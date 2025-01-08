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10:31 GMT
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https://sarabic.ae/20250108/هل-هناك-مقاعد-أكثر-أمانا-على-متن-الطائرة-في-حال-حصول-حادث؟-1096594755.html
هل هناك مقاعد أكثر أمانا على متن الطائرة في حال حصول حادث؟
هل هناك مقاعد أكثر أمانا على متن الطائرة في حال حصول حادث؟
سبوتنيك عربي
مع تكرار حوادث الطائرات في الآونة الأخيرة، يتساءل بعض المسافرين عن المقعد الأكثر أمانا على متن الطائرة في حال حصول أي حوادث. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T16:00+0000
2025-01-08T16:00+0000
مجتمع
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ويدور في ذهن الركاب الذين اعتادوا السفر لأكثر من مرة في العام، فكرة واحدة تقضي بأن الجلوس في مؤخرة الطائرة أكثر أمانا من الجلوس في المقدمة، خاصة وأن الحادثتين اللتين تعرضت لهما كل من رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية وخطوط "جيجو إير" توضحان ذلك.ونقلت صحيفة غربية عن دراسة نشرت في العام 2015، حول سجلات جميع حوادث تحطم الطائرات في الولايات المتحدة، بين العامين 1985 و2000، تبين أن المقاعد في الثلث الخلفي من الطائرة تمتعت بمعدل وفيات بلغ 32% بشكل عام، مقارنة بـ 38% في الثلث الأمامي، و39% في الثلث الأوسط.وأشارت إلى أن "المقاعد الوسطى في الثلث الخلفي من المقصورة أفضل، إذ بلغ معدل الوفيات فيها 28%، بينما كانت أسوأ المقاعد هي تلك الموجودة عند الممر في الثلث الأوسط من الطائرة، حيث بلغ معدل الوفيات 44%".وحول هذه الأرقام، أوضح رئيس مؤسسة سلامة الطيران، حسن شهيدي، أنه "لا توجد أي بيانات تُظهر ارتباطًا بين الجلوس والقدرة في البقاء على قيد الحياة. يختلف كل حادث عن الآخر".بينما لفت إد جالي، أستاذ هندسة السلامة من الحرائق في جامعة غرينتش البريطانية، إلى أنه لا يوجد مقعد سحري أكثر أمانا، موضحا أن الأمر يعتمد على طبيعة الحادث الذي تتعرض له، وبأنه في بعض الأحيان يكون الجلوس في مقدمة الطائرة هو الأفضل، وأحيانا أخرى يكون الجلوس في الخلف هو الأفضل.ولفت إلى أنه "يمكن النجاة من الجزء الأكبر من حوادث الطائرات، حيث يبقى غالبية الأشخاص الذين يتعرضون للحوادث على قيد الحياة"، مشيرا إلى أن ما يصنع الفارق بين الحياة والموت في غالبية الحوادث، يتمثل بسرعة إخلاء الركاب.وأفاد أستاذ هندسة السلامة من الحرائق بأن ما يجب فعلمه للركاب أنه خلال حادث جوي، كل ثانية تهم، ويمكن لكل ثانية أن تُحدث فرقا كبيرا بين الحياة والموت.
https://sarabic.ae/20241231/معلومات-مفاجئة-قد-تحل-لغز-حادث-طائرة-كوريا-الجنوبية-المنكوبة-1096351831.html
https://sarabic.ae/20241230/3-حوادث-في-يوم-واحد-حقائق-مؤلمة-عن-طائرة-بوينغ-737---800-1096344150.html
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الأخبار, بريطانيا
الأخبار, بريطانيا

هل هناك مقاعد أكثر أمانا على متن الطائرة في حال حصول حادث؟

16:00 GMT 08.01.2025
© Sputnikطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
مع تكرار حوادث الطائرات في الآونة الأخيرة، يتساءل بعض المسافرين عن المقعد الأكثر أمانا على متن الطائرة في حال حصول أي حوادث.
ويدور في ذهن الركاب الذين اعتادوا السفر لأكثر من مرة في العام، فكرة واحدة تقضي بأن الجلوس في مؤخرة الطائرة أكثر أمانا من الجلوس في المقدمة، خاصة وأن الحادثتين اللتين تعرضت لهما كل من رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية وخطوط "جيجو إير" توضحان ذلك.
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ونقلت صحيفة غربية عن دراسة نشرت في العام 2015، حول سجلات جميع حوادث تحطم الطائرات في الولايات المتحدة، بين العامين 1985 و2000، تبين أن المقاعد في الثلث الخلفي من الطائرة تمتعت بمعدل وفيات بلغ 32% بشكل عام، مقارنة بـ 38% في الثلث الأمامي، و39% في الثلث الأوسط.
وأشارت إلى أن "المقاعد الوسطى في الثلث الخلفي من المقصورة أفضل، إذ بلغ معدل الوفيات فيها 28%، بينما كانت أسوأ المقاعد هي تلك الموجودة عند الممر في الثلث الأوسط من الطائرة، حيث بلغ معدل الوفيات 44%".
وحول هذه الأرقام، أوضح رئيس مؤسسة سلامة الطيران، حسن شهيدي، أنه "لا توجد أي بيانات تُظهر ارتباطًا بين الجلوس والقدرة في البقاء على قيد الحياة. يختلف كل حادث عن الآخر".
بينما لفت إد جالي، أستاذ هندسة السلامة من الحرائق في جامعة غرينتش البريطانية، إلى أنه لا يوجد مقعد سحري أكثر أمانا، موضحا أن الأمر يعتمد على طبيعة الحادث الذي تتعرض له، وبأنه في بعض الأحيان يكون الجلوس في مقدمة الطائرة هو الأفضل، وأحيانا أخرى يكون الجلوس في الخلف هو الأفضل.
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ولفت إلى أنه "يمكن النجاة من الجزء الأكبر من حوادث الطائرات، حيث يبقى غالبية الأشخاص الذين يتعرضون للحوادث على قيد الحياة"، مشيرا إلى أن ما يصنع الفارق بين الحياة والموت في غالبية الحوادث، يتمثل بسرعة إخلاء الركاب.
وأفاد أستاذ هندسة السلامة من الحرائق بأن ما يجب فعلمه للركاب أنه خلال حادث جوي، كل ثانية تهم، ويمكن لكل ثانية أن تُحدث فرقا كبيرا بين الحياة والموت.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
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