الإرهابية" لوقف الحرب ضد الشعب السوداني، ودولته ومؤسساته الوطنية، على حد قولها.وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن "هذه العقوبات تأتي استنادًا إلى تورط قوات الدعم السريع، بقيادة حميدتي، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك عمليات قتل بدوافع عرقية واستخدام العنف الجنسي كسلاح في النزاعات المسلحة بدارفور والجزيرة ومناطق أخرى بالسودان".كما شملت العقوبات 7 شركات وفردًا واحدًا على صلة بقوات الدعم السريع، أبرزها شركة "كابيتال تاب القابضة"، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، والتي اتُهمت بتقديم الدعم المالي والأسلحة لهذه القوات.كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن استمرار القتال يهدد بانهيار النظام الصحي وانتشار الأوبئة. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 750 ألف شخص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه 25.6 مليون شخص أزمة جوع حادة في السودان.
https://sarabic.ae/20250107/السودان-مقتل-أكثر-من-25-شخصا-على-يد-الدعم-السريع-بالنيل-الأبيض-1096549156.html
https://sarabic.ae/20250106/الجيش-السوداني-يعلن-القبض-على-قائد-ميداني-في-الدعم-السريع-1096519060.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085084498_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_42420e334b167f95d1680eaeb969c3c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية السودانية تعلق على العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على حميدتي

10:20 GMT 08.01.2025
© AP Photoمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "هذه العقوبات تعكس التزام الولايات المتحدة الأمريكية، بمحاسبة المسؤولين عن الفظائع الممنهجة، التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد السودانيين، بما في ذلك جرائم الاغتصاب الجماعي والقتل في مناطق النزاع".
وأضافت الوزارة أنها "تتفق مع ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية، الذي أشار إلى أن حميدتي، مسؤول عن هذه الانتهاكات، وأن قوات الدعم السريع تستخدم الشركات التجارية لتمويل حربها المستمرة ضد الشعب السوداني".
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
السودان... مقتل أكثر من 25 شخصا على يد "الدعم السريع" بالنيل الأبيض
أمس, 06:50 GMT
كما أكدت الخارجية السودانية أن "بيان الخزانة الأمريكية، سلّط الضوء على استخدام الدعم السريع لحرمان المدنيين من الإغاثة الإنسانية كأداة حرب ضد الشعب السوداني، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني"، مشيرة إلى أن "هذه الممارسات تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع، في مايو (أيار) 2023، والذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان".
ودعت وزارة الخارجية السودانية جميع الدول إلى "اتخاذ خطوات مماثلة ضد قيادة الدعم السريع ورعاتها"، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك موقف موحد وصارم من الأسرة الدولية للضغط على ما اسمته بـ"الجماعة الإرهابية" لوقف الحرب ضد الشعب السوداني، ودولته ومؤسساته الوطنية، على حد قولها.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، بالإضافة إلى 7 كيانات أخرى مرتبطة بها.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن "هذه العقوبات تأتي استنادًا إلى تورط قوات الدعم السريع، بقيادة حميدتي، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك عمليات قتل بدوافع عرقية واستخدام العنف الجنسي كسلاح في النزاعات المسلحة بدارفور والجزيرة ومناطق أخرى بالسودان".
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
الجيش السوداني يعلن القبض على قائد ميداني في "الدعم السريع"
6 يناير, 09:38 GMT
كما شملت العقوبات 7 شركات وفردًا واحدًا على صلة بقوات الدعم السريع، أبرزها شركة "كابيتال تاب القابضة"، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، والتي اتُهمت بتقديم الدعم المالي والأسلحة لهذه القوات.

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في صراع للسيطرة على السلطة في البلاد، وسط محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق تقدمًا نحو حل دائم.

كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن استمرار القتال يهدد بانهيار النظام الصحي وانتشار الأوبئة. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 750 ألف شخص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه 25.6 مليون شخص أزمة جوع حادة في السودان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала